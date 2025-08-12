Facebook-f Youtube Instagram Discord

Ein weiteres Update für SU3 Beta MSFS2024

Es gibt eine weitere Betaversion 1.5.24.0.

Neue Inhalte und Funktionen

Überarbeitete Grafikeinstellungen für Charaktere, Fauna und Flughäfen für mehr plattformübergreifende Konsistenz

Stabilität und Leistung

Absturz beim Wechsel zwischen VR behoben

Meine Bibliothek

Fehler behoben, durch den die Übertragung der Paketdateien in der Xbox-App-Version des Spiels fehlschlug und endlos wiederholt wurde.

Allgemein

Fehler behoben, durch den die Datei manifest.json beim Ändern des Exporttyps nicht neu geschrieben wurde (dies konnte dazu führen, dass Pakete einen Community-Exporttyp anzeigten, obwohl sie ordnungsgemäß für den Marktplatz exportiert wurden).

Link zum englischen Beitrag im MSFS Forum

