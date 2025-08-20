Auckland City Scenic Tour für MSFS erschienen

Das Produkt von Kea Skies ist sowohl für MSFS 2020 und MSFS 2024 erhältlich. Wer zuerst die MSFS 2020 Version kauft, ist danach für ein kostenloses Update auf die MSFS 2024 Version berechtigt.

Wo der Himmel Geschichten erzählt – Heben Sie in Ardmore ab, setzen Sie sich hinter das Steuer der C-172 und lassen Sie sich von Aroha, unserem Te Reo-kundigen Kiwi-Guide, einen 90-minütigen Flug über Tāmaki Makaurau in eine lebendige Postkarte von Aotearoa verwandeln.

Überblick

Ein einziger, echter Erzähler – im Studio aufgenommene Stimme mit warmem Te Reo Māori, lokalem Humor und perfekter Aussprache.

Handgefertigte Flugroute – Ardmore → Manukau → Westküsten-Surfen & Waitākere Ranges → Nord-Auckland → Auckland CBD & Sky Tower → Hauraki Gulf Islands → West-Auckland → Hunua Ranges → zurück nach Ardmore.

Landmarken und Richtungspfeile – Benutzerdefinierte POI-Symbole und Bildschirmpfeile erscheinen synchron zum Kommentar, sodass Sie immer genau wissen, wohin Sie schauen müssen.

Immersive Audio-Trigger – Geschichten, Legenden und neuseeländische Vogel-Soundeffekte werden automatisch abgespielt, sobald ein interessanter Punkt in Sicht kommt.

Te-Reo-Wörter – Untertitel im Spiel zeigen Māori-Wörter mit phonetischer Aussprache an, und ein druckbarer Leitfaden zu Te-Reo-Ausdrücken ist im Willkommenshandbuch enthalten.

Leistungsfreundlich – basiert vollständig auf der Standard-Szenerie der Simulation; keine zusätzlichen Add-ons erforderlich. Unsere Screenshots oben wurden mit aktivierter Funktion aufgenommen!

Bonus-Lackierung – enthält eine passende Kea Skies Cessna 172-Lackierung für screenshot-fähige Flüge.