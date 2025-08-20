Gamescom 2025 City Update 12 und 4. kostenloses Flugzeug enthüllt

Jörg Neumann hat gerade auf der Gamescom die folgenden kostenlosen Neuerungen verkündet:
- Das City Update 12 Germany 2 enthält Verbesserungen vom Norden bis in den Süden, von Schleswig-Holstein bis Bayern mit 7 aufgewerteten Städten und Landmarken: Kieler Förde, Kiel, Nord-Ostsee Kanal, Elbe, Bremen, Teutoburger Wald, Münster (NRW), Brocken, Harz, Leipzig, Radebeul, Dresden und Augsburg.
- Und für Hubschrauberfans kommt eine dicke Überraschung: der Eurocopter 135 von Nemeth Designs mit analogen Instrumenten, der in Zusammenarbeit mit Airbus Helicopters und dem ADAC entwickelt wurde. Scheinbar kommen weitere Rettungsmissionen in den Karrieremodus.
Das City Update ist laut Jörg für MSFS 2020 und MSFS 2024 ab sofort verfügbar, der Hubschrauber auch, aber nur im MSFS 2024.
Videos folgen sobald Microsoft diese auf Youtube hochgeladen hat
Im ernst jetzt, der EC135 von Nemeth Desing kommt in den MSFS24?
Das ist für mich „Der Klassiker“ im Hubschrauberflug schlechthin. Hatte zu seiner Zeit damit unzählige Flugstunden absolviert. Und dann auch noch mit Analoge Instrumente. Top!
Aber auch über CU 12 Verbesserungen freue ich mich ungemein, Münster ist ja Quasi umme Ecke bei mir. Toll, dass es weiter geht, die guten Nachrichten nehmen kein Ende. Gleich mal den Sim anwerfen :-))