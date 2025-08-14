CowanSim kündigt zweites Update für S76C++ an

CowanSim hat auf Discord das nächste Update für die Sikorsky S-76++ angekündigt. Wie immer bei Marketplace-Produkten hängt es jetzt von Microsoft ab, wie lange es bis zur Veröffentlichung dauert. Man hofft auf nächsten Donnerstag.
Achtung, das zweite S76C++-Update wurde eingereicht! Ich werde Neuigkeiten veröffentlichen, sobald der Termin feststeht. Wir wünschen uns nächsten Donnerstag.
- Die Anti-Torque-Pedalbindungen des Xbox-Controllers wurden korrigiert/abgestimmt und die Selbstzentrierung wiederhergestellt.
- Hinweis: In den Xbox-Controller-Einstellungen können Sie wählen, ob die Bindung selbstzentrierend oder nicht selbstzentrierend sein soll. Für einen Helikopter ist die Nicht-Selbstzentrierung korrekt, da es sich nicht um ein Ruder, sondern um einen Heckrotor handelt. Sie können frei wählen.
- Die kollektive Empfindlichkeit/Schrittweite für Xbox-Controller mit den Tasten A und B wurde angepasst.
- Der ITT-Temperaturkonstanten-Skalar wurde angepasst, um T5 zu fixieren.
- Das Flugmodell wurde für ein besseres zyklisches Verhalten optimiert. Aufgrund des internen Flugmodellcodes keine 100%ige Lösung, aber der Luftwiderstand wurde reduziert und das Handling realistischer gestaltet.
- Korrelatoren für Pitch und Heckrotor für ausgeglicheneren Flug abgestimmt.
- Autopilot für jeweilige Flugmodelländerungen abgestimmt.
- Fluglagenbeibehaltungsmodus (ATT) behoben, der sich wie SAS verhielt, anstatt eine exakte Fluglage beizubehalten, wenn der SBY-Modus aktiviert war.
- Einige zufällige Fehler beim Autopiloten behoben.
- Autopilot beim Starten auf einer Landebahn oder einem Hubschrauberlandeplatz auf AUS schalten, damit der Pilot ihn bei Bedarf verwenden kann.
- Systeme verbessert.
- Kleinere Modellierungsprobleme behoben.
- Einige Cockpittexturen auf 8K hochskaliert und überarbeitet. Sie werden 2020 anders aussehen als 2024. Dies ist ein Produkt von 2020, das mit 2024 kompatibel ist.
- Unscharfer Glanz der Heckrotorblätter behoben.
- Code des Vorderrads auf Selbstzentrierung im Stillstand geändert. Denken Sie daran: Es ist ein frei lenkbares Rad, das im Stillstand nicht physisch mit der Lenkung verbunden ist. Dies hilft beim Eintauchen.