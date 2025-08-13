Neues Update für F-35 Lightning II MSFS

Das F-35 Lightning II MSFS Add-on, erhältlich auf SIMMARKET von INDIAFOXTECHO VISUAL SIMULATIONS, wurde auf Version 1.4.3 aktualisiert, veröffentlicht am 13 August 2025.
Um das Update auf Version 1.4.3 zu erhalten, sollten Benutzer, die das F-35 Lightning II MSFS Add-on bereits über SIMMARKET erworben haben, die SIMMARKET App verwenden, um die neueste Version herunterzuladen und zu installieren. Neukäufer erhalten Version 1.4.3 beim Kauf und der Installation.
VERSION 1.4.3 – ÄNDERUNGSPROTOKOLL
Allgemein
Fehler beim Speichern/Abrufen der Ladekonfiguration behoben.
Fehler behoben, der dazu führte, dass die Tacan-Peilung im PCD/HUD-Portal nicht korrekt angezeigt wurde.
Fehler behoben, der dazu führte, dass sich die ILS-Positionsleiste auf dem HMD im CDM-Modus nicht bewegte.
Kleinere Verbesserungen am Piloten-Mesh-Skinning.
SMS-System überarbeitet, um zusätzliche Symbolik zu unterstützen.
Fehler behoben, der dazu führte, dass die STA1-Konfiguration nicht gespeichert/abgerufen wurde.
Master-Modus ist jetzt abhängig von der Waffenauswahl.
DGFT-Master-Modus hinzugefügt.
Die Auswahl einer dunkleren Tönung der Kabinenhaube hat keinen Einfluss auf das externe Modell.
SMS muss im TRAIN-Modus sein, um Waffen zu wechseln.
Kabinentemperatursimulation hinzugefügt (mit freundlicher Genehmigung von Ralph Lehmann).
Falsche Farbcodierung für APP HOLD behoben.
Kleinere Optimierungen am Flugmodell, um übermäßige Rollraten zu verhindern, wenn die Begrenzer vom Piloten außer Kraft gesetzt werden.
Die Tastenbelegung von ANNUCIATOR ist jetzt mit dem Befehl zum Waffenwechsel verknüpft.
Die Logik der Bremsbetätigung wurde geändert, sodass der Countdown der Bremsbetätigung nun von der Gesamtbewegung des Bremspedals abhängt.
Elektronisches Standby-Fluginstrument wurde angepasst, um Baro-Einstellungen sowohl in inHG als auch in mbar anzuzeigen, und Machzahl hinzugefügt.
PCD
Kleinere Grafikfehler auf der SMS-Seite behoben.
Falsche Beschriftungen für die aktuell ausgewählte Waffe behoben.
Zielinformationsfeld für bessere Lesbarkeit und Realismus neu skaliert.
Fehler behoben, der in bestimmten Fällen zu einer falschen Portalkonfiguration beim Zurückschalten in den Vollbildmodus führte.
Sehr kleiner Fehler bei der Touchscreen-Befehlsverarbeitung behoben.
… und mehr. Das vollständige Änderungsprotokoll finden Sie im Handbuch.