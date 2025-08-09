Manhattan 2025 für X-Plane 12 erhältlich

Thomas Krumins hat seine Manhattan 2025 Szenerie für X-Plane 12 im simMarket veröffentlicht. Sie enthält 205 handgefertigte Gebäude, die mit allen NYC Free Packs kompatibel sind.

Dies ist die neue Manhattan-Szenerie für X-Plane 12. Erleben Sie New York wie nie zuvor. Diese Szenerie bietet Ihnen viele neue Gebäude, die meisten davon brandneu. Es gibt mehrere kostenlose New York City-Freeware-Pakete, die kleine Teile und Ecken Manhattans zeigen. Diese Szenerie ist jedoch die einzige, die die wichtigsten Gebäude zeigt, die Sie heute in Manhattan sehen können.

Die 205 von mir erstellten Gebäude sind in allen Bereichen dieser Szenerie vertreten: Lower Manhattan, Midtown und Uptown. Sie umfasst neu gebaute Viertel wie Hudson Yards; etwas weiter von Manhattan entfernt liegt New Jersey mit einigen Hochhäusern und Brooklyn mit einem prächtigen neuen Hochhaus aus dem Jahr 2018.

Alle kostenlosen NYC-Pakete sind mit dieser Szenerie kompatibel. Wichtig ist lediglich X-Plane Landmarks New York, das standardmäßig in X-Plane 12 / Custom Scenery integriert ist. Sie müssen also nichts weiter tun, um es zu erhalten, da es bereits im Programm enthalten ist. Aus diesem Grund habe ich Gebäude wie das Empire State Building, das One World Trade Center, das Chrysler Building usw. nicht entworfen, da diese bereits in X-Plane Landmarks New York enthalten sind. Ich habe jedoch zwei Gebäude entworfen, die Deutsche Bank und das 7WTC. Wenn Sie meine sehen möchten, müssen Sie Time Warner (Deutsche Bank) und das 7WTC entfernen. In meiner Szenerie wirken sie weniger dunkel und realistischer. Dies dient auch dazu, Überlappungen zu vermeiden.

Dies ist wahrscheinlich die vollständigste Szenerie von New York und die beste auf dem Markt.