MaddogX Sound Immersion NG – Soundpaket für Leonardo Fly The MaddogX 2020/2024

„Fly the Maddog X“ ist eines der anspruchsvollsten und komplexesten Add-ons, die je für die MD-82 entwickelt wurden, die nach der McDonnel Douglas MD-80-Serie gebaut wurde.

„Fly the Maddog X“ verfügt über fortschrittliche Flugzeugsysteme auf Studienniveau, die kein Standardflugzeug bieten kann. Das Flugzeug kann nach dem Betriebshandbuch des Originalflugzeugs geflogen werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Dokumentation zu nutzen, um den Detailreichtum dieses Flugzeugs zu erleben. „Fly the Maddog X“ bietet außerdem die faszinierenden Details, die echte Piloten beim Fliegen des echten Flugzeugs erleben.

Immersive Audio hat exklusiv auf Orbx ein Soundpack für die Leonardo Fly The MaddogX 2020/2024 veröffentlich, die wiederum exklusiv im simMarket erhältlich ist.

Über 230 sorgfältig komponierte Sounds – die Seele der MD-80, jetzt in Ihrem Simulator.

Betreten Sie das Cockpit einer wahren Luftfahrtlegende. Die McDonnell Douglas MD-80-Serie – liebevoll „Mad Dog“ genannt – ist eine Ikone der kommerziellen Luftfahrt, bekannt für ihre leistungsstarken JT8D-Triebwerke, ihren analogen Charme und ihren unverwechselbaren Charakter. Vom authentischen Grollen ihrer Triebwerke bis zum Klappern, Surren und Rasseln ihrer alten, aber zuverlässigen Systeme besitzt die MD-80 eine klangliche Identität, die so einzigartig ist wie ihr Design.

Dieses Soundpaket für Leonardo Fly The MaddogX fängt diese Identität mit über 230 maßgeschneiderten Sounds und Events ein, die alle von Grund auf mit hochauflösenden 48-kHz-Feldaufnahmen entwickelt wurden. Jeder Ton wurde sorgfältig gereinigt, bearbeitet und für kristallklare Klarheit während des gesamten Fluges optimiert – von kalt und dunkel bis zum Abschalten.

Mehr als acht Monate intensive Entwicklung und unzählige Stunden Feinschliff flossen in dieses Projekt, um Ihnen eines der umfassendsten und originalgetreuesten MD-80-Klangerlebnisse zu bieten, das je für eine Flugsimulationsplattform geschaffen wurde. Sie hören das einzigartige Heulen der Klimaanlagen, das mechanische Klackern der Schalter, das charakteristische Summen der Avionik und das ikonische Surren des JT8D bei jedem Start. Mit so vielen Details fühlt sich das Cockpit einfach lebendig an.

Ob Sie mit offenem Fenster rollen oder mit dem Kreischen der JT8Ds im Rücken den Steigflug meistern – dieses Soundpaket simuliert nicht nur – es versetzt Sie in eine andere Welt.

Dies ist nicht nur ein Soundpaket – es ist eine hörbare Hommage an eines der charismatischsten Flugzeuge aller Zeiten!