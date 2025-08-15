Miltech Simulations MH-60 Update 1.02 erschienen

Für die MH-60 von Miltech Simulations und Blackbird ist ein neues Update verfügbar. Wann der Hubschrauber im Marketplace und für die Konsolen erscheinen wird, ist nach wie vor nicht bekannt.

BEHOBEN: Diverse Probleme beim APU-Start (Soundschleife, Treibstoffmangel, Ein-/Ausschalten)

BEHOBEN: Beim Starten von „Ready to Fly“ sind die PCLs jetzt auf DIR und die UTIL PUMP ist ausgeschaltet.

BEHOBEN: Prime Fuel Pump, die die APU vom Treibstoff abhält, behoben.

BEHOBEN: Falsche „Rotor Brake“-Anzeige auf MD entfernt.

BEHOBEN: Tail Fold funktionierte in FS24 nicht richtig.

BEHOBEN: Waffenauslöserabdeckung, die sich bei zyklischer Steuerung nicht ausblendete.

BEHOBEN: AO-Schatten auf der Frontplatte, Romeo und Tango, behoben.

BEHOBEN: Regression der Pitot-Cover-Textur behoben.

BEHOBEN: Diverse Regressionen bei Texturen behoben.

VERBESSERT: Verbesserte Komprimierungsqualität für ausgewählte externe Textur-COMP-Maps [FS20]

VERBESSERT: Angepasste Komprimierungsqualität für ausgewählte Texturen zur Senkung des VRAM-Verbrauchs. Mipmapping hinzugefügt und Bedingungen entfernt, die dazu führten, dass Texturen mit MSFS-Schiebereglern nicht skalierbar waren [FS24].

VERBESSERT: Verschiedene Verbesserungen und Anpassungen am PID-Regler im HOVER-Modus.

VERBESSERT: Rotorblattsteifigkeit und -konus wurden angepasst.

Hinweis: Falls Sie zuvor einen Patch für niedrigen VRAM installiert haben, installieren Sie ihn bitte dieses Mal NICHT.

Probieren Sie dieses Update ohne Patch. Der VRAM wurde deutlich reduziert und wird möglicherweise nicht mehr benötigt. Falls Sie den Patch weiterhin benötigen, wird er in wenigen Stunden verfügbar sein.