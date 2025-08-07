SKY SIMULATIONS: DC-9 Update 3.2 für MSFS20/24

SKY SIMULATIONS hat ein neues Update für ihre Douglas DC-9 veröffentlicht. Die Version 3.2 bringt zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen. Das Add-on ist für die Flugsimulatoren Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 verfügbar.
Änderungen und Verbesserungen in Version 3.2 MSFS 2020:
- Überarbeitetes Außenmodell und Feinschliff einiger Abschnitte zur Verbesserung der Rumpflinien.
- Einige Durchscheinungen in einigen Teilen behoben.
- Verschiedene Anpassungen und Feinabstimmungen von Teilen und Texturen.
- RMI-Nadeln und -Knöpfe (behoben – ihre Funktion war umgekehrt).
- GPS hinzugefügt.
- AUTOPILOT Heading Hold und Heading Bugs können über zugewiesene Tasten eingestellt und/oder aktiviert werden.
- DME-Schalter angepasst.
- Das Nickverhalten bei niedriger Geschwindigkeit wurde angepasst, um die Empfindlichkeit zu verringern.
- Die Bodenkontrolle während des Startlaufs bei Seitenwind wurde angepasst. Das Giermoment ist weniger ausgeprägt.
- Der Kraftstoffdurchfluss und der Luftwiderstand wurden angepasst, um die Leistung zwischen den Simulatorversionen anzugleichen.
- Behoben: Bei der Landung senkt sich die Nase sanfter, wenn der Spoiler ausgefahren ist.
Änderungen und Verbesserungen in Version 3.2 MSFS 2024:
- Allgemeine Neuanordnung zur Einführung und Integration neuer Technologien
- Karrieremodus korrigiert und angepasst
- Funktionen wurden in den Walkaroundund Verschleißstatus integriert, die nun nativ sind (Keile, Motorabdeckungen, Pitot-Abdeckungen usw.)
- Außenmodell überarbeitet und einige Bereiche poliert.
- Durchscheinende Stellen wurden behoben.
- Leuchtfeuer und Navigationslichter für bessere Sichtbarkeit angepasst.
- Verschiedene Anpassungen und Feinabstimmungen von Teilen und Texturen
- RMI-Nadeln und -Regler
- GPS hinzugefügt
- AUTOPILOT: Heading Hold und Heading Bugs können über zugewiesene Tasten eingestellt und/oder aktiviert werden.
- DME-Schalter angepasst.
- VOR LOCund AUX NAV-Autopilot-Modi korrigiert
- Das Nickverhalten bei niedriger Geschwindigkeit wurde angepasst.
- Die Bodenkontrolle während des Startlaufs bei Seitenwind wurde angepasst. Das Giermoment ist weniger ausgeprägt.
- Bei der Landung senkt sich die Nase sanfter, wenn der Spoiler ausgefahren ist.