Aerosoft Frankfurt Hotfix 1.1.1 verfügbar

Aerosoft hat auf Discord die Veröffentlichung des Hotfixes 1.1.1 bekanntgegeben Wer das Produkt bereits installiert hat, bekommt das Update über Aerosoft One, wer es noch nicht hat, findet den Aerosoft Megaairport Frankfurt MSFS24/20 im simMarket.

Normalerweise veröffentlichen wir Entwickler-Updates in einem anderen Kanal aber für Frankfurt möchten wir sicherstellen, dass jeder Bescheid weiß.

Wir haben außerdem einige zusätzliche Fehlerbehebungen im Update integriert. Bitte gebt uns euer Feedback hier auf Discord oder über unser Support-Team. Vielen Dank für euer bisheriges Feedback!

Ich möchte darauf hinweisen, dass das Update nicht nur die Texturgrößen reduziert hat, weshalb Fehler auftreten können. In diesem speziellen Fall sind auf den Systemen verschiedener Benutzer unterschiedliche Fehler aufgetreten. Euer Feedback ist daher wichtig, damit am Ende alle zufrieden sind. 🙂

Änderungsprotokoll v1.1.1: