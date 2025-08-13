WINGFLEX: Overhead Panel und Roadmap für 2025

wir haben folgende Pressemitteilung aus dem Hause WINGFLEX erhalten:

WINGFLEX hebt Flugsimulation auf neues Niveau: Erfolgreicher RMP COMBO CUBE, A320 OVERHEAD kurz vor Marktstart und Hardware-Highlights für 2025 vorgestellt

WINGFLEX, bekannt als Innovator in der Flugsimulationsbranche, begeistert leidenschaftliche Sim-Piloten weltweit mit modernen Lösungen. Das modulare Cockpit-Ökosystem der Marke – bestehend aus FCU CUBE, EFIS CUBE, RMP COMBO CUBE und OVERHEAD CUBE – revolutioniert den heimischen Simulator.

Heiß begehrt: RMP COMBO CUBE

Seit Juli begeistert der RMP COMBO CUBE mit neuer Technik. Das Panel bietet trotz 80%iger Größe alle Funktionen eines vollständigen RMP und spart dabei Platz, ohne Kompromisse beim Handling. Die clevere 4-in-1-Lösung vereint Radio Management, XPD, TCAS sowie ATC MSG und Autoland-Indikatoren und macht das Panel besonders vielseitig. Dank angewinkeltem Standfuß ist die Bedienung besonders ergonomisch, während synchronisiertes Beleuchtungskonzept und detailgetreue Anzeige für ein authentisches Cockpit-Gefühl sorgen. Das LCD-Doppelfarbsystem erhöht die Lesbarkeit, und das Plug-and-Play-Prinzip über USB gewährleistet sekundenschnelle Einsatzbereitschaft.

A320 OVERHEAD CUBE kommt im September

Im kommenden Monat rollt der A320 OVERHEAD CUBE endlich an den Start. Simulationsfans können sich auf ein akkurates Overhead-Panel freuen, das 64 detailgetreue Knöpfe und Schalter (inkl. ADIRS, Feuerlöscher, Treibstoff, Klimaanlage usw.) bietet. Stufenloses, dual-farbiges Cockpit-Licht, realitätsnahe Buttonlogik und verschwundene Beschriftungen im Off-Zustand machen das Produkt besonders realistisch. Ein kompaktes Design mit Montagemöglichkeiten und sofortige Einsetzbarkeit runden das Paket ab.

Kommende Highlights: Kombi-Ständer und Hardware-Roadmap

Um das Cockpit-Erlebnis zu vollenden, bringt WINGFLEX bald passende Kombi-Ständer, mit denen Nutzer ihre Heimcockpits flexibel ausbauen können.

Für 2025 wurden weitere Highlights angekündigt:

Q3 : Ein vollständiger Tiller (Lenkarm), der das Taxiing-Gefühl eines echten Airbus ins Wohnzimmer bringt.

: Ein vollständiger Tiller (Lenkarm), der das Taxiing-Gefühl eines echten Airbus ins Wohnzimmer bringt. Q4: Vollgroßes, BLDC-Motor-betriebenes Schubhebel-System mit Auto-Trim und originalgetreuer Wegführung sowie neue Pedestal-Teile für maximale Immersion.

Professionelle Simulation für Zuhause

Das Ziel der CUBE-Serie ist es, professionelle Cockpit-Features einfach zugänglich zu machen – für Simulations-Enthusiasten wie für Neueinsteiger. Dank modularer Bauweise kann jeder individuell und schrittweise sein Traumsystem aufbauen.

Weitere Infos und Updates gibt es auf wingflexsim.com oder direkt in der Community auf Discord.