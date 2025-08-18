SayIntentions OpenSky wird am 31. August eingestellt

SayIntentions hat folgende Mitteilung auf der Webseite veröffentlicht:

Liebe OpenSky-Community,

OpenSky war ein mutiges und beispielloses Experiment – unser Versuch, der Welt eine kostenlose Version von SayIntentions.AI zugänglich zu machen. Wir führen dieses Experiment seit vielen Monaten durch und freuen uns sehr, wie viele von euch es genutzt haben, um den Himmel zu erkunden.

Leider sind die Kosten für den Betrieb von OpenSky nach wie vor hoch. Obwohl wir erwartet hatten, dass die Kosten für Cloud Computing, KI-Stimmen und -Modelle mit der Zeit sinken würden, hat die Branche nicht die erhofften Einsparungen erzielt. Infolgedessen wurde OpenSky stark subventioniert, und ein Fortbestand ist für uns nicht tragbar.

Vor diesem Hintergrund werden wir OpenSky am 31. August einstellen. Wir hoffen, dass Sie die Nutzung genauso genossen haben wie wir die Entwicklung.

Für alle, die weiterhin mit SayIntentions.AI fliegen möchten, steht unser Premium-Abo mit allen Funktionen und Stimmen, die unsere Kunden kennen und lieben, weiterhin zur Verfügung.

Als Dankeschön an alle unsere OpenSky-Betatester bieten wir allen, die bis zum 30. September upgraden, einen lebenslangen Rabatt von 10 % auf unser Premium-Abonnement (gültig für die gesamte Laufzeit Ihres Abonnements). Holen Sie sich Ihren Gutscheincode hier in Ihrem Pilotenportal.

Wir möchten der Flugsimulator-Community weiterhin, wo immer möglich, kostenlose Angebote bieten. Daher planen wir, SkyNet (unseren Drop-in-Ersatz für das MSFS-Multiplayer-System) in den kommenden Monaten für die gesamte Community kostenlos anzubieten.

Vielen Dank, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten.

Brian