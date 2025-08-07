Noch ein Update für SU3 Beta MSFS2024

Um die besten Erlebnisse zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung kann sich nachteilig auf bestimmte Merkmale und Funktionen auswirken.
Die Empfehlung macht einem etwas stutzig. Nicht, dass das dann beim RC von SU3 plötzlich auch zur Pflicht wird. Wobei, wenn dafür der Sim dann tadellos(er) läuft, warum nicht, dann kann man sich auf Seiten Asobo wenigstens sicher sein, dass alle wieder auf exakt demselben Stand sind.
Ich kann nur hoffen, dass sie wenigstens den „Cloud Daten für Controller out of Sync“ Error irgendwie ohne Neuinstallation gefixt bekommen. Wenn ich alle meine Controller für alle Flugzeuge neu belegen muss, kriege ich einen Vogel!
Kann es sein das der 2020 jetzt auch auf dieses update reagiert weil er die 2024 komponenten integriert bekommen hat?Ich hatte eben schon wieder ein update irgendwas mit airports..
Oder wurde der nachgeleifert wegen EHAM wo die geammten Texturen seit dem 1.39.9.0 fehlen?…