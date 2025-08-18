Port Lincoln Airport YPLC: Klein, Fein und Virtuell Großer Auftritt

Winzig, aber oho: Port Lincoln Airport für MSFS 2024

Impulse Simulations hat am 8. August 2025 den Flughafen Port Lincoln im australischen Bundesstaat South Australia als detailreiche Szenerie für Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 veröffentlicht. Zeit, einen Blick auf das Vorbild und die virtuelle Umsetzung zu werfen.

Die Wirklichkeit ganz im Süden Australiens

Port Lincoln ist eine Stadt mit etwa 17.000 Einwohnern und liegt auf der Lower Eyre Peninsula, deren Umgebung landwirtschaftlich geprägt ist. Schafzucht, Austernfarmen, Fischerei und Tourismus mit Bootsausflügen, Tauchen und Angeln sichern das Einkommen der rund 70.000 Bewohner der Region.

Der echte Port Lincoln Airport

Mit den Kürzeln PLO (IATA) und YPLC (ICAO) liegt der Airport rund 15 Kilometer nördlich der Stadt, erreichbar über die Straße B100. Nach Adelaide sind es etwa 250 Kilometer Luftlinie nach Osten. Die drei sich kreuzenden Start- und Landebahnen verfügen über folgende Merkmale:

01/19: 1.499 x 30 Meter, Asphalt, PAPI links

05/23: 1.275 x 30 Meter, Schotter/Asphalt, ohne PAPI

15/33: 1.450 x 30 Meter, Schotter, ohne PAPI

Hinzu kommt ein NDB (Non Directional Beacon) PORT LINCOLN PLC 389 kHz als Anflughilfe. Linienflüge werden von QantasLink und Rex Airlines mit Dash 8-300 sowie Saab 340 durchgeführt; diese nutzen ausschließlich die Asphalt-Flächen am Terminal. Die Taxisuche A und B sind für maximal 8.000 bzw. 5.700 Kilogramm begrenzt.

Im Geschäftsjahr 2023/2024 wurden nach Angaben der BITRE 171.635 Passagiere und 6.563 Flugbewegungen gezählt. Luftfrachtstatistiken liegen nicht vor. Das moderne Terminal ersetzt seit 2013 das ältere Gebäude. Zwei Flugschulen/Charterunternehmen – Lincoln Air Charter und Tuna City Aviation – sowie ein Autovermieter sind vor Ort ansässig.

Nützliche Hintergrundinfos:

[Wikipedia: Port Lincoln Airport](https://en.wikipedia.org/wiki/Port_Lincoln_Airport)

[Wikipedia: District Council of Lower Eyre Peninsula]

(https://en.wikipedia.org/wiki/District_Council_of_Lower_Eyre_Peninsula)

Die Umsetzung im Flugsimulator

Zum Preis von etwa 17 Euro ist die Szenerie für MSFS bei simMarket erhältlich. Die Download-Größe beträgt rund 1 GByte, installiert belegt sie etwa 2 GByte Speicherplatz.

Kennzeichnend für das Add-On sind das aktuelle Layout, über 200 handgefertigte und 1.000 handplatzierte Objekte, Animationen, realistische Beleuchtung und ein detailreich eingerichtetes Terminal. Im Simulator integriert sich der Airport harmonisch in die Umgebung. Besonders die hohe Detaillierung am und im Terminal überzeugt – perfekt für einen Erkundungsspaziergang am Boden.

GSX-Profil und Performance

Impulse Simulations liefert ein speziell angepasstes GSX-Profil für GSX Pro von FSDreamTeam direkt mit. Die Performance überzeugt durchgehend und profitiert von der überschaubaren Größe des Flughafens.

Kleines Manko

Im MSFS 2020 schwebt ein Stück Stacheldrahtzaun an der Tankstelle in der Luft – ein MSFS-Standardobjekt, das leider nicht entfernt werden kann. Die Beeinträchtigung ist aber gering.

Mein Fazit

Ein ideales virtuelle Ziel für Pilotinnen und Piloten kleiner bis mittlerer Maschinen. Impulse Simulations hat hier einen sehr kleinen, aber wirklich hervorragenden Airport geschaffen, der sich die Goldmedaille der FS-Community verdient hat!

Bert Groner

August 2025

Verfügbartkeit

https://secure.simmarket.com/impulse-simulations-yplc-port-lincoln-airport-msfs2420.phtml

