Carenado veröffentlicht B55 im MSFS 2024 Marketplace

Nur kurz nach der Ankündigung auf Facebook ist die Beechcraft Baron B55 bereits exklusiv im MSFS 2024 Markplatz erhältlich.

Die B55 setzt Maßstäbe für leichte zweimotorige Flugzeuge und vereint Leistung, Zuverlässigkeit und Eleganz in einem bewährten Flugzeugrumpf. Dieser Tiefdecker mit Einziehfahrwerk bietet beeindruckende Steigleistungen und außergewöhnliche Reiseflugeigenschaften und ist damit die erste Wahl für Piloten, die Wert auf Geschwindigkeit und Redundanz legen.

Die B55 bietet bequem Platz für bis zu sechs Passagiere und verfügt über eine elegante, geräumige Kabine mit hervorragender Sicht und ergonomischem Layout – ideal für Geschäftsreisen, Familienausflüge oder Instrumentenflugtraining. Ihre zweimotorige Konfiguration sorgt für zusätzliche Sicherheit und Vertrauen, insbesondere unter IFR-Bedingungen oder in bergigem Gelände.

Angetrieben von zwei Continental IO-470-L-Triebwerken mit jeweils 260 PS erreicht die B55 eine Reisegeschwindigkeit von rund 190 Knoten und bietet eine Reichweite von über 900 Seemeilen. Die B55 überzeugt unter den unterschiedlichsten Flugbedingungen durch ihre Zuverlässigkeit und die perfekte Balance aus Geschwindigkeit, Ausdauer und der Zuverlässigkeit ihrer zweimotorigen Motoren, die sie zu einem echten Klassiker der allgemeinen Luftfahrt gemacht hat.

Funktionen