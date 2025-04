Szenerie-Review: Taburet Hawaii Plus Reef XP12

Das Original erschien bei X-Plained.com

Die ultimative Hawaii Szenerie

Die erste Frage, die wir uns stellen können, ist: “Fliegen wir gerne in und um Hawaii?” Wenn die Antwort JA ist, dann müssen Sie diesen Testbericht lesen. Darüber hinaus, wenn Sie ein Orbx-Fan sind, wird das Fliegen nach Hawaii sehr interessant, da Northern Sky und Orbx sich mit vielen mittelgroßen Flughäfen zusammengetan haben.

Taburet Hawaii Plus Reef

Dieser Testbericht behandelt ein Produkt von Taburet, “Hawaii Plus Reef”, was Version 1.2 entspricht. Der große Unterschied zwischen der vorherigen Version und der letzten, die am 13. April 2025 veröffentlicht wurde, ist die Implementierung von 3D-Wäldern auf den gesamten Inseln.

Sie könnten sagen: “Brauche ich ein solches Taburet Add-on-Paket für Hawaii, und gibt es keine Freeware Hawaii Photo-Real Ortho Szenerie?”

Lassen Sie uns das überprüfen.

Hawaii Photo Real Szenerie für X-Plane 11 (Website verfügbar, aber Kauai in Entwicklung, Entwicklung eingestellt zugunsten MSFS2020/P3D)

(Website verfügbar, aber Kauai in Entwicklung, Entwicklung eingestellt zugunsten MSFS2020/P3D) FlyAway “X-Plane Hawaii Complete Photoreal (Orthophoto) Scenery” (Freeware, ZL14/16, Download langsam/kostenpflichtig)

(Freeware, ZL14/16, Download langsam/kostenpflichtig) Forkboy2 Hawaii-Paket (2017, X-Plane 10/11, Torrent, veraltet)

Wie Taburet sagt: “Hawaii Scenery Plus Reef ist eine X-Plane 12 Szenerie mit 10 m Mesh-Terrain, aktualisierter Hydrographie mit 3D-Wäldern und fotorealistischer Texturabdeckung mit 2 m Auflösung. Die fotorealistische Szenerie nutzt das neue X-Plane 12 Bathymetrie-System, um die fotorealistischen Texturen unter Wasser zu erweitern und die meisten Korallenriffe der Hawaii-Inseln einzubeziehen.”

Es ist Zeit, das Taburet Hawaii Plus Reef-Paket zu erkunden.

Installation, Dokumentation und Einstellungen

Lassen Sie uns zuerst mit den Grundlagen beginnen: der Installation.

Nach dem Herunterladen des Pakets von simMarket oder X-Plane.Org extrahieren Sie die Dateien hawaii_plus_reef_1_2 und Hawaii_Plus_Reef_DOCS. Der extrahierte Ordner hawaii_plus_reef_1_2 enthält 30 dedizierte Insel-Ordner. Kopieren Sie als Nächstes alle diese 30 Ordner in den Custom Scenery-Ordner von X-Plane.

Sie können entweder die Datei scenery_pack.ini direkt bearbeiten oder X-Plane starten und anschließend im Startbildschirm von X-Plane das Programm beenden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass alle Taburet Hawaii Plus Reef-Einträge automatisch in der ini-Datei erscheinen.

Das Einzige, was Sie tun müssen, ist die richtige Reihenfolge festzulegen. Die korrekte Reihenfolge finden Sie unten. Eine Anmerkung: Die Reihenfolge/Position der 27 Taburet Insel-Pakete in der scenery_pack.ini ist nicht festgelegt, mit Ausnahme der Mesh– und Forest-Pakete.

<——————– Airports ——————–>

Own add-on freeware or payware airports

<—————————————————- >

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii2_A2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii2_A3/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii2_B1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii2_B2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii2_A1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii1_A2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii1_A3/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii1_B1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii1_B2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii1_B3/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii1_B4/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii1_A1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Maui_B1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Maui_B2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Maui_A1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Maui_A2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Kahoolawe_A1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Lanai_A1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Molokai_A1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Molokai_A2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Ohau_A1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Ohau_A2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Ohau_B1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Ohau_B2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Kauai_A1/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Kauai_A2/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Niihau_A1/

SCENERY_PACK GLOBAL_AIRPORTS

<—————– libraries —————–>

SCENERY_PACK Custom Scenery/OpenSceneryX/

<———————————————- >

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii_Forests/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii_MeshXP_Overlays/

SCENERY_PACK Custom Scenery/Hawaii_MeshXP/

Da das Paket von OpenSceneryX abhängt, müssen Sie es von dieser URL herunterladen und installieren. Anschließend installieren Sie es über den Installer, und schon sind Sie fertig.

Hinzufügen von SimHeaven X-World America

Ein weiteres mögliches Paket von SimHeaven ist X-WORLD America und die X-WORLD Vegetation Library XP12. Um das Wort „möglich“ zu erklären: Hawaii sieht auch ohne SimHeaven X-World America hervorragend aus; allerdings fügt SimHeaven X-World noch ein kleines bisschen mehr Realität hinzu. Da es auf OSM (OpenStreetMaps)-Daten basiert, bietet es alle Informationen wie Häuser, Büros und andere Objekte, was eine noch realistischere Umgebung schafft. Weitere Informationen finden Sie auf der SimHeaven XP12-Szenerie-Website.

Zusätzliche Hinweise zur Installation von X-WORLD America und X-WORLD Vegetation Library XP12 in Kombination mit Taburet Hawaii Forests

Zunächst benötigt X-World America die X-World Vegetation Library. Ohne die Vegetationsbibliothek erhalten Sie beim Start von X-Plane die entsprechenden Fehlermeldungen. Wenn beide Pakete (X-World und Taburet Hawaii) in der scenery_pack.ini aktiv sind, könnten Konflikte zwischen dem Ordner X-World America 7 Forest und den Taburet Hawaii Forests auftreten.

Diese Screenshots zeigen Ihnen im Vergleich zu Google Maps, was möglich ist und wie es aussieht, wenn Sie eine beliebige Kombination aus SimHeaven X-World und Taburet Hawaii Plus Reef verwenden. Der einzige Kommentar, den ich dazu geben kann, ist, dass die Wälder beim alleinigen Einsatz der Taburet-Pakete weitgehend so aussehen wie auf dem Google-Maps-Foto. Wenn X-World mit oder ohne deren Waldpaket hinzugefügt wird, werden die Wälder jedoch unrealistisch und erscheinen an Stellen, an denen es keine Wälder gibt.

Einstellungen

Es gibt ein paar Einstellungen, die in X-Plane vorgenommen werden müssen, wobei ein Hinweis zum MSAA Antialiasing besonders hervorgehoben werden sollte. Andere Einstellungen hängen von Ihrer PC- oder Mac-Hardware ab.

Wir müssen den MSAA Antialiasing-Schieberegler im X-Plane-Tab „Grafik“ anpassen. Wahrscheinlich haben Sie diesen Regler irgendwo eingestellt, aber nicht ganz links. Es ist kein Problem, wenn der Regler irgendwo weiter rechts steht, allerdings sehen die Küstenlinien dann nicht gut aus – weit davon entfernt. Sie sehen nur gerade Strände oder Küstenlinien mit einigen darunterliegenden Riffen. Diese unschön aussehenden Küstenlinien – Entschuldigung für die Wortwahl – können leicht behoben werden, indem der MSAA Antialiasing-Schieberegler ganz nach links oder auf eine Position weiter rechts gestellt wird. Probieren Sie es einfach selbst aus, um zu sehen, was das Problem löst.

Wenn der MSAA Antialiasing-Schieberegler jedoch auf AUS gestellt ist, sieht beispielsweise Ihr Flugzeug nicht gut aus. Der Rumpf, die Tragflächen, das Heck usw. sind gezackt. Das ist nicht gut, daher sollten Sie das Kästchen „FXAA Antialiasing aktivieren“ ankreuzen. Dann ist dieses Problem behoben, und Sie behalten gleichzeitig die glatten Küstenlinien.

Wichtiger Hinweis:

Um die beste und realistischste Ansicht des modellierten Riffs zu erhalten, hängt es zunächst von Ihrem PC oder Mac ab. Ich empfehle jedoch, den MSAA Antialiasing-Schieberegler von ganz links um einen Schritt nach rechts zu setzen und das Lateral Field of View auf etwa 115 einzustellen, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Der folgende Screenshot zeigt den Unterschied zwischen den MSAA Antialiasing-Einstellungen:

Linker Screenshot : Der Schieberegler ist um einen Schritt nach rechts gesetzt.

: Der Schieberegler ist um einen Schritt nach rechts gesetzt. Rechter Screenshot: Der Schieberegler ist ganz nach links gestellt.

Was kann ich noch hinzufügen?

Nachdem ich einige Fragen an Ray Taburet gestellt habe, informierte er mich, dass die ortho Texturen insgesamt eine Auflösung von (ZoomLevel) ZL16 haben. Bei niedrigen Flughöhen wäre es schärfer, wenn der Zoom-Level 17 oder 18 wäre. Der Nachteil höherer Zoom-Level ist jedoch die drastisch erhöhte Größe des Pakets. Das ist einer der Gründe, warum Taburet Hawaii Plus Reef ZL16 verwendet. Dies hält auch die Größe des ZIP-Pakets auf einem vernünftigen Niveau.

Ein weiterer Hinweis betrifft den Hawaii_MeshXP_Overlays-Ordner: Laut Taburet sind „Overlays einfach die Standard-Overlays von X-Plane 12. Da das Mesh die Standard-Overlays blockiert, musste ich sie neu erstellen und in den Custom Scenery-Ordner verschieben. Andernfalls wären sie blockiert.“

Integration von Add-On-Flughäfen

Wie funktioniert die Szenerie mit der Northern Sky Hawaii Airport Szenerie? Das ist überhaupt kein Problem. Ein Hinweis zur Integration der Northern Sky / Orbx-Szenerie: Es ist möglich und logisch, dass sich die Ortho-Texturen der Flughäfen von Northern Sky / Orbx von den Bereichen unterscheiden, in denen die Taburet-Ortho-Texturen beginnen.

Die Screenshots im weiteren Verlauf dieser Rezension basieren auf dem Taburet Hawaii Plus Reef Paket und OpenSceneryX. Gibt es einen Grund, Ihnen das Standard-Hawaii von X-Plane zu zeigen? Nein, nicht wirklich. Mit dem Taburet-Paket erhalten die hawaiianischen Inseln genau das Flair, das sie brauchen.

Scenic Island Flight

Hier ist der Plan: Da sich das Taburet Hawaii Paket hauptsächlich mit Insel-Ortho-Texturen und modifiziertem Mesh beschäftigt, habe ich mich entschieden, einen Scenic Island Flight (einen Rundflug) zu machen. Das bedeutet, dass mein Rundflug auf der Insel Kauai beginnt, die nordwestlich der Inselgruppe liegt. Nach dem Start vom privaten Flughafen Princeville (HI01) in der Nähe der Stadt Hanalei fliege ich entlang der Nordwestküste, erkunde Niihau, dann weiter nach O’ahu, die Nordküste von Molokai, dann rund um Lanai, Maui, Kahoolawe und schließlich eine Rundreise um The Big Island.

Eine Anmerkung zur letzten Insel, The Big Island

Die Insel wird oft als Island of Hawaiʻi oder Hawaiʻi Island bezeichnet, um sie vom Bundesstaat zu unterscheiden. Aufgrund ihrer Größe im Vergleich zu den anderen Inseln wird sie auch The Big Island genannt.

Erkundung von Kauai

Nach dem Start mache ich eine sofortige Rechtskurve, um den Flugplan aufzunehmen. Ehe ich mich versehe, aktiviere ich den Autopiloten, um es mir einfacher zu machen. Das ist praktischer, da ich vorhabe, die Ortho-Szenerie von Taburet zu erkunden. Der Plan ist, dem Flugplan zu folgen, der von einer Insel zur anderen führt. Es sind ungefähr 600 nautische Meilen, also genug zu entdecken.

Für eine gute Übersicht steige ich auf 8.000 Fuß, was mir eine ausreichende Vogelperspektive bieten sollte, um Taburet Hawaii zu erkunden.

Während des Anflugs auf meinen ersten Wegpunkt fiel mir auf dieser Seite der Insel auf, dass die Ortho-Bodentexturen etwas hell, überbelichtet oder – vielleicht besser ausgedrückt – blass wirken. Dass sie nicht besonders scharf sind, ist logisch, da die Ortho-Texturen auf ZL16 basieren. Daher entschied ich mich, die Insel in 8.000 Fuß Höhe zu überfliegen.

Oh ja, bevor ich es vergesse: Ich habe auf meinem macOS Sequoia ein neues Farbprofil mit einem Gamma-Wert von 2,6 erstellt. Alle anderen Standard-Gamma-Profile erzeugen eine zu helle X-Plane-Umgebung.

Überflug nach Niihau

Ich fliege weiter Richtung Niihau über den Norden der Insel. Was ich bisher sehe, ist sehr schön. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Standard-X-Plane-Landschaft aussieht, aber sie ist um 200 Prozent anders als das, was ich hier unten sehe.

Ich habe meinen schnellen Überflug über Kauai fast abgeschlossen und bin ehrlich gesagt zufrieden. Als ich von HI01 (Princeville) gestartet bin, hatte ich Zweifel, aber diese haben sich inzwischen gelegt. Aus 8.000 Fuß Höhe sieht die Landschaft so realistisch aus, wie sie nur sein kann – wenn man meinen ersten Kommentar berücksichtigt: ein bisschen blass.

Erkundung von Niihau

Ich lasse Kauai hinter mir und steuere auf Niihau zu. Ich bin mir nicht sicher, ob die Insel bewohnt ist, aber die Strände sehen aus der Ferne atemberaubend aus. Und wow, es gibt viele Strände im Südosten und Norden der Insel. Ich weiß nicht, wie diese Insel entstanden ist, aber sie hat einen Bergkamm auf der Südseite, der wirklich gut – um ehrlich zu sein, sehr gut – aussieht.

Die Insel ist klein, etwas langgestreckt, aber dennoch gibt es viel zu entdecken. Ich habe die Strände und den Kamm auf der Südseite erwähnt, aber auch die Westseite bietet eine andere Landschaft. Die Ortho-Texturen sind nicht mehr blass. Sie sind gut ausbalanciert, obwohl ein etwas frischeres Grün schön wäre. Aus meiner Reiseflughöhe von 8000 Fuß sieht alles scharf aus, und man kann auch Sümpfe erkennen. Die Farben und Grenzen auf der Westseite der Seen wirken schön und realistisch.

Flug Richtung Oʻahu

Ich fliege schließlich südlich von Niihau und überquere das Wasser in Richtung Oʻahu. Ich verabschiede mich von Niihau, mit Kauai zu meiner Linken. Mein Ziel ist PHPA (Port Allen Airport), der südlich von Kauai liegt. Während ich den Flughafen überfliege, mache ich eine leichte Rechtskurve und nehme Kurs auf Oʻahu.

Der Süden ist größtenteils flach mit einigen Stränden. Da ich mich – wie zuvor erklärt – entschieden habe, SimHeaven X-World America nicht zu installieren, sehe ich nur die Standard-X-Plane-Objekte wie Häuser, Industriegebiete usw. Die Häuser befinden sich hauptsächlich entlang einer Straße, was nicht immer korrekt ist. Sie wirken nicht realistisch, aber denken Sie daran, dass dies nichts mit Taburet Hawaii Plus Reef zu tun hat. Das sind die Standard-Objekte von X-Plane, und daher hatte ich gehofft, dass es zusammen mit X-World etwas besser aussehen würde. Schade, dass es nicht so ist!

Ein letzter „Blick“ und dann Kurs auf Oʻahu.

Erkundung von Oʻahu

Es ist ein langer Flug nach Oʻahu. Nur Wasser, noch mehr Wasser, aber da ist es – weit, weit entfernt – Oʻahu.

Während ich die Insel umrunde, um „fast“ jeden Strand, Vulkan, Bergkamm, Ackerland, Wald und mehr zu sehen. Bei meiner Ankunft in Oʻahu von Nordwesten aus sah ich PHDH (Dillingham Airfield oder Kawaihapai Airfield). Doch meine Aufmerksamkeit galt viel mehr dem wunderschönen Anblick der Insel am Morgen mit etwas Nebel. Wow, das ist wirklich etwas Einzigartiges.

PHDH ist entdeckt, ebenso die Städte Mokuleia, Waialua und Haleiwa. Wichtiger ist jedoch die Form von Oʻahu. Der westliche Punkt erstreckt sich bis zum größeren Teil des Vulkans. Die Nordküste ist voller Strände, während sich südlich davon die majestätischen Berge oder Teile des Vulkans befinden. Die Farbqualität gefällt mir gut. Es gibt hier keine blassen oder überbelichteten Texturen, sondern genau die richtigen Farben – obwohl das Ergebnis vom Gamma-Wert jedes Einzelnen abhängt.

Beim Überflug über den Norden der Insel bin ich beeindruckt von den Ortho-Texturen. Die Farben sind lebendig, und die Anzahl der Bäume ist schön ausbalanciert. Dieser Teil der Insel scheint als Ackerland genutzt zu werden. Dieses Tal erstreckt sich nach Nordosten mit einem weiteren Bergrücken.

Da ich meinen Flugplan vergessen habe, weiß ich jetzt, dass ich den Rand des Berges passiert habe – ein atemberaubender Anblick. Ich mache eine Rechtskurve entlang der Küste, bevor ich zur Südküste der Insel abbiege. Besonders hervorzuheben sind die Küstenbereiche mit dem Riff, genauer gesagt mit den darunterliegenden Riffen. Diese sind typisch für diese Gegenden. Werfen Sie unbedingt einen Blick auf die speziellen „Riff“-Screenshots!

Flug in Richtung PHNG und weiter nach Honolulu

Ich fliege in Richtung PHNG (Kaneohe Bay Marine Corps Air Station (Marion E. Carl Field)) und der Stadt Kailua, mache dann eine Rechtskurve, überquere die Insel nach Süden und nehme Kurs auf Honolulu. Aus dieser Höhe und Entfernung kann man den Honolulu International Airport nicht übersehen. Er ist groß, aber eher schlicht. Nicht nur der Flughafen ist schlicht oder entspricht den Standard-Objekten von X-Plane, das Gleiche gilt auch für Honolulu. Aber noch einmal: Das hat nichts mit dem Taburet-Ortho-Paket zu tun. Und ja, das Standard-Straßensystem von X-Plane wirkt – wie soll ich sagen – einfach.

Andererseits genieße ich die unterschiedlichen Landschaftsabschnitte. Auch die Ortho-Texturen und das Mesh aus diesem Hawaii Plus Reef-Paket kommen hier gut zur Geltung. Es ist zwar nicht die größte Insel, aber es gibt hier viel „Leben“. Viele Autobahnen verbinden die Berge zwischen Norden und Süden, und sie sind ziemlich belebt. Neben Honolulu gibt es noch viel mehr zu sehen: Ackerland, zahlreiche Golfplätze, abgelegene städtische Gebiete, wie ich schon sagte, jede Menge Straßen und so weiter. Und ja, ich möchte daran erinnern, dass das Paket keine eigens entwickelten Objekte enthält.

Ja, du und ich könnten sagen: „Es ist wahrscheinlich alles dasselbe“, oder? Das mag sein, aber von einer Insel zur anderen zu hüpfen, gibt mir einen guten Eindruck davon, wie die Ortho-Texturen wirken.

Erkundung von Molokai, Lanai, Maui und Kahoolawe

Ich habe die folgenden Inseln – Molokai, Lanai, Maui und Kahoolawe – als eine Einheit zusammengefasst. Sie liegen nahe beieinander und sind insgesamt recht ähnlich, abgesehen vom Vulkan auf Maui. Das sehen wir, wenn wir dort ankommen.

Wir haben die wunderschöne flache Gegend von Molokai erreicht. Hier gibt es nichts zu sehen: keine Häuser, keine Flughäfen oder Flugfelder, keine Seen – nur wunderschöne Ortho-Texturen. Oh, fast hätte ich die Strände vergessen! Es gibt jede Menge davon. Während der Nordwesten von Molokai flach mit Stränden beginnt, findet man im Osten der Insel viele Klippen.

Obwohl jede Insel unterschiedlich ist, haben sie eines gemeinsam: Alle sehen schön und realistisch aus – eine totale Metamorphose im Vergleich zur Standard-X-Plane-Szenerie. Auch wenn ich einige kleine Mängel entdeckt habe, ist das Gesamtbild einfach großartig.

Die zweite Insel, Lanai, wirkt ebenfalls leer; jedoch machen die Ortho-Texturen das Gesamtbild vollständig. Die Farbgebung ist dezent – nicht zu viel Rot, Braun oder Grün – einfach perfekt. Die Insel ist größtenteils flach, mit einem einzigen Bergrücken, und das war’s. Und wieder sollte ich die Strände nicht vergessen. Es gibt zwar nicht allzu viele, aber das, was ich sehe, ist sehr schön.

Anflug auf Maui mit zwei riesigen Vulkanen

Ich nähere mich Maui, einer Insel mit einem riesigen Vulkan – oder besser gesagt, zwei Vulkanen.

Haleakalā, auch bekannt als der East Maui Volcano, ist ein massiver, aktiver Schildvulkan, der mehr als 75 Prozent der hawaiianischen Insel Maui ausmacht. Der andere Vulkan, der die westlichen 25 Prozent der Insel bildet, ist Mauna Kahalawai, auch bekannt als die West Maui Mountains.

Dies ist eine typische Insel mit einem Vulkan mehr oder weniger in der Mitte, von dem die Hänge bis zum Meer hinabreichen. Mein Flugplan führt mich in die Mitte von Maui, und ich könnte mich irren, aber es scheint, dass die Ortho-Texturen hier wieder etwas blass oder überbelichtet wirken. Trotzdem sieht es atemberaubend aus. Ich glaube, dass ich über einen erloschenen Vulkan fliege. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Reiseflughöhe anpassen muss, da ich bemerkt habe, dass der Flugplan mehr oder weniger über den Gipfel von Maui führt. Wir werden sehen – oder ich wechsle in den HDG-Modus und lenke vom Vulkan weg.

Um sicherzugehen und eine Kollision zu vermeiden, habe ich beschlossen, auf 10.000 Fuß zu steigen. Ich fliege nicht direkt über den Vulkan, sondern entlang des östlichen Randes. Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis, fühlt sich aber ein bisschen unrealistisch an. Ich fliege entlang der Vulkanhänge nach oben und überquere den Vulkan schließlich auf 10.000 Fuß, bevor ich zur letzten Insel weiterziehe: Hawaii, auch bekannt als die Big Island.

Das ist einfach großartig. Wow, über den Vulkan zu fliegen! Die Farben sind satt, lebendig, scharf und so realistisch, wie sie nur sein können. Selbst eine Draufsicht über die Insel ist die Reise wert. Allerdings habe ich einige Unregelmäßigkeiten in den Ortho-Texturen bemerkt, die nicht korrekt miteinander verbunden sind – ein leichter Riss ist sichtbar. Es ist kein großes Problem, aber vielleicht kann Taburet das eines Tages beheben.

Erkundung der Big Island

Wir sind fast da – der letzten und größten Insel. Der Plan ist, sie über den Westen anzufliegen, entlang der Südküste zu fliegen, den Vulkan zu umrunden und schließlich über den Norden nach Hilo zu gelangen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Und ja, du hast richtig gelesen: Während ich von Maui zur Big Island fliege, schreibe ich gleichzeitig meine Eindrücke auf. Das macht Spaß.

Es ist eine große Insel – viel größer als alle anderen, die ich bisher gesehen habe. In ein oder zwei Minuten wirst du es auch sehen. Der Nordosten der Insel ist größtenteils flach und bietet kaum etwas zu sehen. Ich denke, die verwendeten Ortho-Texturen wirken etwas ausgebleicht. Das weiß ich ebenfalls, aber beim Blick auf die Insel sieht es fast aus wie eine Wüste. Es gibt nicht viel Vegetation außer dem, was X-Plane standardmäßig hinzufügt, aber das bedeutet nicht, dass es nicht schön ist.

Vielleicht ist es so: nichts, sandige und braune Farben gemischt. Bevor ich zur Ostseite der Insel abdrehe, bemerke ich jedoch, dass etwas nicht stimmt – zumindest entlang der Südwestküste. Die meisten Texturen dort unten sind fast blau; sie sind also nicht blass, sondern blau. Ich bin mir nicht sicher, wann dies behoben werden kann, aber wir werden Taburet über meine Beobachtungen informieren.

Meine Eindrücke zur Big Island

Ich habe ein paar Fehler auf der Big Island bemerkt – nicht nur die blaue Küstenlinie, sondern auch einige Ortho-Texturen mit unterschiedlichen Farbtönen. Insgesamt sind die Texturen akzeptabel und manchmal unglaublich realistisch. Ich hoffe wirklich, dass die von mir gefundenen Mängel behoben werden können, denn dieses Paket ist nicht gerade günstig und bietet dennoch viel Spaß beim Fliegen.

Auch wenn es keine selbst erstellten Wahrzeichen oder Objekte enthält, ist es dennoch ein lohnenswertes Paket. Kombiniert man es mit den verfügbaren kostenlosen oder kostenpflichtigen Flughäfen Hawaiis, wird das Flugerlebnis großartig.

Zusammenfassung

Dieses Abenteuer war insgesamt sehr unterhaltsam. Ich habe meine Erfahrungen mit den Northern Sky/Orbx-Flughäfen und Flugfeldern bewusst ausgelassen und mich stattdessen auf das Taburet Hawaii Plus Reef Add-on-Paket konzentriert.

Außerdem habe ich das SimHeaven X-World America Paket nicht verwendet, da es für mich nicht überzeugend war – insbesondere die erstellten Wälder, die an einigen Stellen in einer nicht existierenden Weise dargestellt werden. Andererseits füllt oder rekonstruiert das SimHeaven-Paket Straßen und urbane Bereiche so, dass sie die Realität der einzelnen Inseln besser widerspiegeln.

Der geplante Flug war ein Erfolg

Mein Abenteuer begann im äußersten Westen, wo ich von einer Insel zur nächsten hüpfte, und endete auf der größten Insel. Während meines Fluges habe ich ein paar Fehler entdeckt, die ich an Taburet weitergeleitet habe, aber der Gesamteindruck war, dass es eine Freude war, diese Add-on-Szenerie zu bewerten.

Kombiniert man Taburet Hawaii Plus Reef mit einigen kostenlosen oder kostenpflichtigen Flughäfen oder Flugfeldern, kann man viel Spaß beim Erkunden dieser Inseln haben. Vielleicht wird es in Zukunft eine Lösung geben, die es ermöglicht, das SimHeaven X-World America Paket zu integrieren.

Alle Screenshots in diesem Bericht sind unbearbeitet und nicht nachträglich eingefärbt. Sie wurden auf einem iMac Pro mit Retina-Display gemacht, bei dem ich ein angepasstes Farbprofil und einen Gamma-Wert von 2,6 verwende – das ist die einzige Anpassung, die ich vorgenommen habe.

Taburet Hawaii Plus Reef kann auf der entsprechenden simMarket-Store-Seite oder im X-Plane.Org-Store gekauft werden.

Wenn du zusätzliche Fragen zu diesem Eindruck hast, kannst du mich gerne kontaktieren:

📧 Angelique.van.Campen@gmail.com

📧 Angelique@X-Plained.com

Add-on: Payware Taburet Hawaii Plus Reef

Publisher | Developer:

X-Plane.Org / simMarket | Taburet

Beschreibung:

Realistisches Ortho-Texturen-Paket der Hawaii-Inseln

Downloadgröße:

Ca. 3,9 GB (komprimiert)

Rezensiert von:

Angelique van Campen

Veröffentlichung:

14. April 2025

Hardware:

Rechner: iMac Pro

iMac Pro Prozessor: Intel Xeon W, 3GHz (Turbo Boost bis 4,5GHz)

Intel Xeon W, 3GHz (Turbo Boost bis 4,5GHz) Grafikkarte: Radeon Pro Vega 64 (16.368 MB)

Radeon Pro Vega 64 (16.368 MB) Arbeitsspeicher: 64 GB DDR4, 2666 MHz

64 GB DDR4, 2666 MHz Speicher: 1 TB interner SSD (Bootcamp Windows 11) 2 TB externer LaCie Rugged Pro SSD (Sonoma 14.x)

Zubehör: Thrustmaster TCA Captain Pack Airbus Edition Honeycomb Alpha Flight Controls Honeycomb Bravo Throttle Quadrant



Software: