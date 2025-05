Rezension: LXGB – Gibraltar Internationaler Flughafen

Ein Kleiner Hintergrund

Kommerziell, Militärisch, und vielleicht nicht „Extrem“

Der Flughafen Gibraltar ist ein Flughafen mit einer einzigen Start- und Landebahn, der wahrscheinlich nicht existieren würde, wenn es nicht das Militär, Landgewinnungstechnologien, Felsensprengungen und den Bedarf an einem strategischen Standort für Kriegsflugzeuge gegeben hätte.

Eine Recherche im Internet liefert uns einige Hintergrundinformationen vom Gibraltar Terminal, Andalucia Gibraltar History und natürlich Wikipedia. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften, die über den Rahmen dieser Betrachtung hinausgeht, ist, dass die Entwicklung des Flughafens stark durch politische Meinungsverschiedenheiten zwischen den Regierungen Großbritanniens, Spaniens und Gibraltars selbst beeinträchtigt wurde, was zeitweise dazu führte, dass Spanien Flüge über spanischen Luftraum verbot und versuchte, Gibraltar von EU-Luftfahrtmaßnahmen auszuschließen.

So wurde aus dem Militärflugplatz RAF North Front, der 1939 von der Fleet Air Arm der Royal Navy gebaut wurde, erst mit der Unterzeichnung des Córdoba-Abkommens am 18. September 2006 ein voll funktionsfähiger internationaler Flughafen. Zuvor waren Flüge von Gibraltar auf Ziele in England beschränkt.

Der Flughafen wurde in den frühen Tagen des Zweiten Weltkriegs auf dem Gelände einer Pferderennbahn auf dem Gelände von Gibraltar gebaut. Ursprünglich war es ein Notflugplatz für Südeuropa und Nordafrika, zu einer Zeit, als Gibraltar ein wichtiger britischer Marinestützpunkt war. 1940 wurde eine Landebahn gebaut, dann wurde die Start- und Landebahn zwischen 1942 und 1943 verlängert, indem Land aus der Bucht von Gibraltar mit Material zurückgewonnen wurde, das durch Tunnelgrabungen im Felsen geliefert wurde. Das erste Passagierterminal wurde 1958 oder 1959 gebaut.

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Berichte über Terminalbau/-umbauten. Einige beziehen sich auf Arbeiten, die in den 1970er und 1980er Jahren durchgeführt wurden, während andere nur Renovierungen erwähnen, die in den 1990er Jahren abgeschlossen wurden. Die Berichte stimmen darin überein, dass das derzeitige Terminal 2011/2012 eröffnet und das alte 2014 abgerissen wurde. Pläne für den Bau eines Terminals auf der spanischen Seite der Grenze wurden in einem politischen Streit vereitelt.

Das derzeitige Terminal ist für eine Million Passagiere pro Jahr ausgelegt und ermöglicht es Passagieren, sowohl von der spanischen als auch von der gibraltarischen Seite der Grenze abzufliegen. Wikipedia listet folgende Statistiken für das Jahr 2024 auf: 424.386 Passagiere und 3.628 Bewegungen.

Der Flughafen befindet sich im Besitz des britischen Verteidigungsministeriums und wird als RAF Gibraltar betrieben. Der zivile Betrieb im LXGB Terminal ist Eigentum und wird von Gibraltar Airport Terminal Ltd. betrieben. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen im Besitz der Regierung von Gibraltar, und NATS Holdings Ltd. erbringt die Flugsicherungsdienste. Zu den großen Fluggesellschaften gehören EasyJet und British Airways.

Widersprüchliche Berichte

Ein weiteres interessantes Merkmal einer Internetsuche nach Informationen ist die Ungleichheit dieser Informationen mit unterschiedlichen Angaben zum Entstehungszeitpunkt des Flughafens, zum Bau des Terminals und Berichte, dass der Tunnel unter der Landebahn trotz des offiziellen Berichts über seine Eröffnung im Jahr 2023 ein ins Stocken geratenes Projekt bleibt. Es gibt auch widersprüchliche Berichte darüber, wie gefährlich eine Landung in Gibraltar ist.

Obwohl es einige einzigartige Aspekte bezüglich des Layouts und der Konfiguration des Flughafens Gibraltar gibt, scheinen die Behauptungen, dass er einer der gefährlichsten Flughäfen der Welt sei, höchst ungenau zu sein. Sie können diese zwei Links für zusätzliche Informationen zu diesem Thema überprüfen, wenn Sie möchten. Der erste ist eine Erklärung vom Gibraltar Air Terminal, dem Eigentümer/Betreiber des Terminals am Flughafen. Der zweite stammt von einer gut informierten Person, die auf eine Anfrage bei TripAdvisor antwortet und Ihnen einen Eindruck vermittelt, woher die Fehlinformationen stammen.

Einer der Gründe, warum der Flughafen als gefährlich eingestuft wird, ist eine Straße, die die Landebahn kreuzt. Diese Straße ist jetzt nur noch für Fußgänger, Fahrräder und Roller geöffnet. Dieser Link gibt Ihnen Informationen über den Kingsway, einen Tunnel, der den Fahrzeugverkehr unter der Landebahn hindurchführt und am 31. März 2023 eröffnet wurde. Die anderen angeführten Probleme für den Flughafen sind schlechte Sicht, häufig turbulente Luft, die in den Wintermonaten vom Felsen kommt, und eine kürzere Landebahnlänge, obwohl sie lang genug ist, um eine 747 aufzunehmen.

Eine weitere oft wiederholte Behauptung, dass Piloten eine spezielle Ausbildung benötigen, um den Flughafen Gibraltar anzufliegen, ist nicht einheitlich.

Während es keine spezifischen Qualifikationen oder Zertifizierungen gibt, die ausschließlich für die Landung in Gibraltar erforderlich sind, müssen Piloten die von internationalen Luftfahrtbehörden vorgeschriebenen Standard-Lizenz- und Ausbildungsanforderungen erfüllen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass viele Fluggesellschaften und Luftfahrtorganisationen zusätzliche interne Anforderungen an ihre Piloten stellen, um am Flughafen Gibraltar zu operieren. Dazu können bestimmte Mindestflugstunden, umfassende Schulungen zu anspruchsvollen Anflügen oder sogar Simulatorsitzungen speziell für Landungen in Gibraltar gehören.

Ein weiterer Bericht von derselben Website besagt, dass nur Kapitäne landen dürfen, da Gibraltar ein Flughafen der Kategorie C ist. Von dieser Website erhalten wir folgende Informationen über Flughäfen der Kategorie C:

Flughäfen der Kategorie C erfordern spezifische Besatzungs- und Pilotenschulungen, da sie ungewöhnliche und oft beeindruckende Anflüge haben. Piloten müssen möglicherweise Wetterbedingungen und Flugzeugleistung berücksichtigen und müssen spezifische und spezialisierte Schulungskurse absolviert haben, die Bodentraining, Simulator- und Flugtraining umfassen können. Und speziell über Gibraltar:

Leistungsbegrenzte Lande- und Startgewichte aufgrund kurzer Landebahn. Abnormale Windeffekte, Turbulenzen und Windscherungen aufgrund des „Felsens“. Kritische, nicht standardmäßige visuelle Anflüge aufgrund der Nähe des Geländes.

Da die Klärung dieser verwirrenden Berichte sowohl über die Geschichte des Flughafens als auch über Pilotenoperationen weit über den Rahmen dieser Überprüfung hinausgeht, werden wir das einführende Material hier beenden und zur Modellüberprüfung übergehen.

Veröffentlichte Funktionen

Hier ist die Liste der Funktionen, die Sie auf der Produktwebsite für die Darstellung des LXGB, Flughafen Gibraltar International, von Skyline Simulations finden:

— UHD benutzerdefinierte Texturen unter Verwendung der neuesten Maltechniken

— XPLCity mit benutzerdefinierten 3D-Häusern rund um die Stadt

— Super-detaillierte 3D-Modellierung

— PBR-Materialien an jedem Gebäude

— Stoppen des Verkehrs mit Landescheinwerfern auf Script

— Detaillierter HD-Boden mit PBR und Aufklebern

— Benutzerdefinierte 3D-Vegetation, die mit Orthophotos kombiniert wird

— FSEco-Subsystem

— XPEco-Subsystem

— Ultrahochauflösende benutzerdefinierte Orthobilder für den Flughafen

— Tausende von benutzerdefinierten 3D-Standobjekten

— Genaue Insel und Städte unter Verwendung originaler OSM-Daten

— Erstaunliche und detaillierte Inselnachttexturen

— Bodenverkehr

— Animiertes Radar und Boote

— Animierter Straßenverkehr, der die Landebahn für Start und Landung überquert.

Der Felsen

Es ist nahezu unmöglich, sich auf andere Aspekte dieses Szenerie-Pakets zu konzentrieren, ohne zuerst den dominierenden Felsen von Gibraltar selbst zu bemerken. Der Felsen ist eine der beiden Säulen des Herkules, ein Name, der von Plinius dem Älteren in seiner Naturgeschichte verwendet wurde. Der höchste Punkt des Felsens an seinem südlichen Ende liegt 1398 Fuß (ca. 426 m) über dem Meeresspiegel. Er enthält etwa 34 Meilen von Menschenhand geschaffene Tunnel und ist verantwortlich für die Luft- und Windströmungen, die die größte Herausforderung für Piloten darstellen, die den Flughafen nutzen.

Die Geschichte der Tunnel ist recht interessant. Besonders bemerkenswert ist die „Stay Behind Cave“, die so geheim war, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg nur ein Gerücht war, das eine Suche auslöste, um ihre Existenz zu beweisen. Dieser Beweis kam erst in den 1990er Jahren. Sie können hier mehr darüber lesen, wenn Sie möchten.

Zu den auf dem Felsen dargestellten Merkmalen gehören das Maurische Schloss, der Leuchtturm am Europa Point, das Caleta Hotel, das 2022 nach siebenundfünfzig Jahren Betrieb abgerissen wurde, das Willis-Plateau mit den Batterien der Prinzessin Royal, Prinzessin Caroline, Prinzessin Anne und Prinzessin Amelia, die Rock Gun Battery, dargestellt durch eine einzelne Radarkuppel am nördlichen Gipfel mit Blick auf den Flughafen, und ein funktionierender Sessellift, der zum Gipfel rund um den Mittelpunkt des Felsens führt.

Die Entwickler haben sich auch bemüht, dem Felsen Leben einzuhauchen, indem sie den größten Teil mit einer benutzerdefinierten Textur bedeckt haben, die die raue Kalksteinoberfläche simuliert. Orthobilder und benutzerdefinierte Vegetation werden verwendet, um jene Bereiche des Felsens darzustellen, die nicht mit der benutzerdefinierten Textur bedeckt sind.

Leider erzeugt die Methode, mit der X-Plane Bilder über Objekte legt, einen weniger als wünschenswerten Effekt, besonders um den Leuchtturm und entlang der Südwestseite des Felsens. Es wäre ein Plus für die Szenerie gewesen, wenn die Entwickler ihre Autogen-Abdeckung auf die besiedelte Basis des Felsens an der nach Westen gerichteten Seite ausgedehnt hätten.

Der Flughafen

Einführung

Während Informationen über Gibraltars Geschichte und wie extrem der Flughafen ist, schwer zu finden sind und nicht immer übereinstimmen, sind Piloteninformationen für den Flughafen ziemlich vollständig und können kostenlos über diesen Link bezogen werden. Wählen Sie die „LXGB Gibraltar Combined.pdf“ von dieser Seite. Diese Datei enthält alle Verfahren und Flughafenkarten für LXGB. Piloten müssen auch mit dem RAF Gibraltar Defence Aerodrome Manual vertraut sein, das hier zu finden ist.

Einige der aus diesen Karten gewonnenen Einrichtungsinformationen umfassen Funkfrequenzen für Operations bei 327.9, Radar bei 122.80, Talkdown bei 130.4 und Tower bei 131.20. Die Karteninformationen bezüglich der Landebahn weisen auf eine einzelne Landebahn mit der Bezeichnung 09/27 hin, die 5833 Fuß lang und 148 Fuß breit ist. Der aktuelle Kurswinkel für die Landebahn beträgt 088° für Landebahn 09 und 268° für Landebahn 27. Die Höhe der Landebahn wird für beide Richtungen mit 11 Fuß über dem Meeresspiegel angegeben. Die Schwelle für 09 liegt 300 Fuß von den roten Begrenzungslichtern entfernt und für 27 liegt sie 200 Fuß von den Lichtern entfernt.

Der Flughafen besteht, abgesehen von der Landebahn, aus dem zivilen Vorfeld, welches das Hauptvorfeld in der Nähe des Terminals ist, wo sich die Gates befinden, dem nördlichen Vorfeld und dem südlichen Vorfeld, das hauptsächlich das militärische Vorfeld ist, das von der Royal Air Force genutzt wird. Jedes Vorfeld ist in unserem Modell dargestellt, und wir werden jedes einzelne separat untersuchen.

Das Rollfeld

Unabhängig davon, welche Landebahn Sie anfliegen, werden Sie mit dem gleichen Beleuchtungsschema begrüßt, einschließlich Schwellenlichtern, Mittellinienlichtern, Randbegrenzungslichtern und PAPI-Implementierungen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Landebahn. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Landebahn 09 zu beiden Seiten Landebahnend-Stroboskoplichter hat.

Die Landebahn und das Rollfeld zu beiden Seiten sind visuell ansprechend, teilweise aufgrund von Texturen mit ausreichend hoher Auflösung, die auch bei Ansichten auf Bodenniveau und aus flachen Winkeln gut aussehen. Das Erscheinungsbild ändert sich angemessen mit dem Winkel der direkten Beleuchtung. Die Vorfeld-Texturen sind ebenfalls mit einer detaillierten Textur konstruiert und bewahren eine glaubwürdige visuelle Darstellung. Der einzige Nachteil ist, dass keine der Texturen auf die Feuchtigkeitsbedingungen reagiert, die im Wetterdialog des Simulators eingestellt sind, und einige immer trocken erscheinen, während andere immer nass zu sein scheinen.

Die aufgemalten Markierungen sind detailliert, gründlich und akkurat dargestellt, obwohl manchmal einige der Linien schwer zu erkennen sein können. Die Gate-Markierungen enthalten die korrekt beschrifteten Halteführungen für verschiedene Flugzeuggrößen. Das Vorhandensein der andersfarbigen Betonbarrieren rund um den Flughafen ist ein schönes Detail, und die Menge und Art des Vorfeldmaterials scheint für diesen Flughafen angemessen zu sein. Das nördliche Vorfeld wurde nicht mit irgendeiner Art von Flugzeugstandplätzen ausgestattet, sodass X-Plane und Zusatzprogramme von Drittanbietern für künstliche Intelligenz diesen Bereich nicht mit Flugzeugen füllen werden, was die aktive Ausstrahlung des Flughafens verringert.

Zu guter Letzt, bevor wir zu den modellierten Flughafenstrukturen übergehen, betrachten wir den animierten Verkehr, der in der Paketbeschreibung enthalten ist. Diese Beschreibung teilt uns mit, dass wir animierten Bodenverkehr, Boote und Verkehr, der die Landebahn überquert, erwarten können. Ich habe keinen animierten Bodenverkehr am Flughafen gesehen, und es gibt keinen Pushback-Service am Flughafen, was eine große Unannehmlichkeit für Piloten kommerzieller Fluggesellschaften darstellt.

Obwohl es sich nicht genau um ein Merkmal innerhalb der Grenzen des Rollfelds handelt, wurden animierte Boote beobachtet, die in der Nähe der Docks operieren. Es gibt Fahrzeugverkehr, der die Landebahn überquert, was, wie wir oben gesehen haben, am Flughafen nicht mehr vorkommt. Der Verkehr wird für Starts und Landungen anhalten, wenn Ihr Flugzeug seine Landescheinwerfer eingeschaltet hat. Während ein rotierendes Leuchtfeuer auf einem hohen Turm beobachtet wurde, war kein animiertes Radar zu sehen.

Einrichtungen

Wie bereits erwähnt, verfügt Gibraltar über drei Vorfeldbereich. Zwei dieser drei besitzen Gebäudeeinrichtungen mit einigen Nebengebäuden, die östlich des nördlichen Vorfelds errichtet wurden. Das zivile Vorfeld ist umgeben vom Flughafenterminal, der Feuerwache und der Flugsicherung. Das Terminalgebäude ist eine meisterhafte Konstruktion mit detaillierter Modellierung innen und außen. Dieses Gebäude im modernen Stil wird dominiert von den vom Boden bis zur Decke reichenden Glaswänden, die den Passagiereingang, die Haupthalle, die Abflughalle und die Lounge im zweiten Stock umgeben.

Das Glasmaterial besitzt eine schöne Kombination aus Transparenz und Reflexionsvermögen sowohl von außen als auch von innen. Natürliches Außenlicht beeinflusst das Innere, das bei Abwesenheit von Außenbeleuchtung schön beleuchtet ist und wie erwartet auf den umgebenden Boden fällt. Es gibt viele modellierte Flughäfen, bei denen ein detailliertes Inneres des Terminals für die Erfahrung des Piloten vom Rollfeld aus kaum einen Unterschied macht.

Gibraltar profitiert mit seiner Fülle an Glas erheblich davon, dass die Entwickler sich die Zeit genommen haben, das Glas genau darzustellen und das Innere zu gestalten, das vom Rollfeld aus sehr gut sichtbar ist. Das Modell übersieht nicht die unzähligen Dachleuchten, die von dem Gebäude verwendet werden.

Rund um das Terminal in der Nähe des zivilen Vorfelds befinden sich das Allgemeinflug-Terminal, das von Geschäfts-, Charter- und Freizeitflügen genutzt wird, das Flugsicherungsgebäude mit Kontrollturm und die Feuerwache. Mehrere andere Hilfsgebäude und Grenzübergangspunkte werden ebenfalls von den Entwicklern dargestellt. Details werden nicht übersehen, und der Kontrollturm verfügt über ein teilweise modelliertes Inneres. Alle Nebengebäude haben Texturen, die auf die wechselnden Lichtbedingungen reagieren und Schatten auf eine Weise erzeugen, die ihrem Erscheinungsbild visuelle Tiefe verleiht. Das einzig Seltsame in diesem Bereich ist, dass einige der Gebäude oder Gebäudeteile eine sehr reflektierende Oberfläche zu besitzen scheinen.

Der Bereich nördlich und östlich des nördlichen Vorfelds weist eine Reihe kleinerer Hilfsstrukturen auf, die möglicherweise Lagerbereiche sind oder dem Frachtbetrieb am Flughafen dienen. Die Treibstoffanlage befindet sich angrenzend an die Landebahn westlich des Flugsicherungsgebäudes auf der anderen Seite der Winston Churchill Avenue. Die Einbeziehung dieser kleineren Einrichtungen zusammen mit den zahlreichen Antennenstrukturen in der Umgebung verleiht dem Flughafenmodell ein Gefühl der Vollständigkeit und verbessert das Flugerlebnis bei der Annäherung an den Flughafen.

Das nördliche Vorfeld beherbergt die Royal Air Force, und ihre Einrichtungen sind hier mit einem Modell des Hauptgebäudes, einem Hangar und zwei Nebengebäuden im Lagerhausstil dargestellt. Wie bei anderen am Flughafen modellierten Gebäuden sind die Texturen sehr gut und die visuelle Genauigkeit wird beibehalten. Jedes Gebäude ist schön detailliert, wobei das einzige Problem darin besteht, dass die Verbindung zwischen dem Hauptgebäude und dem Gebäude zu seiner Linken fehlt.

Umgebungsbereich

Der Flughafen und die umgebende Gegend sind auf hochauflösenden Satellitenbildtexturen oder Orthobildern aufgebaut, die in fast allen kostenpflichtigen Flughafenprojekten für X-Plane vorhanden sind. Die Anwendung dieses Geländes in diesem Flughafen hebt die Vorteile und Nachteile von Satellitenbildern hervor, die für Gelände und Kamerawinkel korrigiert wurden, um einen einheitlichen Maßstab zu bieten. Die Verwendung von hochauflösenden Bildern wird begrüßt, da sie die realistische Wirkung der Fotografie aus größeren und niedrigeren Höhen beibehält.

Es hält dennoch nicht stand für niedrige und langsame Flüge, es führt zu bizarren Anomalien auf geneigtem Gelände, und es ist komisch, wenn platzierte benutzerdefinierte Objekte nicht richtig mit der darunterliegenden Fotografie übereinstimmen. Diese Probleme sind nicht spezifisch für das Gibraltar-Flughafen-Paket. Einige Entwickler haben dies angegangen, indem sie es ermöglichten, die Orthobilder je nach Benutzerpräferenz ein- oder auszuschalten. Es wäre ein Plus für dieses Paket, wenn das hier gemacht worden wäre.

Die Entwickler haben die animierte 3D-Vegetation von X-Plane durch ihre benutzerdefinierte 2D-Vegetation ersetzt. Während die Vegetation angenehm genug ist, kann sie nicht mit der Standardvegetation verglichen werden, da ihr die Animation fehlt und sie saisonale Veränderungen nicht widerspiegeln kann.

Skyline Simulations hat viele benutzerdefinierte modellierte Objekte in der gesamten Region eingebaut und auch einige benutzerdefinierte Autogen-Modelle implementiert. Auch hier sind die Texturierung und Details der Gebäude und des Autogen-Materials sehr gut gemacht, wobei die Materialinteraktion mit der Umgebung geschickt gehandhabt wird. Diese Modelle tragen selbst aus größeren Höhen viel zur Umgebung bei.

Es gibt Stellen, wo die Entwickler besseren Gebrauch von Ausschlussgebieten hätten machen sollen, da ihr Autogen sich mit dem Standard-Autogen auf sehr unbeholfene Weise überschneidet und einige ihrer benutzerdefinierten Modelle durch das Eindringen von Autogen ruiniert werden. Dies ist jedoch ein sehr geringfügiges Problem, da es deutlich abseits des Flughafens passiert und wahrscheinlich nur von Hubschrauberpiloten bemerkt wird, die Straßen nach Flüchtigen absuchen.

Zusammenfassung

Skyline Simulations hat eine gut durchdachte und detaillierte Version des internationalen Flughafens Gibraltar modelliert. Während kein Szenerie-Paket jemals perfekt ist, hat Gibraltar viel mehr positive als negative Aspekte mit nur einem größeren Problem im gesamten Paket. Dieses Problem ist, wie erwähnt, das Fehlen von Bodendienstfahrzeugen, am auffälligsten des Pushback-Traktors.

Dies wird dazu führen, dass kommerzielle Verkehrsflugzeuge ihre Triebwerke umkehren müssen, um aus den Gate-Positionen herauszufahren. Gibraltar könnte auch von einer besseren Integration mit den Wettereffekten und der 3D-Vegetation profitieren, die Laminar in X-Plane 12 eingebaut hat.

Abgesehen von diesen Erwähnungen ist Gibraltar ein sehr schönes Schmuckstück, das einen herausfordernden Flughafen für virtuelle X-Plane-Piloten zugänglich macht. Es wird mit der Zeit interessant sein zu sehen, wie gut „Der Felsen“ mit dem X-Plane-Wettermodell interagiert, um die herausfordernden Arten von Anflügen zu erzeugen, für die LXGB bekannt ist.

Während man diese Anflüge übt, kann der virtuelle Pilot die detaillierte und gut konstruierte Flughafenanlage genießen und vielleicht sogar zwischen den Flügen eine Fahrt mit der aktiven Gondel unternehmen.

Insgesamt fällt Gibraltar in die empfohlene Kategorie von X-Plane-Erweiterungen. Wenn Sie an dieser Flughafen-Erweiterung interessiert sind, schauen Sie einfach auf den entsprechenden Seiten von Aerosoft, simMarket oder X-Plane.Org Store nach.

Bis zum nächsten Mal, cheers und blue skies!

