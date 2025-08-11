Got Friends Legacy Collection Updates

Got Friends hat auf Discord die Veröffentlichung von Updates für gleich sechs Legacy Produkte verkündet.

Wer auf der Got Friends-Website gekauft hat findet die Updates in seinem Account.

Marketplace Kunden müssen noch auf die Veröffentlichung durch Microsoft warten.

Savage Gravel | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:

Weitere kleinere Fehlerbehebungen für die Kompatibilität mit MSFS 2024

Savage Carbon | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:

Weitere kleinere Fehlerbehebungen für die Kompatibilität mit MSFS 2024

MonsterNX Cub | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:

Weitere kleinere Fehlerbehebungen für die Kompatibilität mit MSFS 2024

Experimental MXA | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:

Weitere kleinere Fehlerbehebungen für die Kompatibilität mit MSFS 2024

Vertigo | Version 1.0.4. | Änderungsprotokoll:

Arbeitstitel/GTN 750-System weiter optimiert

Lake Skipper | Version 1.0.4 | Änderungsprotokoll: