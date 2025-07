CBH4 – Prairie Creek Airport MSFS24/20

Pilot’s FSG präsentiert einen Flugplatz mitten in der Kanadischen Wildnis, der durch seine abgelegene Lage mitten im Nirgendwo zu einer besonderen Herausforderung für Piloten wird.

Der Prairie Creek Airport liegt hoch im Norden der kanadischen Wildnis in der Nähe von Prairie Creek in den Nordwest-Territorien Kanadas. Der Flughafen ist privat und wird von der Canadian Zinc Corporation betrieben. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den lokalen Bergbaubetrieb in der angrenzenden Prairie Creek Mine zu unterstützen, die ebenfalls von der Canadian Zinc Corporation betrieben wird. Der abgelegene Flughafen verfügt über eine einzige 914 Meter (2998 Fuß) lange Schotterpiste mit zwei Windsacken und ohne unterstützende Navigationshilfen. An- und Abflug erfolgen ausschließlich nach Sichtflugregeln (VFR).

Die abgelegene Lage dieses einzigartigen Flughafens ermöglicht einen atemberaubenden An- und Abflug über der kanadischen Wildnis. Das steile Gelände und das unvorhersehbare Wetter im bergigen Gelände lassen kaum Spielraum für Fehler. Zusammen mit der kurzen, knapp 914 Meter langen Schotterpiste dürfte dies selbst den erfahrensten Piloten auf Trab halten. Der Flughafen verfügt über keinen Kontrollturm, und für Landungen ist in der Regel eine vorherige Genehmigung erforderlich, außer natürlich im Notfall. Air Tindi mit Hauptsitz am Flughafen Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien und Betreiber der größten Flotte aktiver Dash-7-Flugzeuge ist einer der Hauptanbieter von Flügen vom und zum Flughafen Prairie Creek und setzt dabei am häufigsten seine Dash-7-Maschinen ein. Der Flug von Yellowknife nach Prairie Creek dauert mit der Dash 7 in der Regel etwas mehr als eine Stunde, und ihre vielgepriesene STOL-Fähigkeit macht sie zu einem einzigartig leistungsfähigen Fracht- und Passagierflugzeug für die Reise zu diesem abgelegenen Standort mit kurzer Landebahn.

Der Prairie Creek Airport liegt auf einer Höhe von etwa 900 m (2950 ft) und ist von überwiegend alpenähnlichem, immergrünem Wald und bergigem Gelände umgeben. Die Start- und Landebahnoberfläche besteht hauptsächlich aus Schotter. Die 914 x 30 Meter (3000 x 100 ft) große Schotterpiste trägt die Bezeichnung RWY 14 / RWY 32. Das Gelände überragt die angrenzenden östlichen und westlichen Gebiete. Am südlichen Ende der Start- und Landebahn befindet sich ein kleiner Parkplatz. In der Realität ist der Flughafen in der Regel vom 1. Mai bis zum 31. August geöffnet. Im Simulator gelten außer den Wetterbedingungen keine Einschränkungen. Da selbst Anfang Mai noch mit anhaltendem Schnee zu rechnen ist, befinden sich am Rand der Start- und Landebahn Schneemarkierungen.

HAUPTMERKMALE