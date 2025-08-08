MSFS 07 August 2025 Development Update

Am Dienstag wurde Sim Update 16 für den Microsoft Flight Simulator (2020) veröffentlicht. Dieses Update verbessert die Stabilität und Leistung von Flugzeugen, Avionik und mehr! Klicken Sie hier, um die vollständigen Versionshinweise zu lesen. Wir verfolgen das Spielerfeedback zu diesem Update aufmerksam. Wir laden alle Spieler ein, hier an unseren Umfragen teilzunehmen und in unseren Foren Kommentare zu ihren Erfahrungen mit SU16 zu hinterlassen.

Der öffentliche Betatest für Microsoft Flight Simulator 2024 Sim Update 3 läuft noch. Gestern haben wir einen neuen Test-Build für alle Beta-Teilnehmer veröffentlicht. Die Versionshinweise finden Sie hier:

Sim Update 3 Beta (1.5.23.0) Versionshinweise – 6. August 2025

Außerdem haben wir diese Woche das neueste monatliche Navigationsdaten-Update (AIRAC-Zyklus 2508) für Spieler auf allen Plattformen veröffentlicht. Dieses Update wird beim nächsten Start des Simulators automatisch installiert.

Und schließlich gibt es derzeit einen Flughafen-Sale auf den Marktplätzen MSFS (2020) und MSFS 2024! Sie können bis zu 72 % auf einigen der von der Community am besten bewerteten Flughäfen sparen. Auf dieser Seite finden Sie eine Liste aller Flughäfen mit aktuellen Rabatten.

MSFS-Team

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: