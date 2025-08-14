Facebook-f Youtube Instagram Discord

Noch ein Update für SU3 Beta MSFS2024

Microsoft veröffentlicht schon das zweite Update diese Woche für SimUpdate3 Beta auf Version 1.5.25.0.

Stabilität und Leistung:

  • Ein Absturz im Flughafensystem wurde behoben.

Virtual Reality:

  • Verkehrsoptionen wurden nicht korrekt gespeichert/angewendet. Die neue LoD-Kurve in VR wurde reaktiviert.

Link zum englischen Beitrag im MSFS Forum

