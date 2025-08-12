Facebook-f Youtube Instagram Discord

iniBuilds A350 Airliner v1.1.3 Update veröffentlicht

Das Update v1.1.3 für den A350 ist da und bringt einige wichtige Verbesserungen bei Systemen, Grafik und Sound. Von umfangreichen Verbesserungen der FMS-Logik und HUD-Optimierungen bis hin zu Verbesserungen des Bremssystems und der Außenbeleuchtung. 🔧

Wir freuen uns außerdem, eine Überarbeitung der A350-Flugzeugsounds in Zusammenarbeit mit Echo 19 Audio Productions bekannt zu geben. Diese komplette Soundüberarbeitung verspricht sattere und detailliertere Cockpit-, Triebwerks- und Umgebungsgeräusche in zukünftigen Updates. 🔊🚀

Dieses Update kann über den iniManager heruntergeladen werden.

Die vollständigen Änderungliste findet man im iniBuilds Forum

