Shadescene veröffentlicht Tawan Airport in Nordborneo für MSFS20/24

Shadescene hat seine Kollektion von Flughäfen in Malaysia mit Nummer Acht erweitert. Wie alle anderen ist der Tawau Airport in Nordborneo mit MSFS 2020 und MSFS 2024 kompatibel und wird einfach über die simMarket-App installiert.

Ausserdem erhältich sind Langkawi International Airport, Penang International Airport, Sultan Abdul Halim Airport, Senai International Airport, Sultan Mahmud Airport, Sultan Abdul Aziz Shah Airport und Labuan Airport.

Der Flughafen Tawau (IATA: TWU, ICAO: WBKW). ist Sabahs zweitgrößter Flughafen in Nord-Borneo, Malaysia und strategisch günstig gelegen, um zu erstklassigen Tauchzielen zu gelangen. Er befördert jährlich über 1,7 Millionen Passagiere. Eine umfassende Modernisierung wird seine Kapazität und den Passagierkomfort bis 2028 deutlich verbessern.

Features