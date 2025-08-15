CLI4D Designs – Yosemite Valley MSFS 2024 erhältlich

Wie gestern schon unter dem letzten YouTube-Video angekündigt, hat Cli4D heute Yosemite Valley für den MSFS 2024 im simMarket und anderen Shops veröffentlicht.
Das Yosemite Valley ist ein weltberühmtes Gletschertal im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien. Es ist berühmt für seine hoch aufragenden Granitfelsen wie El Capitan und Half Dome sowie für seine ikonischen Wasserfälle wie Bridalveil Fall und Yosemite Falls. Das Tal ist ein beliebtes Ziel zum Wandern, Klettern und Sightseeing und bietet atemberaubende Ausblicke und eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten.
Die Verbesserungen sollen Piloten, die durch den Yosemite-Nationalpark fliegen, ein authentischeres und intensiveres Sightseeing-Erlebnis bieten.
Funktionen:
- Verbessertes Gelände und Texturen (die Basistextur weist diese unschönen dunklen Schatten von Satellitenbildern auf. Ich hoffe, meine Verbesserung ist gut genug). Verbesserungen der Straßentextur und der Höhenlage. Das Terraforming ist jedoch noch fehlerhaft, insbesondere in Gebieten mit TIN-Daten.
- Verbesserte Landmarken mit benutzerdefinierten 3D-Modellen unter Verwendung von PBR-Texturen.
- Dynamische Elemente wie animierte Wasserfälle und Flüsse.
- Handgefertigte Details für jeden Point of Interest.
- Folgende Sehenswürdigkeiten sind enthalten:
- Cascade Glade
- Yosemite Valley Welcome Center
- Yosemite Valley Chapel
- El Capitan Meadow
- Glacier Point
- Illiloutte Falls
- Yosemite Falls Aussichtspunkt
- Yosemite Falls
- Bridalveil Falls
- Washburn Point
- The Ahwahnee
- Vernal Falls
- Nevada Falls
- Yosemite Valley Aussichtspunkt
- Superintendent’s Bridge
- Tunnel View
- Curry Village Pizza Deck
- Degnan’s Deli
- Little Yosemite Valley Outhouse und Mist & John Muir Trail Junction Outhouse (Versuchen Sieob Sie es finden können :))