Unermüdliche Entwicklung: FlyByWire mit Fortschritten am OIS

Das FlyByWire-Team hat ein bedeutendes Update am Onboard Information System (OIS) des A380X vorgestellt. Neben der bereits bekannten FLT OPS-Seite wird nun erstmals die NSS AVNCS-Komponente implementiert, welche zuständig für nicht-ATC-Kommunikation und organisatorische Aufgaben ist.

In der echten Luftfahrt dient dieser Bereich unter anderem zur:

  • Übermittlung von ACARS-Nachrichten an Airline-Dispatch oder andere Flugzeuge,
  • Verwaltung von Crew-Zeiten und Landungen,
  • Anforderung von Wetterdaten,
  • Weitergabe von Betankungsinformationen an das FQMS,
  • und Abzeichnung von Load Sheets.

Ein erstes Feature ist bereits im A380 von FlyByWire nutzbar: die „Flight Log“-Seite, welche die OOOI-Zeiten (Out, Off, On, In) des Fluges anzeigt und verfolgt.

Vollständige Funktionalität wird jedoch erst mit der Fertigstellung des zugrunde liegenden Kommunikations-Backends möglich sein. Dieses teilt sich technische Strukturen mit dem ATC-COM-System, das parallel entwickelt wird.

Wichtige Änderung bei der FLT OPS Seite

Auch auf der FLT OPS-Seite des OIS gibt es eine wichtige Änderung: Die integrierten Laptops müssen nun manuell gestartet werden. Andernfalls erscheint lediglich ein gelber Hinweis mit der Meldung „Not available“: auch dies ist eine Änderung, die der realen Systemlogik folgt.

Alle wichtige Updates rund um die Freewareprojekte A320NX und A380X von FlyByWire sind wie immer auf Discord zu finden.

