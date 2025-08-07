Facebook-f Youtube Instagram Discord

Noch ein Update für SU3 Beta MSFS2024

Die Veröffentlichung des SU3 des MSFS 2024 lässt weiter auf sich warten, stattdessen gibt es eine weitere Betaversion 1.5.23.0. Immerhin werden die Changelogs immer kürzer, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeuten könnte.

Stabilität & Leistung

Verbesserte Leistung in Flughäfen bei schnellen Kamerabewegungen

Für diese Beta-Version empfehlen wir eine vollständige Neuinstallation, um sicherzustellen, dass diese Verbesserungen korrekt angewendet werden. Dies unterstützt auch unsere Leistungsuntersuchungen. Vielen Dank!

Flugzeugtechnik

Fehlerhafte Cockpit-Tasten leuchten nicht korrekt auf, um den Status anzuzeigen.

Link zum englischen Beitrag im MSFS Forum

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

3 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Christian
Christian
5 Stunden zuvor

Die Empfehlung macht einem etwas stutzig. Nicht, dass das dann beim RC von SU3 plötzlich auch zur Pflicht wird. Wobei, wenn dafür der Sim dann tadellos(er) läuft, warum nicht, dann kann man sich auf Seiten Asobo wenigstens sicher sein, dass alle wieder auf exakt demselben Stand sind.

Antworten
PeterD2
PeterD2
Beantworten  Christian
3 Stunden zuvor

Ich kann nur hoffen, dass sie wenigstens den „Cloud Daten für Controller out of Sync“ Error irgendwie ohne Neuinstallation gefixt bekommen. Wenn ich alle meine Controller für alle Flugzeuge neu belegen muss, kriege ich einen Vogel!

Antworten
Tom
Tom
2 Stunden zuvor

Kann es sein das der 2020 jetzt auch auf dieses update reagiert weil er die 2024 komponenten integriert bekommen hat?Ich hatte eben schon wieder ein update irgendwas mit airports..

Oder wurde der nachgeleifert wegen EHAM wo die geammten Texturen seit dem 1.39.9.0 fehlen?…

Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Das könnte dich auch interessieren

Facebook-f Youtube Instagram Discord
3
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x