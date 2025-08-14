Flight1 iFly Development Team Update

Flight1 hat auf Discord ein Update über aktuelle und zukünftige Entwicklungen der iFly 737 Max Produktlinie veröffentlicht.

Zunächst möchten wir uns bei allen bedanken, die an diesem Produkt mitgewirkt haben. Dazu gehören Kunden, Moderatoren, Tester, Entwickler, Berater und alle anderen, die hier nicht erwähnt wurden. Ihr habt wirklich dazu beigetragen, die iFly MAX-Simulation zu einem unserer Meinung nach großartigen Produkt zu entwickeln!

Wir halten es für angebracht, ein offizielles Update zum Entwicklungsstatus von iFly MAX zu geben. Dies hilft, einige häufig gestellte Fragen zu beantworten und unsere Nutzer über die weiteren Pläne zu informieren. Wichtiger Hinweis: Dies sind aktuelle Pläne und werden nicht als aktuelle oder zukünftige Verkaufsfunktionen beworben. Die hier aufgeführten Informationen können sich ändern. Außerdem befindet sich nichts davon im Betatest. Wir können nicht sagen, wann SP1 oder Folgeprodukte veröffentlicht werden, sind uns aber ziemlich sicher, dass dies nicht innerhalb der nächsten drei Monate der Fall sein wird (die Veröffentlichung erfolgt einige Zeit danach).

Entwicklungselemente für SP1 (Service Pack 1)

Völlig neue EFB (Electronic Flight Bag) im Tablet-Stil. Siehe das angehängte Bild. CPDLC über die Hoppie-API für Dienste wie VATSIM oder IVAO; (BATC und SayIntentions werden ebenfalls geprüft, da sie die Hoppie-API verwenden.) Sprachansagen in der Kabine (mit und ohne GSX). MAX8-200-Modell mit zusätzlichen funktionierenden Notausgängen, die auch auf der Overhead-Konsole angezeigt werden. Visuelles APU-Modell. Erweiterung des Hauptfahrwerkskastenmodells. Aktualisiertes Rumpfaußenmodell mit neuen Details, wie z. B. hinzugefügten Nieten und zusätzlichen Details. Neu gezeichnetes Kabinenmaterial mit zusätzlichen Details. Mehrere Kabinenlayouts (166, 178, 189, 197 Sitze). Aktualisierte Cockpitmaterialien: mehr Details zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Materialtypen (siehe beigefügtes Bild). Neu gezeichnetes Fahrwerksmaterial – näher am realen Flugzeug. Allgemeine Fehlerbehebungen, einschließlich LNAV-Anpassungen in einigen Szenarien. Weitere hier nicht aufgeführte Optimierungen und Fehlerbehebungen, die vor SP1 auftreten können.

Wir möchten noch einmal betonen, dass sich die oben aufgeführte Liste der Elemente noch nicht im Betatest befindet. Die Elemente auf der Liste befinden sich jedoch seit einiger Zeit in der aktiven oder Vorentwicklung.

Ein weiterer Hinweis zur zukünftigen iFly MAX-Produktlinie:

SP1 wird die letzte Produktentwicklung mit Unterstützung für MSFS 2020 sein. Die strukturellen Unterschiede zwischen MSFS 2020 und 2024 sind zu groß und die Entwicklung für beide Versionen extrem zeit- und arbeitsintensiv. Daher wurde entschieden, die Entwicklung von MSFS 2024 erst nach Veröffentlichung von SP1 fortzusetzen (dies bedeutet nicht, dass es nach SP1 keine kleineren Patch-Updates für die aktuelle MAX8-Produktversion geben könnte).

iFlys aktueller Plan nach SP1 in Bezug auf zukünftige MAX-Produkte:

Konzentration auf die native Entwicklung von MSFS 2024 unter Nutzung aller neuen Technologien, die zu diesem Zeitpunkt in MSFS 2024 enthalten sind. Entwicklung des MAX 9 (MSFS 2024). Berücksichtigung des MAX 10 und MAX 7 (erst nach offizieller Zertifizierung und Inbetriebnahme dieser Typen).

Wir können derzeit keine Fragen zu dieser Ankündigung beantworten und auch keine Diskussionen über Upgrades oder Preise für zukünftige Produkte führen. SP1 steht derzeit im Mittelpunkt und wir sind überzeugt, dass es die virtuellen iFly MAX-Piloten sehr glücklich machen wird.

Mit freundlichen Grüßen

iFly und Flight1