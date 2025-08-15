MSFS 14 August 2025 Development Update

Der laufende Betatest für MSFS 2024 Sim Update 3 wird diese Woche mit zwei neuen Vorabversionen fortgesetzt. Falls Sie es verpasst haben, finden Sie die Versionshinweise zu den einzelnen Testversionen hier:

Sim Update 3 Beta (1.5.24.0) Versionshinweise – 11. August 2025

Sim Update 3 Beta (1.5.25.0) Versionshinweise – 13. August 2025

Anfang dieser Woche haben wir in Zusammenarbeit mit Xbox Research eine Umfrage gestartet, um Spielerfeedback zum In-Sim-Marktplatz einzuholen. Wenn Sie dem Entwicklungsteam Ihre Meinung zum Marktplatz mitteilen möchten, können Sie unter diesem Link an der Umfrage teilnehmen. Ihr Feedback ist für uns unglaublich wertvoll, da unser Team daran arbeitet, das Marktplatz-Erlebnis in Zukunft zu verbessern. Vielen Dank an alle, die an der Umfrage teilgenommen haben!

Wie bereits vor einigen Wochen im wöchentlichen Entwicklungsblog erwähnt, wird der Microsoft Flight Simulator dieses Jahr wieder auf der Gamescom in Köln vertreten sein! Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen, schauen Sie doch an unserem Stand vorbei und begrüßen Sie die Mitglieder des MSFS-Teams. Wir freuen uns immer, unsere Spieler und Fans kennenzulernen und mit ihnen zu plaudern!

Pünktlich zur Gamescom veröffentlichen wir nächste Woche sowohl City Update 12 als auch Local Legend 21! Wir freuen uns, Ihnen in den kommenden Tagen weitere Informationen zu diesen beiden Updates mitteilen zu können!

Wir arbeiten weiter daran, ausgewählte Flugzeuge von MSFS 2024 auf MSFS (2020) zu portieren. Diese Woche sind drei weitere Flugzeuge aus MSFS 2024 im MSFS (2020) Marketplace verfügbar: der Air Tractor AT-802, der Pipistrel Taurus M und der Powrachute Sky Rascal.

Und zu guter Letzt: Am 18. August jährt sich die Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator (2020) für PC zum fünften Mal! Zur Feier des Tages bitten wir die Community, an unserem 5×5-Event teilzunehmen: Zum fünften Jubiläum von MSFS könnt ihr eure fünf Lieblingserlebnisse des vergangenen Jahres teilen: eure besten Screenshots, eure unvergesslichsten Flüge, eure fünf beliebtesten Flugzeuge, eure liebsten Add-on-Entwickler und vieles mehr! Weitere Informationen und die Möglichkeit, euer persönliches MSFS 5×5 zu teilen, findet ihr in diesem Forenthread!

– MSFS-Team

SDK-Update

Asobo

Keine Aktualisierung diese Woche.

Working Title / MSFS Avionik-Framework

Das MSFS Avionik-Framework erhielt zahlreiche Updates und Fehlerbehebungen, darunter allgemeine Verbesserungen der Autopilot- und Autothrottle-APIs.

Viele mit MSFS 2024 eingeführte Verbesserungen wurden auf MSFS 2020 zurückportiert, darunter:

Unterstützung für elektronische Stabilität und Schutz (ESP) auf der G3000.

Elektronische Checklisten auf der G3000.

Initialisierungsablauf auf der G3000.

Erweiterte Gewichts- und Balanceberechnungen auf der G3000.

Aktualisierte Avionikpakete stehen Entwicklern in den nächsten Tagen zur Verfügung:

Aktualisierte Version 2020 des Honeywell Primus Epic 2.0.

Aktualisierte Version 2020 des UNS-1LW.

Aktualisierte NPM-Pakete für die Avionik-Typisierungen von Epic 2.0, die für die Entwicklung von Plugins für die Epic verwendet werden können.

Flugplaner-Update

Flugplaner

Offiziell veröffentlichte reale Routen im Routenmenü, sofern verfügbar.

Navigationsdaten auf Zyklus 2508 aktualisiert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem eine Änderung der Flugzeugnutzlast keine Neuberechnung der Flugleistung, einschließlich des Reisetreibstoffs, auslöste.

Ein Absturz in den erweiterten Betriebsberechnungen aufgrund einer ungültigen Flugzeuggeschwindigkeit während der Routenanalyse wurde behoben.

Fehlende AOI- und SIDPT-Karten für einige Flughäfen wurden behoben.

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: