CowanSim kündigt zweites Update für S76C++ an

CowanSim hat auf Discord das nächste Update für die Sikorsky S-76++ angekündigt. Wie immer bei Marketplace-Produkten hängt es jetzt von Microsoft ab, wie lange es bis zur Veröffentlichung dauert. Man hofft auf nächsten Donnerstag.

Achtung, das zweite S76C++-Update wurde eingereicht! Ich werde Neuigkeiten veröffentlichen, sobald der Termin feststeht. Wir wünschen uns nächsten Donnerstag.