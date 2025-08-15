Aerosoft Frankfurt Performance Update V1.1 verfügbar

Aerosoft hat auf Discord die Veröffentlichung des Performance Update V1.1 angekündigt. Wer das Produkt bereits installiert hat, bekommt das Update über Aerosoft One, wer es noch nicht hat, findet den Aerosoft Megaairport Frankfurt MSFS24/20 im simMarket.

Heute ist es endlich soweit! Das Frankfurt Major Optimierungs-Update!

Jo, Lukas und ihr Team haben hart daran gearbeitet, eine unserer erfolgreichsten Versionen noch besser zu machen. Über einen Monat lang haben sie daran gearbeitet. Doch was genau haben sie getan, und was erwartet euch von diesem Update auf Version 1.1?

Auf dem Papier ist die Reduzierung der VRAM-Nutzung um 1,6 GB beeindruckend. Das ist eine beachtliche Menge, aber nicht nur die VRAM-Nutzung wurde optimiert. Obwohl dies der Hauptfokus war, wurden auch Texturen, Modelle, LOD-Einstellungen usw. optimiert. Wichtig zu wissen: Optimierung bedeutet nicht Qualitätseinbußen. Unser Hauptziel war es, dies zu erreichen, und das haben wir geschafft. Visuell werdet ihr keinen Unterschied zwischen der optimierten und der normalen Version bemerken.

In der Realität sind diese 1,6 GB zwar erreichbar, aber auf den meisten Systemen wird es gut 1 GB weniger sein. PCs mit mittleren oder niedrigeren Spezifikationen profitieren am meisten. Wenn Sie eine Nvidia 4090 oder höher besitzen, hatten Sie wahrscheinlich auch mit der normalen Version keine Probleme. Online-Flüge mit VATSIM oder IVAO, die Nutzung von Verkehrstools usw. werden Ihnen jedoch sicherlich ein besseres Erlebnis bieten.

Einige Nutzer berichteten von Leistungseinbußen in Richtung Terminal 2. Dies wurde durch die nahegelegene Stadt Frankfurt verursacht, hauptsächlich durch den großen Wald nördlich des Terminals und der Umgebung. Dieses Problem wurde nun behoben. Es gibt keine Frame-Drops mehr durch Bäume. 🌳 🌲 🙂

Falls Sie nach einem Änderungsprotokoll für MSFS 2020 & 2024 suchen:

Bessere Leistung

Das war’s. Zukünftige Updates sind geplant und stehen, wie bereits angekündigt, auf der To-do-Liste.

Viel Spaß in Frankfurt!

Wir lieben es!