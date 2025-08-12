SimWorks Studios GA-8 Airvan Releasedate und weitere Neuigkeiten

Der SimWorks Studios GA-8 Airvan Verkauf startet am 21. August mit optionaler Deep-Systems-Erweiterung. Die Basis Version erscheint für MSFS 2020 zuerst im Marketplace, diese ist MSFS 2024 kompatibel. Eine native MSFS 2024 Version soll später kostenlos folgen. Das SystemsPulse Expansion Pack ist vorerst nur mit dem MSFS 2020 kompatibel.

Weitere Neuigkeiten zum Entwicklungsstand weiterer Produkte findet man in diesem Facebook-Beitrag:

Nach langer Zeit, drei Scratch-Builds und vielen Verzögerungen wartet der Airvan nun in der Cloud auf den 21.!

Bevor wir mit den restlichen Neuigkeiten fortfahren, möchten wir Sie darüber informieren, dass wir am Montag schließen, um neue Energie zu tanken, und am Veröffentlichungstag wieder für Sie da sind. Während dieser Zeit gibt es keine Neuigkeiten, Support oder sonstige Kommunikation von SWS.

Da der Airvan 2020 vor der Tür steht, haben wir die letzten Tage damit verbracht, unsere etwas in Verzug geratene Version von 2024 aufzuräumen. Der Code wurde zusammengeführt, und wenn wir zurück sind, werden wir als Erstes an der Version von 2024 arbeiten. Sie ist derzeit nahezu auf dem Niveau der Version von 2020, benötigt aber noch einen Clean-Pass, Sicherheitsgurte und Tests.

Beim PC-12 konnten wir die Optimierungen des Außenmodells nicht abschließen, aber wir haben unser NG-Cockpit aufgeräumt und für die Zusammenführung mit der neuen Kabine vorbereitet. Unser Ziel ist es, die Grafik fertigzustellen, da dies zeitaufwändig ist. Gleichzeitig ermöglicht ein einheitliches PC-12-Modell einfache Upgrades und Wartung! Beim Flugmodell haben wir die Rechtskurve des Flugzeugs teilweise verbessert, aber nicht so stark, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir haben einige Ideen, die wir nach unserer Rückkehr mit klarem Kopf ausprobieren werden.



Kodiaks: Sowohl das 100er- als auch das 900er-Modell sind nun für 2024 bereit. Systeme und Avionik sind weitgehend fertig und folgen nach der Freigabe des Airvan.



In unseren neuesten Artikeln erhalten Sie eine Vorschau auf die neue PC-12-Kabine und einen kleinen Vorgeschmack auf den Airvan.



Das war’s für heute, wir sehen uns in zwei Wochen!