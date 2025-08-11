Got Friends Legacy Collection Updates

Got Friends hat auf Discord die Veröffentlichung von Updates für gleich sechs Legacy Produkte verkündet.
Wer auf der Got Friends-Website gekauft hat findet die Updates in seinem Account.
Marketplace Kunden müssen noch auf die Veröffentlichung durch Microsoft warten.
Savage Gravel | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:
- Weitere kleinere Fehlerbehebungen für die Kompatibilität mit MSFS 2024
Savage Carbon | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:
- Weitere kleinere Fehlerbehebungen für die Kompatibilität mit MSFS 2024
MonsterNX Cub | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:
- Weitere kleinere Fehlerbehebungen für die Kompatibilität mit MSFS 2024
Experimental MXA | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:
- Weitere kleinere Fehlerbehebungen für die Kompatibilität mit MSFS 2024
Vertigo | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:
- Arbeitstitel/GTN 750-System weiter optimiert
Lake Skipper | Version 1.0.4 | Änderungsprotokoll:
- Neue FES/MCU-Codierung für MSFS 2024-Kompatibilität hinzugefügt
- Ladefunktion über den sekundären Gashebel hinzugefügt.
- Probleme mit Batterieentladung und Motorstart behoben.