Impulse Simulation veröffentlicht Port Lincoln für MSFS20/24

Entdecken Sie den Flughafen Port Lincoln (YPLC) – das Tor zur südaustralischen Eyre-Halbinsel von Impulse Simulations jetzt im simMarket.

Jedes Element dieser Szenerie wurde handgefertigt, um ein authentisches Erlebnis für den Microsoft Flight Simulator zu bieten. Vom präzise modellierten Terminal mit detailreichem Innenraum bis hin zum optimierten Küstengelände, das sich nahtlos in die Umgebung einfügt, wurde der YPLC mit Blick auf Präzision und Leistung entwickelt.

Ob Sie Regionalflüge von Adelaide aus fliegen oder lokale GA-Flüge entlang der Küste erkunden, diese Szenerie bietet die perfekte Mischung aus Realismus und Immersion. Von Grund auf neu entwickelt und für PC und Xbox optimiert, ist Port Lincoln die ideale Ergänzung zu unserer beliebten Szenerie des Flughafens Adelaide (YPAD).

Erleben Sie ein neues Level in Ihrer Flugsimulation mit einem Flughafen, der sich lebendig, detailliert und realitätsgetreu anfühlt.

Kompatibel mit Microsoft Flight Simulator 2020 & 2024.