Review: Ultimate X-Plane 12 Aéroport Marseille-Provence

Das original ist bei X-Plained erschienen: KLICK

Einleitung

Da es nicht weit von meiner Heimatstadt Prayssac Lot entfernt ist, ist es eine interessante Idee, den von Aerosoft veröffentlichten Flughafen von Marseille Provence auszuprobieren. Interessant ist, dass SFD (ShortFinalDesign) einer der Entwickler war. SFD, oder der Freeware-Entwickler bekannt als MisterX6, ist ein herausragender Flughafen-/Szenerie-Entwickler.

Es ist kein riesiger Flughafen mit komplexen Terminals und Rollwegen. Stattdessen hat er ein einfaches Terminal mit ein paar Rollwegen. Allerdings sind die Gebäude, einschließlich des Terminals mit den Ankünften und Abflügen, alle sehr detailliert modelliert. Neben dem, was innerhalb der Flughafenzäune modelliert wurde, ist auch viel um den Flughafen herum modelliert. Ich muss sagen, es wird eine interessante Rezension.

Die spezielle simMarket-Webseite bietet folgende Informationen über den modellierten Flughafen:

„Marseille XP beinhaltet eine kundenspezifische Nachbildung des LFML Marseille Flughafens, die umfassend erstellt wurde, um ein authentisches Flugerlebnis zu bieten. In Zusammenarbeit mit ShortFinalDesign hat FSS AG einen weiteren wichtigen Flughafen in die X-Plane Welt gebracht.

Nationale und internationale Ziele können von Marseille aus erkundet werden. Als wichtiger Knotenpunkt für den Flugverkehr in Südfrankreich bietet der Flughafen zahlreiche Verbindungen zu Zielen in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Marseille XP bietet die perfekte Grundlage für ein aufregendes Flugerlebnis, egal ob für kurze Inlandsflüge oder Langstreckenreisen.“

Also, lasst es uns ausprobieren!

Der echte Flughafen Marseille Provence

Der Flughafen Marseille Provence (LFML) ist ein internationaler Flughafen, der 27 km (17 Meilen) nordwestlich von Marseille liegt, auf dem Gebiet von Marignane, beides Gemeinden des Départements Bouches-du-Rhône in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur in Frankreich.

Ehemals bekannt als Flughafen Marseille–Marignane, wird er seit 1934 von der Industrie- und Handelskammer Marseille-Provence verwaltet. In den 1920er und 1930er Jahren war Marignane einer der wichtigsten französischen Stützpunkte für Flugboote. Im September 2006 eröffnete der Flughafen sein neues Terminal MP2 für Billigfluggesellschaften. 2013 erweiterte der Flughafen seine Einkaufs- und Gastronomieangebote mit 30 neuen Geschäften und Restaurants. Er ist der fünftgrößte französische Flughafen nach Passagieraufkommen und der drittgrößte nach Frachtaufkommen.

Im Jahr 2012 erreichte der Flughafen das vierthöchste europäische Passagierwachstum mit 12,7 Prozent und 8.295.479 Passagieren. Der Flughafen Marseille Provence dient als Fokusstadt für Air France. Im Sommer 2013 bediente der Flughafen 132 reguläre Ziele, das umfangreichste Angebot in Frankreich nach den Pariser Flughäfen. (Quelle Wikipedia)

Installation, Dokumentation und Vergleich

Dies ist kein komplizierter Abschnitt. Der Flughafen wird über die Aerosoft One App installiert, und zu guter Letzt wird auch die Add-on-Software Stairport SAM Suite 3.1.1.0 installiert. Das ist es.

Das Paket scheint eine Kooperation zwischen Aerosoft, FSS AG und ShortFinalDesign zu sein. Ich hatte gehofft, dass ein Handbuch enthalten ist, aber ich konnte nichts finden. Ein Handbuch für einen Flughafen ist normalerweise nicht erforderlich, aber einige Hintergrundinformationen, Karten oder andere Papiere sind willkommen.

Standard X-Plane 12 LFML versus das Aerosoft Add-on

Es gibt einen beträchtlichen Unterschied zwischen dem Standard-Flughafen von X-Plane 12 und dem Aerosoft Add-on. Aber das zu sagen, reicht nicht aus. Beweisen ist das, was zählt. Daher habe ich einige Screenshots vom Standard-LFML mit dem von Aerosoft verglichen. Ich könnte „wow“, „erstaunlich“ oder „atemberaubend“ sagen, aber das ist normalerweise immer der Fall bei diesen Vergleichen. Abgesehen davon ist der modellierte Flughafen hinter den Zäunen von hochwertigem Design und Modellierung; dies gilt auch außerhalb der Zäune und für alle enthaltenen fotorealistischen Kacheln. Insgesamt ist es Ihre Investition wert. Lasst uns das überprüfen, oder?

Das Aerosoft Add-on ist auf der linken Seite und der Standard X-Plane 12 LFML ist auf der rechten Seite. Der Standard-LFML ist nicht schlecht, da viele Dinge enthalten sind, aber er ist weit entfernt von dem, was er ist. Das heißt, wenn Sie ein Fan des Fliegens oder des Hüpfens von einer europäischen Stadt zur anderen sind, scheint es eine schöne Nachbildung von LFML zu sein.

Ankunft am Flughafen

Allgemeiner Eindruck

Dieser Titel könnte bedeuten „Ankunft mit/in einem Flugzeug oder Auto“. Nein, diesmal nicht. Ich fahre auf der Autobahn A7 in südlicher Richtung. Dann nehme ich die D9 und die D20, während ich an den Terminals ankomme. Nachdem ich mein Auto geparkt hatte, war es an der Zeit, mir anzusehen, was außerhalb des Flughafenzauns modelliert wurde. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt viel zu sehen.

Gut, LFML hat viele Parkmöglichkeiten. Soweit ich sehen kann, sind sie gut modelliert und voller Autos. Es ist auch ein grüner Flughafen, was bedeutet, dass es viele Bäume gibt, logischerweise die 3D-Bäume von X-Plane 12. Außerdem bietet die Gegend viele Gebäude und Büros von bekannten Unternehmen wie Airbus Helicopters. Ich bemerkte die Anwesenheit von ein paar „normalen“ Häusern, was ich für nicht korrekt halte, aber nein, es ist korrekt. Wenn Sie über Google Maps nach LFML suchen, werden Sie überrascht sein, dass es an mehreren Stellen normale Häuser mit roten Dächern gibt.

Ok, die Häuser sind wahrscheinlich in X-Plane anders als die echten. Dennoch stellt sich heraus, dass das Industriegebiet eine Mischung aus essentiellen Gebäuden, engagierten realistischen Büros und somit altmodischen Häusern ist.

Die verwendeten fotorealistischen Bodenkacheln sind nicht alle scharf und etwas unscharf. Sie können sehen, was es ist oder sein soll, aber nicht mehr als das. Ein deutlicher Unterschied ist beispielsweise das modellierte 3D-Parkhaus mit eigenen Objekten und Linien und die auf fotorealistischen Kacheln basierenden.

Einige Bodenkacheln in der Nähe des Terminals sind unscharf, aber OK, damit kann ich leben. Ich muss zugeben, dass wir uns bei der Betrachtung eines Flughafens in erster Linie für die Gesamtqualität des Vorfelds, der Gates, der Landebahn, der Rollwege und der dazwischen liegenden Bodenkacheln interessieren. Und das gilt auch für diese Nachbildung von LFML.

Ich war erstaunt, als ich vom Parkplatz zum Terminal ging. Eine kleine Anmerkung zu einigen Bänken vor dem Terminal: Sie schweben. Aerosoft wurde darüber informiert, ebenso wie über einige schwebende Gebäude. Es werden bald Maßnahmen ergriffen und in einem neuen Update implementiert.

Bevor wir zu den Terminals und dem Vorfeld übergehen, noch ein letzter Punkt: die Mischung zwischen X-Plane Standardstraßen und dem Ort, an dem eine fotorealistische Kachel beginnt. Es gibt keinen Verkehr auf den Kacheln, so dass der Verkehr plötzlich verschwindet, wenn man einem Auto folgt. Das ist normales Verhalten, da wir das oft sehen, aber auch etwas seltsam.

Ich habe bereits die Häuser inmitten des Industriegebiets erwähnt, aber auch einen Solarpark entdeckt. Tolle Neuigkeiten, aber es ist nicht mehr als nur eine Bodentexturkachel. Vielleicht war es eine Idee, echte Solarobjektplatten zu modellieren?

Dann gibt es Parkplätze bei Hertz, AVIS und Europcar. Alle sind perfekt mit identischen Gebäuden modelliert. Die Autobereiche sind jedoch mit fotorealistischen Kacheln mit Fotowagen darauf bedeckt. Ok, egal. Dass einige Bereiche reine fotorealistische Kacheln sind, hat auch mit der Reduzierung der Polygonanzahl und damit mit der Verwendung von unnötigen auffälligen Objekten zu tun.

Diese Screenshots sind nur ein Auszug dessen, was in LFML zu finden ist. Unsere Simmer-Kollegen sind höchstwahrscheinlich mehr an der anderen Seite des Flughafens interessiert – der Seite mit den Vorfeldern, Gates, Hangars, Rollwegen und Landebahnen. Lassen Sie uns also zu diesem Teil übergehen.

Passagierterminals und Gates

Ich habe versucht, den besten Flughafenüberblick zu bekommen: den Kontrollturm. Er bietet einen schönen Überblick über die Terminals, Vorfelder, Rollwege und Landebahnen sowie einen herrlichen Blick darauf, wie ihre Dächer präzise modelliert sind. Als Randbemerkung sind die Bodentexturen um den großen Kontrollturm herum seltsam. Es sieht so aus, als ob das modellierte Vorfeld vergessen wurde oder so ähnlich. Hoffentlich findet das Aerosoft-Entwicklungsteam eine Lösung dafür.

Obwohl Terminal 2 viel kleiner ist und keine beweglichen Fluggastbrücken hat, ist es dennoch beeindruckend. Und das ist noch nicht alles. Auf den ersten Blick sieht alles neu aus, ohne Verwitterung, aber das stimmt nicht. Die Vorderseiten von Terminal 1 sind verwittert. Es gibt viele Stellen, um es realistisch zu machen. Es ist unglaublich, wenn man sich genauer ansieht, wie alle Objekte auf den Dächern hergestellt sind – messerscharf und so realistisch wie möglich. Eine kleine Anmerkung zum Inneren von Terminal 1; das Innere ist nicht modelliert.

Terminal 1 ist in A und B unterteilt und erstreckt sich bis zum Ende des Vorfelds. Dies führt zu vielen Gates mit vielen Fluggastbrücken, die alle über SAM gesteuert werden. Die Gates erstrecken sich vom Terminal aus, und die meisten sind in zwei Fluggastbrücken unterteilt. Einige haben nur eine Fluggastbrücke. Aber dann ist die Art und Weise, wie es aussieht, im Vergleich zu echten Fotos fantastisch. Der Vergleich des Kontrollturms liefert hervorragende Ergebnisse. Man kann über die Lichtqualität des tatsächlichen Bildes diskutieren, aber es ist sehr gut gemacht.

Falls Sie das übersehen haben, ist der kleine Einsatz das echte Foto.

Ein Blick näher auf Terminal 2, das ein niedrigeres Gebäude ohne Gates, aber mit auf dem Vorfeld markierten Parkpositionen ist, aber nicht weniger, ist zu schön mit einem Auge für Details modelliert. Und vergessen wir nicht all die Bodengeräte, die über das Vorfeld verteilt sind. Es wurde viel hinzugefügt, aber es sind mehr oder weniger organisierte Positionen. Ich sage „mehr oder weniger“ absichtlich, da ich noch nie ein Vorfeld mit organisierter Bodenausrüstung gesehen habe.

Darüber hinaus fahren Autos, Tankwagen und Gepäcklader um den Flughafen herum. Fügen Sie dies zu World Traffic hinzu, und Sie suchen nach einem voll funktionsfähigen Flughafen. Ein Hinweis: Erwarten Sie nicht, viele Flugzeuge ankommen oder abfliegen zu sehen. LFML ist kein kleiner Flughafen, aber es kann vorkommen, dass Sie kaum andere AI WT3 Flugzeuge sehen.

Vorfeld und Markierungen

Es gibt viele Markierungen, nicht nur auf den Vorfeldern, sondern auch an den Rollwegkreuzungen. Die einzige Möglichkeit, festzustellen, ob das alles dem tatsächlichen Flughafen entspricht, besteht darin, es mit offiziellen Bodenkarten von LFML zu überprüfen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Sehen Sie selbst im folgenden Screenshot, der einen Screenshot des Aerosoft LFML versus einer Bodenkarte von LFML zeigt.

Neben diesen Markierungen gibt es noch viel mehr, wie Rollwegschilder, Startschilder, Lichter und was sonst noch auf einem Flughafen wie LFML erwartet werden kann. Diese Schilder und Lichter sind vorhanden, aber schwieriger zu überprüfen. Wenn man sich jedoch all die anderen Candy-Eye-Details ansieht, denke ich, dass diese Schilder tatsächlich sind.

Ich bin zufrieden mit einem leicht verwitterten Aussehen für den Beton oder Asphalt auf den Vorfeldern und Rollwegen. Die großen Vorfelder entlang der Terminals 1 und 2 haben viele schmutzige Stellen, an denen die Flugzeuge geparkt sind, das ist also realistisch. Die Rollwege scheinen neu zu sein, mit ein paar unordentlichen Stellen von den Reifen, aber damit bin ich einverstanden.

Und dann haben Sie den Bereich zwischen den Rollwegen und Landebahnen. Diese sind mit Ortho-Texturkacheln gefüllt, also Bodensimulation „flaches Gras“. Aber ändert es sich mit der Jahreszeit, und gibt es überhaupt eine Jahreszeit auf dem LFML? Die „flachen Gras“-Texturkacheln am Flughafen ändern sich natürlich nicht mit der Jahreszeit, da es sich um ein Foto handelt. Und da es kein 3D-Gras gibt, sehen wir keine Veränderung am Flughafen „hinter den Zäunen“, außer im Bereich außerhalb. Sie werden viele Bäume auf den Parkplätzen sehen, die sich mit der Jahreszeit ändern werden.

Wenn man von Landebahn 13L startet, der längsten der beiden, ist es für einen so kleinen Flughafen ein langer Weg zum Anfang, der im Etang de Berre, einem Binnensee, liegt. Dieser ist schön mit einem Auge für die vielen Details modelliert, die entlang des Rollwegs sichtbar sind. Kurz vor der Annäherung an die Küstenlinie sehen die Passagiere auf der rechten Seite den Frachtbereich mit Büros von DHL und UPS und den Aeroclub Marseille. Das Vorfeld ist mit Privatjets, GA oder DHL Flugzeugen gefüllt. Wenn die anderen Parkplätze voll sind, bietet dieser Vorfeldbereich zusätzliche Plätze für Langzeitparkflugzeuge oder Übernachtungen, wann immer dies erforderlich ist.

Sobald Ihr Flugzeug auf Landebahn 13L gedreht hat und startbereit ist, sehen Sie auf der rechten Seite die kürzere 13R Landebahn und mehrere Hangars, die aus der Ferne gut modelliert sind. Wenn ich aus dem Flugzeug springen und schnell das Aussehen und die Haptik der Hangars überprüfen könnte, würde ich es tun. He, was soll’s. Werfen wir einen kurzen Blick auf diesen Hangarbereich.

Hangars und Hubschrauber

Entlang der Landebahn 13R-31L

Laut Google Maps befinden sich die Hangars von Electronique Maintenance Aviation und Sabena Technics MRS entlang der Landebahn 13R-31L. Wenn ich in der Nähe bin, kann ich bestätigen, was ich aus der Ferne gesehen habe. Sie sind so genau, wie ich es mir erhofft hatte. Alle winzigen Details sind modelliert, alle Geräte, die Sie in der Nähe von Hangars erwarten, sind vorhanden, und die Vorfelder davor sind auch gut gemacht.

Der technische Bereich ist neben den Hangars sauber. Sauber bedeutet, dass es nicht viel mehr zu sehen gibt: ein paar Bäume, Vorfelder und Bodengeräte. Das ist es, und das ist auch die Grenze der LFML Flughafenszenerie. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die andere Seite der Landebahn 13L-31R.

Entlang der Landebahn 31L-13R

Wir haben bereits einen Teil dieses Bereichs gesehen, den Frachtbereich mit seinen zusätzlichen Parkplätzen, Terminals und Vorfeldern. Jetzt ist es an der Zeit, die Bereiche für die allgemeine Luftfahrt und die Hubschrauber zu überprüfen. Die Bereiche sind beide sauber mit kaum Bodengeräten, und da ich World Traffic 3 verwende, gibt es derzeit kein GA Flugzeug, was für die Hubschrauber dasselbe ist. Die Gebäude, Büros und Hangars sind in einer Weise modelliert, die sich auf die echten bezieht, aber die Gebäude und Hangars im Hubschrauberbereich sind wirklich gut.

Sie können deutlich sehen, dass es teilweise zu den Eurocopter und Airbus Helicopter Divisionen gehört. Da sich nichts auf den Vorfeldern befindet, ist es etwas zu sauber. Wie wir an den Passagierterminals 1 und 2 gesehen haben, sind diese Vorfelder mit den notwendigen Bodenmarkierungen versehen.

Zusammenfassung

Es ist immer gut, solche Flughäfen entlang der Strecke zu haben – hoppla, entlang Ihres Fluges. Sie sind nicht zu groß, und es ist einfach, ein- und auszufliegen. Sie haben kein riesiges Rollwegsystem oder komplizierte Terminals, obwohl ShortFinalDesign großartige Arbeit geleistet hat, all diese engagierten Marseille Provence Flughafengebäude, Hangars, Büros usw. zu modellieren.

Laut der speziellen Aerosoft Store-Seite hat auch FSS AG zur Entwicklung von LFML beigetragen; nachdem ich sie jedoch konsultiert hatte, teilten sie mir mit, dass sie nichts getan hätten. Das führt mich zu dem Schluss, dass das Aerosoft Entwicklungsteam den Rest der Entwicklung erledigt hat.

Das gesamte Flughafendesign ist gut gelungen, obwohl ein paar kleine Probleme hoffentlich bald gelöst werden. Dies wurde bereits vom Aerosoft Entwicklungsteam bestätigt, so dass ein Update für diesen Flughafen zu gegebener Zeit folgen wird.

Der Flughafen, an dem Sie ankommen und abfliegen, ist gut gemacht und fast perfekt gefertigt, um das Gefühl zu vermitteln, dass Sie im Mittelmeer gelandet sind.

Weitere Informationen über Aerosofts Marseille-Provence LFML finden Sie auf der speziellen Aerosoft Store-Seite oder über die simMarket Webseite.

Sie können mich gerne kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen zu diesem Eindruck haben. Sie erreichen mich per E-Mail unter Angelique.van.Campen@gmail.com oder unter Angelique@X-Plained.com.

Mit freundlichen Grüßen,

Angelique van Campen