iniBuilds A350 Airliner v1.1.3 Update veröffentlicht

Das Update v1.1.3 für den A350 ist da und bringt einige wichtige Verbesserungen bei Systemen, Grafik und Sound. Von umfangreichen Verbesserungen der FMS-Logik und HUD-Optimierungen bis hin zu Verbesserungen des Bremssystems und der Außenbeleuchtung. 🔧

Wir freuen uns außerdem, eine Überarbeitung der A350-Flugzeugsounds in Zusammenarbeit mit Echo 19 Audio Productions bekannt zu geben. Diese komplette Soundüberarbeitung verspricht sattere und detailliertere Cockpit-, Triebwerks- und Umgebungsgeräusche in zukünftigen Updates. 🔊🚀

Dieses Update kann über den iniManager heruntergeladen werden.

Die vollständigen Änderungliste findet man im iniBuilds Forum