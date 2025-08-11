Facebook-f Youtube Instagram Discord

Carenado zeigt weitere Bilder der B55 für MSFS 2024

Carenado zeigt auf Facebook weitere Bilder der Beechcraft Baron B55 mit gewohnt knappen Kommentaren:

B55, Neu EFD1000 eingearbeitet!…

Zweimotorige Eleganz, RealXperience Realismus – die B55 kommt in den MSFS2024.

