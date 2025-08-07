Facebook-f Youtube Instagram Discord

SKY SIMULATIONS: DC-9 Update 3.2 für MSFS20/24

SKY SIMULATIONS hat ein neues Update für ihre Douglas DC-9 veröffentlicht. Die Version 3.2 bringt zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen. Das Add-on ist für die Flugsimulatoren Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 verfügbar.

Änderungen und Verbesserungen in Version 3.2 MSFS 2020:

  • Überarbeitetes Außenmodell und Feinschliff einiger Abschnitte zur Verbesserung der Rumpflinien.
  • Einige Durchscheinungen in einigen Teilen behoben.
  • Verschiedene Anpassungen und Feinabstimmungen von Teilen und Texturen.
  • RMI-Nadeln und -Knöpfe (behoben – ihre Funktion war umgekehrt).
  • GPS hinzugefügt.
  • AUTOPILOT Heading Hold und Heading Bugs können über zugewiesene Tasten eingestellt und/oder aktiviert werden.
  • DME-Schalter angepasst.
  • Das Nickverhalten bei niedriger Geschwindigkeit wurde angepasst, um die Empfindlichkeit zu verringern.
  • Die Bodenkontrolle während des Startlaufs bei Seitenwind wurde angepasst. Das Giermoment ist weniger ausgeprägt.
  • Der Kraftstoffdurchfluss und der Luftwiderstand wurden angepasst, um die Leistung zwischen den Simulatorversionen anzugleichen.
  • Behoben: Bei der Landung senkt sich die Nase sanfter, wenn der Spoiler ausgefahren ist.

Änderungen und Verbesserungen in Version 3.2 MSFS 2024:

  • Allgemeine Neuanordnung zur Einführung und Integration neuer Technologien
  • Karrieremodus korrigiert und angepasst
  • Funktionen wurden in den Walkaroundund Verschleißstatus integriert, die nun nativ sind (Keile, Motorabdeckungen, Pitot-Abdeckungen usw.)
  • Außenmodell überarbeitet und einige Bereiche poliert.
  • Durchscheinende Stellen wurden behoben.
  • Leuchtfeuer und Navigationslichter für bessere Sichtbarkeit angepasst.
  • Verschiedene Anpassungen und Feinabstimmungen von Teilen und Texturen
  • RMI-Nadeln und -Regler
  • GPS hinzugefügt
  • AUTOPILOT: Heading Hold und Heading Bugs können über zugewiesene Tasten eingestellt und/oder aktiviert werden.
  • DME-Schalter angepasst.
  • VOR LOCund AUX NAV-Autopilot-Modi korrigiert
  • Das Nickverhalten bei niedriger Geschwindigkeit wurde angepasst.
  • Die Bodenkontrolle während des Startlaufs bei Seitenwind wurde angepasst. Das Giermoment ist weniger ausgeprägt.
  • Bei der Landung senkt sich die Nase sanfter, wenn der Spoiler ausgefahren ist.
