SKY SIMULATIONS: DC-9 Update 3.2 für MSFS20/24

SKY SIMULATIONS hat ein neues Update für ihre Douglas DC-9 veröffentlicht. Die Version 3.2 bringt zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen. Das Add-on ist für die Flugsimulatoren Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 verfügbar.

Änderungen und Verbesserungen in Version 3.2 MSFS 2020:

Überarbeitetes Außenmodell und Feinschliff einiger Abschnitte zur Verbesserung der Rumpflinien.

Einige Durchscheinungen in einigen Teilen behoben.

Verschiedene Anpassungen und Feinabstimmungen von Teilen und Texturen.

RMI-Nadeln und -Knöpfe (behoben – ihre Funktion war umgekehrt).

GPS hinzugefügt.

AUTOPILOT Heading Hold und Heading Bugs können über zugewiesene Tasten eingestellt und/oder aktiviert werden.

DME-Schalter angepasst.

Das Nickverhalten bei niedriger Geschwindigkeit wurde angepasst, um die Empfindlichkeit zu verringern.

Die Bodenkontrolle während des Startlaufs bei Seitenwind wurde angepasst. Das Giermoment ist weniger ausgeprägt.

Der Kraftstoffdurchfluss und der Luftwiderstand wurden angepasst, um die Leistung zwischen den Simulatorversionen anzugleichen.

Behoben: Bei der Landung senkt sich die Nase sanfter, wenn der Spoiler ausgefahren ist.

Änderungen und Verbesserungen in Version 3.2 MSFS 2024: