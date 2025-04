Pott Cast – Airport Dortmund EDLW für MSFS 2020 und 2024

von Bert Groner

Pavel Movzer aus der Ukraine hat schon die Airport-Szenerien von Bratislava in Slowakei (Prepar3D [P3D] Februar 2021 – MSFS 2020 März 2024) und den von Brno in Tschechien (P3D Januar 2022 – MSFS 2020 August 2022) “auf dem Buckel”. Aufgrund seines Besuchs auf der “FS Nordic Conference” von Aerosoft https://aerosoft.com Ende Februar 2020 in Bremen (FS MAGAZIN 3/2020) flog er von und nach Dortmund. Das Ergebnis ist die Umsetzung des dortigen Flughafens für den MSFS 2020 und MFS 2024, die gerade eben erschien.

Realität

Stadt Dortmund

Die 600.000-Einwohner-Stadt Dortmund liegt in der Mitte des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Es war einst neben Bochum, Essen und Duisburg eines der Zentren des Ruhrgebiets, umgangssprachlich “Pott” genannt. Hier wurde unter Tage von “Kumpeln” Kohle und Eisenerz gefördert, in riesigen Werken Stahl gekocht und (viel) Bier gebraut und in vielen kleinen Imbissbuden (hier auch “Trinkhallen” oder “Buden” genannt) unzählige Currywürste verzehrt. Das “Dortmunder U” https://dortmunder-u.de in der Innenstadt direkt am Hauptbahnhof zeugt noch heute davon. Gebraut wird hier allerdings nicht mehr. Es ist zum “Zentrum für Kunst und Kreativität” geworden, in dem viele Veranstaltungen stattfinden. Die verbliebenen Brauereien Bergmann, Hövels und die Dortmunder Actien-Brauerei (DAB) sind allerdings immer noch im Stadtgebiet präsent.

Dortmund war früher wie der gesamte “Pott” ein grauer, (fein)staubiger Ort mit (sehr) schlechter Luft wegen der Kohle und der Stahlgewinnung, die Ruhr als Namensgeberin für die Region eine langsam fließende, schmutzige Abwasser-Kloake. Der “Genuss” des Wassers konnte beispielsweise zur (nomen est omen) Ruhr führen, einer ansteckenden und oft dramatisch verlaufenden Durchfall-Erkrankung. Heute ein Dortmund in sauberer und grüner Umgebung ein wichtiges Wirtschafts- und Kulturzentrum, die Ruhr ein ganz normaler, sauberer, kleiner Fluss.

Geld wird im gesamten ehemaligen Ruhrgebiet heute vor allem mit Energie, Bio-, IT- und Mikrosystemtechnik, Versicherungen, Dienstleistungen und dem Handwerk verdient. Auch der Dortmunder Hafen am Dortmund-Ems-Kanal ist von Bedeutung, er ist der größte Kanalhafen in Europa. Außerdem ist Dortmund mit mehreren Bundestraßen und Autobahnen sowie etlichen Schienentrassen ein wichtiger Konten für den Straßen- und Bahnverkehr. Nicht zu vergessen der Fußball, denn mit dem BVB 09 https://www.bvb.de ist einer der großen (aktuell auf Platz 10 der Tabelle stehende und damit arg schwächelnde) Vereine der Bundesliga einschließlich des bekannten Iduna Park-Stadions in der Stadt.

Informationen: Wikipedia Dortmund, Wikipedia BVB 09



Flughafen Dortmund

Neben den Straßen und den Schienen ist der Airport der Stadt https://www.dortmund-airport.de (IATA- und ICAO-Codes DMT und EDLW), der auf 220 Hektar Fläche im Ortsteil Wickede rund zehn Kilometer östlich der Innenstadt liegt, vor allem im Urlaubsverkehr ein “Pfund”. Der Platz liegt nur 400 Meter mit eigener Anschlussstelle an der Bundesstraße 1 und ist nur drei Kilometer vom Autobahnkreuz Dortmund/Unna der A44 mit der B1 entfernt. Eine Anbindung an die Dortmunder U-Bahn U47, die vom Hafen über den Hauptbahnhof nach Applerbeck und zurück fährt, wird derzeit diskutiert.

Der Flughafen verfügt die Asphaltbahn 06/24 mit 2.000 mal 45 Metern, die beidseitig mit Anflugfeuerungen des Typs ALSF-II und PAPIs auf der jeweils linken Bahnseite versehen wurde. Eine Verlängerung der Piste wurde und wird immer wieder durch Klagen be- und letztlich verhindert. Wegen der Kürze der Bahn können Maschinen bei weiteren Flugstrecken nicht voll beladen oder voll betankt starten. Eine weitere valuation für die Verlängerung beider Bahnen um je 150 Meter soll in diesem Jahr erneut starten…

Unweit der Schwelle der 24 stehen das (Doppler-)VOR/DME WICKEDE DOR 108,65 MHz und das NDB DORTMUND DWI 357 kHz. Es sendet, hat allerdings derzeit keine offizielle navigatorische Funktion. Die 06 hat das CAT II-ILS IDWE 109,15 MHZ auf 059 ° und die 24 das CAT II-ILS IDWW 111,30 MHZ 239 ° erhalten. In beide Bahnen wurden jeweils 900 Meter lange Aufsetzzonenbefeuerungen (Touch Down Zone Lighting – TDZ) eingelassen, deren Enden aufgrund der Kürze der Bahn nur 200 Meter voneinander entfernt sind.

Es gibt Terminal mit tiefer gelegtem Parkdeck. Auf der Luftseite wurde davor 13 Parkpositionen für Passagierflugzeuge eingerichtet, nur zwei davon wurden mit Jetways ausgerüstet. Ungewöhnlich ist, das die Maschinen, die an den Positionen 5 bis 12 parken wollen, zwischen dem Taxiway M und dem Terminal anhalten müssen und rückwärts in ihre Parkplätze geschoben werden. Grund ist die Nähe zur Bahn und damit der Umstand, dass bei normalem Einparken die Landkurs-Signale der beiden ILS durch die hohen Seitenruder der Flugzeuge reflektieren beziehungsweise abgeschattet werden und somit zu Fehlanzeigen führen können.

Der Betreiber, die Flughafen Dortmund GmbH, hat für 2024 die folgenden Zahlen an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) www.adv.aero gemeldet – erstmals in der Geschichte des Flughafens konnte die 3-Millionen-Grenze beim Passagiertransport überschritten werden:

Passagiere 3.132.870, Flüge 25.030

Für die Allgemeine und Geschäftsluftfahrt wurde der westliche, zum Teil etwas erhöhte Flughafenbereich reserviert, der via des “schrägen” Taxiways LIMA zu erreichen ist. Businessflieger können fünf X-förmig markierte Standplätze nutzen. Privatmaschinen parken vor den beiden Hangars im Erd- und ersten Obergeschoss. Für den örtlichen Werftbetrieb Elite Jet Service https://elitejet.de steht ein Triebwerkteststand bereit.

Am Platz ist eine der zwei Hubschrauberstaffeln der Polizei von Nordrhein-Westfalen (die andere befindet sich am Flughafen Düsseldorf) und der Rettungshubschrauber “Christoph Dortmund” stationiert. Der H-145 D-2 wird von der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) www.drf-flugrettung.de betrieben.

Berufs- statt Werkfeuerwehr

Die Berufsfeuerwehr Dortmund betreibt – einmalig im Deutschland, denn an anderen Verkehrsflughäfen gibt es eigenständige, so genannte Werkfeuerwehren, die ebenfalls aus Berufsfeuerwehrleuten bestehen – seit dem 1. Januar 2024 am Platz die Feuerwache 7 mit drei Flugfeld-, zwei Hilfeleistungs-Löschfahrzeugen, einem Kleinlöschfahrzeug und je einem Rettungs- und Einsatzleitwagen.

Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Dortmund

Simulation

Die Stadt und der Flughafen Dortmund haben schon früh das Interesse von Designern auf sich gezogen. Los ging es im Jahr 1998 – hier eine Liste ohne Gewähr auf Vollständigkeit:

1998 “Dortmund Germany” Freeware für FS 98 von Nils Nitsch

1999 “Dortmund Wickede Airport” Freeware für FS 98 von Markus Zurawka

2000 “German Airports 2” Payware für FS 95, FS 98 und FS 5.1 vom German Airports Team (GAP) Thomas Hirsch und Peter Hiermeier (†) bei Aerosoft www.aerosoft.com

2005 “Dortmund Airport (EDLW)” Freeware für Fly II von Wayne Roberts

2006 “Dortmund City Airport” Freeware für FS 2004 von Christian Bahr aka “Bahrometrix” http://www.bahrometrix.de

2008 “German Airports 2” für FS 2004 und FS X von GAP bei Aerosoft (FS MAGAZIN 3/2008)

2011 “German Airports 2 2012” für FS 2004 und FS X vom German Airports Team (GAP) bei Aerosoft

2014 “Dortmund 2014” Freeware für FS X und P3D v von Bahrometrix (Facebook-Seite des FS MAGAZINs am 20. Mai 2014)

2018 “Approaching Dortmund” mit Stadt und Flughafen von Christian Bahr, Peter Hiermeier und Oliver Pabst für Prepar3D v4 (FS MAGAZIN 3/2018)

2020 “EDLW Dortmund International” von Arima für MSFS

2022 “Dortmund Komplett” Freeware mit Stadt und Flughafen von Christian Bahr und Peter Hiermeier für MSFS (FS MAGAZIN 3/2022)

Der Pavel Movzer arbeitete seit Mitte 2023 an der Szenerie zunächst für den MSFS 2020, immer wieder von Stromausfällen und Luftalarmen unterbrochen. Schon seit Herbst 2023 halfen drei Betatester, Fehler und Unstimmigkeiten aus dem Design zu entfernen. Seit dem Erscheinen des MSFS 2024 hat er sich um weitgehnde Kompatibilität zu diesem Simulator bemüht. Anfang März 2025 begann der Test in einer großer Gruppe von Testern.

Der Designer war wie eingangs erwähnt persönlich am Airport, um jede Menge Fotos aufzunehmen und viele Details zu erkunden. Ein ortsansäßiger Flugsimulant unterstützt(e) ihn bis heute auf Zuruf bei der Sammlung von Informationen und Bildmaterial. In der Folge wird der aktuelle Ausbaustand des Flughafens gezeigt.

Die Installation der Szenerie, die zum günstigen Preis von 14,95 Euro für MSFS 2020 und MSFS 2024 angeboten wird, erfolgt über Aerosoft One. Das kostenlose World Update (WU) VI für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH – FS MAGAZIN 6/2021) muss installiert sein, denn sonst kommt es zu fehlerhaften Anzeigen. Ein Beispiel die PAPIs, die ohne WU VI nicht dort stehen, wo es das Luftbild vorgibt.

Los geht es mit der “grenzenlosen” Einpassung des Flughafens in seine Umgebung. Im Anflug von Osten sind kurz vor er 24 das Drehfunkfeuer und das NDB zu sehen. Beidseitig wurde der Realität entsprechend die korrekten ALSF-II-Anflug- und Aufsetzzonenbefeuerungen eingebaut. Die Gleitweg- und Landekursantennen der beiden CAT II-Instrumentenlandesysteme sowie die beiden PAPI auf der jeweils linken Runwayseite sind an ihrem Platz.

Die Piste und die Rollwege wurden wie die Vorfelder plausibel – gebraucht – texturiert. Alle Bodenmarkierungen und die Beschilderungen halten Vergleichen mit aktuellen Satellitenfotos stand. Wer sich nach dem Hochfahren des MSFS 2020 auf eine der Parkpositionen mit den Nummern 5 bis 12 stellt, bemerkt, das seine Maschine “falsch” herum mit dem Blick auf die Runway steht, was wie oben erwähnt korrekt ist.

Auf dem Apron stehen viele Dinge wie Fahrtreppen, Paletten, Fahrzeuge, Absperrgitter und Container herum. Einige animierte Autos fahren umher. Die Beleuchtung in den dunkl(er)en Tageszeiten ist gelungen. Ein Blick auf die Landseite zeigt deren ebenfalls detaillierte Umsetzung einschließlich der Tiefgarage mit Lichteinlässen vor dem Terminal, in die von oben hineingesehen werden kann.

Das Terminal wurde innen eingerichtet und zeigt wie das Vorbild eine erstaunlich große Fläche, die von außen kaum zu erahnen ist.

Bedauerlicherweise ist Dortmund eine fotogrammetrische Region des MSFS 2020, der zum Teil sehr grobe Gebäude und die hässlichen, aufgebauschten, viel zu großen “Baumballone” zeigt. Pavel hat bereits etliche davon durch handplatziertes Grüngut ersetzt, aber nicht alle. Das erfordert einen erheblichen Arbeitsaufwand, was im Zuge eines Updates erledigt werden soll.

GSX Pro

Pavel Movzer verwendet Visual Docking Guide Systems (VDGS) von GSX Pro von FS DreamTeam www.fsdreamteam.com an den Parkpositionen 0 bis 4. Ein handgefertigtes Profil wird mitgeliefert und muss händisch in den Ordner C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\Virtuali\GSX\MSFS kopiert werden.

Zum Push In in die Parkpositionen 5 bis 12 ist die Freeware Toolbar Pushback oder die Payware Toolbar Pushback Pro von “AmbitiousPilots” aka Andreas Güntert erforderlich, das GSX Pro dieses Feature weiterhin nicht beherrscht. Und so funktioniert das Push In: Nach der Landung auf die gelbe Taxilinie zwischen dem Taxiway M und dem Terminal rollen. Nach dem Überfahren der Einfahrlinie der gewünschten Parkposition anhalten, die Parkbremse setzen und die Triebwerke abschalten. Dann Toolbar Pushback aufrufen, “Manuelles Pushback” wählen und sich in die Parkposition zurückdrücken lassen.

Aktueller Hinweis

Ein Mitarbeiter des Flughafens informierte den Designer vor wenigen Tagen, das die einzigen beiden “herkömmlichen” Jetways des Flughafens an den Parkpositionen 3 und 4 vor gut zwei Wochen abgebaut worden sein.

Erstes Update angekündigt

Wie oben angedeutet, sollen in einem ersten Update die verbliebenen “soliden” Bäume gegen filigrane Modelle ersetzt und die bisher fehlenden roten Sperrlichter an den CAT II/III-Rollhalteorten des Taxiways M hinzugefügt werden. Sie werden bei Annäherung eines Flugzeugs auf grün umschalten. Auch die beiden abgebauten Jetways werden entfernt werden.

Hinweis “Dortmund Komplett” von Bahrometrix

Die Szenerie von Christian Bahr und Peter Hiermeier enthält die drei Teile Dortmund Airport, den südlich davon gelegenen Flugplatz Hengsen-Opherdicke (EDIU) und die detaillierte Stadtszenerie von Dortmund beispielsweise mit dem Fernsehturm (Florianturm), dem Hafen, dem BVB-Stadion (Signal Iduna Park) und dem Phoenixsee mit Park und Siedlung in der folgenden Ordnerstruktur im Ordner Community des MSFS 2020:

bahrometrix-dortmund-airfield-ediu

bahrometrix-dortmund-airport-edlw

bahrometrix-dortmund-landmarks

Einzig der Ordner bahrometrix-dortmund-airport-edlw muss gelöscht werden. Dann ist der “Rest” im vollem Umfang kompatibel zum Dortmunder Flughafen von Pavel Movzer.

Fazit

Das finale Design zeigt, wie wichtig vor Ort-Recherchen für eine “anständige” Airport-Gestaltung sind: Innen und außen “atmet” der simulierte Flughafen sein reales Vorbild. Hervorragend gemacht, Pavel: Hier passt (fast – siehe Abschnitt “Erstes Update”) alles, (fast) alles ist richtig und der Preis wertig und fair für das Gebotene…

Bisher war Bahrometrix bezüglich des Dortmunder Flughafens das Ende der Nahrungskette – itht ist Pavel Movzers Szenerie: Die Anschaffungsempfehlung und die Goldmedaille von FS Reviews für seine gut Leistung!

Als Klangkulissen zum stilechten Genießen der Szenerie empfehle ich “Bottroper Bier” http://www.youtube.com/watch?v=WpcRHvyWHDg des unvergessenen Jürgen von Manger aka Adolf Tegtmeier und Herbert Grönemeyers “Currywurst” – übrigens 2012 live in Dortmund gesungen…

Bert Groner

Verfügbarkeit

SIMMARKET: https://secure.simmarket.com/aerosoft-aerosoft-airport-dortmund-msfs2420.phtml

Ergänzungen

Freeware

Dortmund Komplett für MSFS 2020 *

http://www.bahrometrix.de/downloads/dortmund-als-komplettumsetzung

…siehe Hinweis oben!

Freeware

Toolbar Pushback

https://de.flightsim.to/file/15033/toolbar-pushback

Payware

Toolbar Pushback Pro

https://secure.simmarket.com/aerosoft-toolbar-pushback-pro-msfs-(de_18857).phtml

Flugnavigationskarten

Freeware

Deutsche Flugsicherung (DFW)

https://aip.dfs.de/BasicIFR > AD Flugplätze > AD 2 Flugplätze > Dortmund

Payware

Navigraph

https://navigraph.com

https://charts.navigraph.com