Erste bewegte Bilder der Dinosaurier aus Jurassic World: Archipelago

Orbx hat ein zweites kurzes Video für Jurassic World: Archipelago veröffentlicht, in dem am Ende die ersten bewegten Bilder einiger Dinosaurier zu sehen sind.,

Jurassic World: Archipelago soll Ende August / Anfang September im MSFS 2024 Marketplace und auf Orbx veröffentlicht werden. MSFS 2020 und X-Box-Versionen sollen kurz darauf folgen.