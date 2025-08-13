MSFS Marketplace Umfrage gestartet

Wer schon immer auf die Gelegenheit gewartet hat, Microsoft mal die Meinung zu sagen, hat jetzt zumindest für den MSFS 2024 Marketplace bis zum 19. August die Gelegenheit in dieser Umfrage. Diese ist zwar in Englisch, aber bietet neben der üblichen Auswahl an vorgefertigten Antworten auch viele Gelegenheiten seine Antworten in Freitextfeldern zu begründen. Unter anderem kann man ausführen warum man lieber woanders kauft.