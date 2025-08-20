Aeropuerto de El Hierro von AG Sim für MSFS 2020 und 2024 erhältlich

AG Sim, der Entwickler der seiner Meinung nach – realistischsten und modernsten Umsetzung von El Hierro für MSFS20/24 – hat gerade bestätigt, das diese mit den El Hierro Szenerien von Island Creations kompatibel ist und empfiehlt diese ausdrücklich.

Der Flughafen El Hierro (IATA-Code: VDE, ICAO-Code: GCHI) ist ein kleiner Regionalflughafen in der Nähe von Valverde, der Hauptstadt der kanarischen Insel El Hierro in Spanien. Er liegt etwa 9 km nordöstlich der Inselhauptstadt und dient als wichtigstes Flugtor zu dieser abgelegenen Vulkaninsel im Atlantik.

Umgeben von steilen Klippen und starken Atlantikwinden ausgesetzt, stellt der Flughafen El Hierro eine besondere Herausforderung für Piloten dar und erfordert präzise Anflug- und Landetechniken. Diese Bedingungen machen den Flughafen unter Piloten für seinen anspruchsvollen und dennoch landschaftlich reizvollen Betrieb bekannt.

Der Flughafen El Hierro wickelt hauptsächlich Inlandsflüge ab, die größtenteils von Binter Canarias durchgeführt werden und die Insel mit Teneriffa und Gran Canaria verbinden. Er wird auch für medizinische Evakuierungsflüge, Pilotenausbildung und gelegentliche Charterflüge genutzt. Der Flughafen ist für seinen spektakulären Anflug über die zerklüftete Küste bekannt und spielt eine wichtige Rolle für die Wirtschaft und den Tourismus der Insel. Er ist eine lebenswichtige Verbindung zu den kleinsten und am dünnsten besiedelten Kanarischen Inseln.

