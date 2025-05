Virtualcol CRJ-200 MSFS 2020 für Spiel und Spaß veröffentlicht.

Die Einleitung klingt merkwürdig, ist aber genauso auf der Produktseite von Virtualcol zu lesen. Leider scheint es heutzutage nötig zu sein, den Dauernörglern gleich im Voraus den Wind aus den Segeln zu nehmen und dann kommen halt solche Statements bei raus.:

NOTE: This product is NOT a Study Level. It is just for games and fun, recommended for beginners and flight simmers. The information about this model is clear and published on the web, so you will know what product you are purchasing. NO REFUNDS GIVEN!!

HINWEIS: Dieses Produkt ist KEIN Lernmodell. Es dient ausschließlich Spiel und Spaß und ist für Anfänger und Flugsimulanten empfohlen. Die Informationen zu diesem Modell sind klar und deutlich im Internet veröffentlicht, so dass Sie wissen, welches Produkt Sie kaufen. KEINE RÜCKERSTATTUNG!

Das Flugzeug ist nur mit dem MSFS 2020 kompatibel. Ob der Preis in Höhe von 24,98 Euro dafür gerechtfertigt ist, muß jeder selbst entscheiden.

Virtualcol präsentiert stolz die Version „KEIN STUDIENNIVEAU“ und „KEIN ECHTES COCKPIT“ dieses Modells. Sie wurde für Anfänger und Flugbegeisterte entwickelt, die Fliegen zur Entspannung und Abwechslung suchen. Unser kostengünstiges Modell mit vollständiger Modellierung und Texturierung in 8K (Außenmodell) und 4K (Innenraum und Cockpit) ermöglicht dem Nutzer ein vollständiges Eintauchen in das Spiel. Wenn Sie ein echter Pilot sind oder gerne einer wären, ist dies nicht das richtige Flugzeug für Sie, da es auf den Standardanforderungen des Flugsimulators für SPIELE und nicht für TRAINING basiert.

Das Paket enthält: