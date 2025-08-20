Aerosoft Frankfurt Hotfix 1.1.1 verfügbar

Aerosoft hat auf Discord die Veröffentlichung des Hotfixes 1.1.1 bekanntgegeben Wer das Produkt bereits installiert hat, bekommt das Update über Aerosoft One, wer es noch nicht hat, findet den Aerosoft Megaairport Frankfurt MSFS24/20 im simMarket.
Normalerweise veröffentlichen wir Entwickler-Updates in einem anderen Kanal aber für Frankfurt möchten wir sicherstellen, dass jeder Bescheid weiß.
Wir haben außerdem einige zusätzliche Fehlerbehebungen im Update integriert. Bitte gebt uns euer Feedback hier auf Discord oder über unser Support-Team. Vielen Dank für euer bisheriges Feedback!
Ich möchte darauf hinweisen, dass das Update nicht nur die Texturgrößen reduziert hat, weshalb Fehler auftreten können. In diesem speziellen Fall sind auf den Systemen verschiedener Benutzer unterschiedliche Fehler aufgetreten. Euer Feedback ist daher wichtig, damit am Ende alle zufrieden sind. 🙂
Änderungsprotokoll v1.1.1:
- Unscharfe Bereiche auf Rollbahnen/Start- und Landebahnen, die in v1.1.0 eingeführt wurden, wurden behoben.
- Falsche Emissionswerte der VDGS-Tragstruktur wurden behoben.
- Falsche Rollbahnbeschilderung um N15 wurde behoben.
- Effekte für eingebettete Rollbahnbeleuchtung wurden verbessert.
- Verschiedene visuelle Probleme mit 3D-Assets/Texturen wurden behoben.
- Visuelle Artefakte an Rollbahnbeleuchtungen in MSFS 2024 wurden behoben.
- Einige nicht eingebettete Start- und Landebahnrandlichter auf Rollbahnen wurden behoben.1
Gibt schon 1.1.2 – Aerosoft scheint mal wieder ihre eigenen Produkte nicht zu testen bevor sie gepusht werden.