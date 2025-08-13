MSFS Marketplace Umfrage gestartet

Facebook-f Youtube Instagram Discord

Wer schon immer auf die Gelegenheit gewartet hat, Microsoft mal die Meinung zu sagen, hat jetzt zumindest für den MSFS 2024 Marketplace bis zum 19. August die Gelegenheit in dieser Umfrage. Diese ist zwar in Englisch, aber bietet neben der üblichen Auswahl an vorgefertigten Antworten auch viele Gelegenheiten seine Antworten in Freitextfeldern zu begründen. Unter anderem kann man ausführen warum man lieber woanders kauft.

Discovery1
Discovery1
38 Minuten zuvor

Ich habe nun an der Umfrage teilgenommen und meine Unzufriedenheit mit dem Marktplatz zum Ausdruck gebracht. Aber ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird.

Antworten
