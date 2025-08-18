Facebook-f Youtube Instagram Discord

FAQs für den Aerosoft A330neo veröffentlicht

Aerosoft hat auf einer eigenen Webseite für den kommenden Aerosoft A330neo erste FAQs veröffentlicht. Kurz zusammengefasst

  • Erscheint irgendwann vor Ende 2025
  • MSFS 2020 und MSFS 2024 kompatibel
  • Ein A330-800 ist nicht geplant, nur der A330-900
  • der A330CEO erhält ein Update
  • voll GSX kompatibel
  • Zwei unabhängige MCDUs
