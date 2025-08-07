PMDG feiert achtundzwanzigsten Geburtstag mit 28% Rabatt

Robert Randazzo hat im PMDG Forum einen Geburtstagssale mit 28% Rabatt für alle PMDG Produkte im PMDG Shop bis zum 10.08.2025 angekündigt.
Ansonsten hatte er noch Folgendes zu berichten:
Kapitäne,
Ein paar Neuigkeiten, darunter auch etwas Nettes!
PMDG 737NG für MSFS 2020 jetzt im PMDG Operations Center 3:
Ab heute benötigen Sie weder InstallShield noch das ältere OC2, um die Installation der PMDG 737NG-Produktreihe innerhalb der MSFS 2020-Produktlinie zu verwalten. Ab sofort migrieren wir die PMDG 737NG-Reihe für Microsoft Flight Simulator 2020 in unser Operations Center 3.
WICHTIGE HINWEISE ZUR UMSETZUNG:
- Deinstallieren Sie Ihre vorhandenen 737 und alle Lackierungen.
- Starten Sie das Operations Center 3 und installieren Sie die 737 neu.
- Installieren Sie Ihre Lackierungen neu.
Diese Umstellung aktualisiert oder ändert Ihre 737 nicht. Die Version bleibt 3.0.112.
Wenn Sie 777-Kunde sind, ist dies für Sie ein Kinderspiel, da Sie OC3 bereits seit einiger Zeit nutzen.
Falls Sie Operations Center 3 noch nicht installiert haben, können Sie es hier herunterladen oder sich in Ihr PMDG.com-Konto einloggen und einen erneuten Download Ihrer 737 anfordern. Auf diese Weise erhalten Sie das OC3-Installationsprogramm.
Es ist sehr wichtig zu beachten, dass OC3 die Updates für Ihre 737 und Ihre Lackierungen nur dann effektiv verwalten kann, wenn Sie es über OC3 neu installieren. Wir werden Sie gelegentlich daran erinnern, damit Sie beim nächsten Update für die 737/2020-Serie nicht vergessen.
PMDG 777:
Die 777-Flotte hat letzte Woche Update 121 erhalten. Dieses sollte nun sowohl für OC3- als auch für Marketplace-PC-Nutzer verfügbar sein. Xbox-Nutzer erhalten das Update möglicherweise erst in einigen Tagen, da der Test- und Freigabeprozess der Xbox-Updates länger dauert. Ich gehe davon aus, dass Xbox-Nutzer Build 121 irgendwann zwischen jetzt und Mitte nächster Woche erhalten werden.
Das nächste Update für die 777-Serie wird voraussichtlich Ende nächster Woche erscheinen und eine Reihe von Fehlerbehebungen und Optimierungen basierend auf Feedback und unseren kontinuierlichen Bemühungen zur Behebung gemeldeter Probleme enthalten.
Die PMDG 777-200LR wird Ende nächster Woche in den MS Marketplace 2020 und 2024 aufgenommen. Es wird 7–10 Tage dauern, bis sie den Zulassungsprozess durchlaufen hat und verfügbar ist.
Damit ist das Wachstum der 777-Flotte vorerst abgeschlossen. Einige Leute haben nach der 777X gefragt, und ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dass wir daran arbeiten, Zugang zu erhalten, und die Gespräche sehr positiv verlaufen und noch andauern.
Neuigkeiten zur PMDG 737NG für MSFS 2024:
Hier wird viel im Hintergrund gearbeitet, aber wir können Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel zeigen. Ich vermute, die nächste große Neuigkeit zu diesem Projekt wird der Übergang zur Beta sein, der mit der Veröffentlichung einiger Vorschaubilder einhergehen wird. In der Zwischenzeit läuft alles gut, und es gibt nicht viel mehr zu erzählen!
PMDG DC-6 für MSFS 2024:
Wir hoffen weiterhin, dass die erforderlichen LOD-Korrekturen in MSFS 2024 verfügbar sein werden, um dieses Produkt in MSFS 2024 freizuschalten. Obwohl das Flugzeug selbst sehr gut läuft, ist es optisch ein Horrorspektakel voller LOD-Probleme, die sich scheinbar nicht mit den üblichen Hacks beheben lassen, an die wir uns in der Entwickler-Community von 2020/2024 gewöhnt haben. Es wäre äußerst erfreulich, wenn die dringend benötigten LOD-Korrekturen eintreffen würden, damit wir dieses Flugzeug für Sie bereitstellen können … Sobald dies geschieht, werden wir es tun.
PMDG 737 Max, PMDG 747:
Zu diesen beiden Produkten gibt es keine Neuigkeiten, außer dass die Entwicklungsarbeit oft lange, langweilige Phasen mit sich bringt. Das Cockpitmodell der 744 schreitet gut voran, aber wir wissen noch nicht, ob das 400er oder das 100er-Modell zuerst fertig sein und veröffentlicht werden. Sobald ich Neuigkeiten habe, werde ich sie bekannt geben!
07.08.25 ist PMDG-Geburtstag!
Am 7. August jährt sich die Gründung von PMDG zum 28. Mal. Ich glaube, niemand könnte von diesem Meilenstein mehr überrascht sein als ich, da ich das einzige Mitglied des PMDG-Teams bin, das damals dabei war. Die ursprüngliche Idee für PMDG bestand einfach darin, Wissen mit der Community zu teilen, die sich rund um den alten DOS-basierten Simulator 747PS1 aus dem Jahr 1997 gebildet hatte – und was folgte, kann man nur als einen lustigen, aber glücklichen Zufall bezeichnen.
Nach all den Jahren besteht unser Team aus Entwicklern, die noch gar nicht geboren waren, als das Unternehmen seinen ersten Umsatz erzielte. Und wir haben sogar Entwickler der zweiten Generation im PMDG-Team, die das Familienerbe der Innovation und der harten Arbeit fortführen, um unsere Produkte außergewöhnlich zu machen.
Und vor allem haben wir euch alle – ihr habt uns in guten wie in schlechten Zeiten unterstützt, uns mit Ideen, Vorschlägen und gelegentlich auch Lob ermutigt. Viele von euch haben berichtet, dass euch eure PMDG-Produkte geholfen haben, den Traum vom Berufspiloten zu verwirklichen, und andere konnten unsere Produkte nutzen, um diesen Wunsch zu erfüllen, auch wenn ihr Lebensweg aus dem einen oder anderen Grund nicht dorthin geführt hat.
Wir haben hier eine großartige Community rund um PMDG und unsere Produkte – und wir alle hier auf dieser Seite schätzen es sehr, dass ihr da seid.
PMDG-Geburtstagsaktion!
Gelegentlich feiern wir die „Gründerwoche“ mit einer Aktion, da mein Geburtstag und der von PMDG nur wenige Tage auseinander liegen. Wir machen das nicht jedes Jahr, aber dieses Jahr, anlässlich unseres 28-jährigen Bestehens, gewähren wir 28 % Rabatt auf alle PMDG-Produkte auf PMDG.com.