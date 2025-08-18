SayIntentions hat folgende Mitteilung auf der Webseite veröffentlicht:
Liebe OpenSky-Community,
OpenSky war ein mutiges und beispielloses Experiment – unser Versuch, der Welt eine kostenlose Version von SayIntentions.AI zugänglich zu machen. Wir führen dieses Experiment seit vielen Monaten durch und freuen uns sehr, wie viele von euch es genutzt haben, um den Himmel zu erkunden.
Leider sind die Kosten für den Betrieb von OpenSky nach wie vor hoch. Obwohl wir erwartet hatten, dass die Kosten für Cloud Computing, KI-Stimmen und -Modelle mit der Zeit sinken würden, hat die Branche nicht die erhofften Einsparungen erzielt. Infolgedessen wurde OpenSky stark subventioniert, und ein Fortbestand ist für uns nicht tragbar.
Vor diesem Hintergrund werden wir OpenSky am 31. August einstellen. Wir hoffen, dass Sie die Nutzung genauso genossen haben wie wir die Entwicklung.
Für alle, die weiterhin mit SayIntentions.AI fliegen möchten, steht unser Premium-Abo mit allen Funktionen und Stimmen, die unsere Kunden kennen und lieben, weiterhin zur Verfügung.
Als Dankeschön an alle unsere OpenSky-Betatester bieten wir allen, die bis zum 30. September upgraden, einen lebenslangen Rabatt von 10 % auf unser Premium-Abonnement (gültig für die gesamte Laufzeit Ihres Abonnements). Holen Sie sich Ihren Gutscheincode hier in Ihrem Pilotenportal.
Wir möchten der Flugsimulator-Community weiterhin, wo immer möglich, kostenlose Angebote bieten. Daher planen wir, SkyNet (unseren Drop-in-Ersatz für das MSFS-Multiplayer-System) in den kommenden Monaten für die gesamte Community kostenlos anzubieten.
Vielen Dank, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten.
Brian
Ich beschäftige mich seit 2 Jahren intensiv mit KI.Es war klar, das bei diesen Entwicklungen irgendwann irgendwas nach hinten los geht,Abzocke und Preistreiberei.Typisch in der westlichen Welt.Anders in und um China herum.DIe haben für Ihre Regionen und Partner andere Vorstellungen und fördern die Entwicklungen und somit die Kreativität mit 90% Free Angeboten bzw haben diese Selbszerfleisch Strategie nicht wie bei unsim westlichen Sektor.Die meisten KI sind deshalb dort fortschrittlicher und weiter.Wird zwar hier nicht gerne zugegeben,ist aber so.Weil hier eh kaum nutzbar. Es wird zwar wieder welche geben,die anderer Meinung sind,aber das ist mir egal.Ich qweis qwas ich gesehen und erlebt habe in diesem einem Jahr.Einige wie MANUS zb,..sind zwar hier erhältlich,aber leider nicht für alle.Zeigt aber deren Potential gegenüber unseren westlichen viel zu teuren Angeboten.GPT5 wird hier so hoch gehypt das die Wände zittern.Dabei ist es ein einzigses Abzocke KI Tool. Man will Bilder generieren und was macht GPT5? Verbindet sich mit einem anderen KI Programm welches das übernimmt und man muss sich überall neui anmelden und Kredits löhnen .Das ist es was GPT5 am besten kann. Verarsche auf ganzer Linie n genauso wie bei MSFS.
Schade das SayIntensions das nun selber spüren muss und dieses geniale Projekt einellen muss. Ich bin bei SayIntentions von anfang an und muss sagend as es weitaus besser als Beyound Atc ist.Allein das man sich mit seiner Besatzung unterhalten kann während des Fluges wenn man es richtig eingestellt hat ist der Ober-Burner.
99% der Lufträume sind aktiv und nicht wie bei Vatsim & IVAO,..kaum besetzt.Zumal dort auch überzogene unrealistische und zu strenge Abläufe das ganze völlig obsulet gemacht haben.Jedenfalls für mich.Wie gesagt, das ist alles meine eigene Erfahrung und ich möchte keinen zu nahe treten.
Für mich ist SayIntentions realer und kompetenter als alles Vergleichbare in etwa, was auf dem Markt ist oder schon exzistierte wie IVAO & VATSIM.
Bleibt zu hoffen das SayIntentions im Grundstyle sich trotzdem hält und weiterhin den virtuellen Himmel komplett abdeckt mit ATC.Und hoffe wir das der Rest der KI Anbieter sich mal wieder langsam einkriegen,und nicht für nonsens Abläufe Kreditssystem erschafft welche weder die KI Entwicklung helfen noch den Nutzern,..ausser Ihre eigene Tasche füllen . Denn einige KIs sind nur daraurf ausgelegt,den Nutzern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wo SayIntentions nun leider auch Opfer wurde dadurch.
Aaaaaber ich nehme an, das es bald Dinosaurier geben wird, die den Sprechfunk im Jurassic Park übernehmen bei Asobo und Microsoft.Das wird dann so verkauft nachher,das deren Götter zurück gekommen sind vom Draco Planeten und den Jurassic Park als Landebrückenkopf nehmen um unsere Welt zu übernehmen. Also meidet diese Ecke dort zum überfliegen. Könnte sein das sich ein Computer Virus über Repto ATC in den Simulator per Daten-TON und KI Tonresonanz cryptisch verpackt in Eure Systeme schleicht,und Ihr demnächst für jeden Flug ein Antrag stellen müsst, das Ihr Online gehen dürft bei der EU,und die CO2 Zertifizierungen dafür vorweisen könnt, damit Ihr den PC 2h im Internet benutzen dürft.
Ich hoffe SayIntenions,wird diese Zone um den Jurassic Park nicht mit ATC abdecken.. aus gründen der Nationalen Sicherheit… 🙂
Ein paar KI Preis und Nutzung Hintergründe :
https://ethanding.substack.com/p/ai-subscriptions-get-short-squeezed