Review: FunnerFlight KJFK v3 XP12

Einführung

Der New York International Airport, besser bekannt als „Idlewild Airport“, wurde am 1. Juli 1948 mit großem Pomp für den kommerziellen Flugverkehr eröffnet. Die Eröffnungszeremonie wurde von etwa 215.000 Menschen aus aller Welt besucht und beinhaltete eine zehn Millionen Dollar teure US-Ausstellung von 900 Bombern, Düsenjägern und anderen Militärflugzeugen.

Bürgermeister Fiorello La Guardia, die treibende Kraft hinter der Entwicklung des Flughafens, sagte in einer Rede kurz vor seinem Tod sechs Monate vor der Eröffnung: „Ich nutze diese Gelegenheit, um der ganzen Welt mitzuteilen, dass wir jetzt den besten verdammten Flughafen der Welt haben.“ Der Flughafen wurde 1963 in John F. Kennedy International Airport umbenannt, als Tribut an den 35. Präsidenten nach seiner Ermordung.

New York hatte bereits 1931 das Floyd Bennett Field gebaut, das als modern und effizient galt. Aufgrund des Mangels an einer Autobahnverbindung zwischen dem Flughafen und der Stadt betrieben die Fluggesellschaften jedoch weiterhin Flüge vom günstig gelegenen Newark Airport in New Jersey. Nach diesem Fehlschlag setzten sich die Stadtführer für die Entwicklung des New York Municipal Airport ein, der 1939 eröffnet wurde. Dieser Flughafen wurde später als LaGuardia Airport bekannt.

Um die Vision eines Flughafens zu verwirklichen, der zehnmal so groß wie der New York Municipal Airport war, sicherte sich die Stadt 4527 Acres sumpfiges Marschland und umliegende Gebiete, darunter der Idlewild Golfplatz, von dem der Name des Gebiets und der umgangssprachliche Name des Flughafens abgeleitet wurden. Das massive Landauffüllungsprojekt wurde als lohnend angesehen, da der meiste Luftverkehr über Wasser stattfinden würde, was zur Lärmkontrolle in den umliegenden Städten beitrug.

Von der Grundsteinlegung bis heute hat der Flughafen fast ständig Veränderungen und Bauarbeiten erlebt. Der Flughafen führte „Terminal City“ ein, ein Konzept, bei dem jede Fluggesellschaft ihr eigenes Terminal errichten sollte, um den Bau praktischer zu gestalten und Fluggesellschaften Anreize für die besten Terminaldesigns zu schaffen.

Das International Arrivals Building, mit Airline-Wing-Gebäuden an jedem Ende, die internationale Flagcarrier beherbergten, war das erste permanente Terminal, das 1957 am KJFK fertiggestellt wurde. Die anderen Terminals folgten, wobei das letzte der ursprünglichen Airline-Terminals 1962 fertiggestellt wurde. Fast alle diese Terminals wurden inzwischen ersetzt.

Heute durchläuft der KJFK eine 19 Milliarden USD teure Transformation, um den Flughafen wieder zu dem weltklasse Gateway zu machen, für das er einst bekannt war. Dieses Erweiterungs- und Wiederaufbauprojekt soll 2030 abgeschlossen sein, wenn das neue Terminal 1, dessen Bau im September 2022 begann, fertiggestellt ist. Es wird das größte Terminal am KJFK sein mit 23 Gates und einer Gesamtfläche von 2,6 Millionen Quadratfuß.

Wenn Sie an einer detaillierten Geschichte des Flughafens interessiert sind, verweise ich Sie auf diesen vierzehnteiligen, sehr detaillierten Artikel auf AirportHistory.org.

Installation und Dokumentation

KJFK ist über Aerosoft, simMarket und den X-Plane.org-Store verfügbar. Die Installation hängt davon ab, wo Sie es erwerben. Wenn Sie es von Aerosoft erhalten, verwenden Sie deren Aerosoft One Software, um das Szeneriepaket zu installieren, was dem ersten Schritt unten entspricht. Wenn Sie es vom .org-Store beziehen, laden Sie eine ZIP-Datei herunter und führen Schritt 1 selbst aus. In beiden Fällen müssen Sie die Schritte 2 und 3 durchführen.

Schritt-für-Schritt-Installation:

Entpacken Sie den Ordner „KJFK v3.0“ und legen Sie ihn in Ihren „Custom Scenery“-Ordner. Aktualisieren/Installieren Sie die OpenSceneryX-Bibliothek unter www.opensceneryx.com. Klicken Sie auf diesen Link, klicken Sie auf die Schaltfläche „Download this file“ und laden Sie die Datei „Aircraft-Static_and_Animated“ herunter. Entpacken Sie sie und legen Sie sie ebenfalls in Ihren „Custom Scenery“-Ordner.

Sobald dies abgeschlossen ist, finden Sie einen „MANUAL and info“-Ordner innerhalb des „KJFK_v3 XP12“-Ordners. Hier finden Sie ein Schnellstartdokument und ein Handbuch, die beide die drei oben genannten Schritte enthalten. Sie finden auch relevante Flughafen-Charts und eine lokal gespeicherte Version des Wikipedia-Artikels über KJFK.

Der Flugplatz

KJFK erstreckt sich über 5200 Acres Land, 13 Meilen südöstlich von New York City im Stadtteil Queens am westlichen Ende von Long Island. Dieses Gebiet wird durch vier Start- und Landebahnen, fünf Terminals, eine Vielzahl von Taxiways und eine Reihe von Nebengebäuden eingenommen. Kennedy ist einer von zwanzig Flughäfen in den USA, die ein aktives Runway-Status-Leuchten-System haben. Die Runway Entrance Lights sind für Taxiways entlang 4L/22R zwischen 13L/31R und 13R/31L in Betrieb. 31L ist mit Takeoff Hold Lights ausgestattet. Der Flughafen nutzt auch ASDE-X, das erfordert, dass alle beweglichen Flugzeuge Transponder im Höhenmeldemodus und ADS-B aktiv haben, falls das Flugzeug damit ausgestattet ist.

Landebahnen, Taxiways und Aprons

Der Pilot, der sich KJFK nähert, wird von ATC zu einer von vier Landebahnen geleitet. Der Flughafen ist um zwei Sets paralleler Landebahnen gebaut. Die längste, mit 14.511 Fuß, ist 13R/31L, bekannt als Bay Runway, da sie entlang der Küste von Jamaica Bay verläuft. Sie ist die zweitlängste kommerzielle Landebahn in den Vereinigten Staaten, nach Denver. Sie ist lang genug, um als Notlandebahn für das Space Shuttle genutzt zu werden. Die Landebahn wurde 2010 neu gebaut, als sie auf ihre aktuelle Breite von 200 Fuß verbreitert wurde.

4L/22R ist die zweitlängste mit 12.079 Fuß. 13L/31R misst 10.000 Fuß, während 4R/22L mit einer Länge von 8.400 Fuß die kürzeste Landebahn am Flughafen ist. Die Schwellenhöhen werden entweder mit 12 oder 13 Fuß angegeben. Runway 4R/22L ist die einzige der vier Landebahnen, die sich nicht mit einer anderen schneidet.

Die Landebahnen in diesem Szeneriepaket sind genau dargestellt, mit einer Betonblock-Konstruktion für die drei Hauptlandebahnen und einer Asphaltoberfläche für 4R/22L. Alle vier Landebahnen sind korrekt mit Präzisionsinstrumentenmarkierungen und den allgegenwärtigen schwarzen Gummistreifen dargestellt. 4R/22L enthält die EMAS-Segmente (Engineered Material Arresting System) an jedem Ende. Dies wird durch die Verwendung von Satellitenbildern erreicht, was uns zu dem ersten Punkt bringt, den wir in dieser Szenerie sehen, der von etwas Feinabstimmung profitieren könnte.

Wie angekündigt sehen Sie die Verwendung von Satellitenbildern in dieser Darstellung von KJFK, die dem Flughafen einige sehr realistische visuelle Effekte bieten, wenn Sie darüber fliegen. Die Verfügbarkeit von hochauflösender Szenerie für kommerzielle Zwecke ist begrenzt und teuer, was wahrscheinlich der Grund ist, warum in diesem Szeneriepaket Bilder mit niedriger Auflösung verwendet werden.

Die durch die Bilder auferlegten Einschränkungen sind Unschärfen in niedrigen Höhen, Bodentexturen, die keine PBR-Eigenschaften haben, und Szenerie, die nicht auf die saisonalen Änderungen reagiert, die X-Plane 12 darstellen kann. Diese Probleme liegen außerhalb der Kontrolle eines Entwicklers, was zu häufigen Debatten darüber führt, ob Bilder verwendet oder darauf verzichtet werden sollten. Einige Entwickler haben Pakete veröffentlicht, bei denen der Käufer wählen kann, was er verwenden möchte.

Von den Landebahnen zu den Taxiways übergehend, finden wir ein genaues Layout der großen Anzahl von Verbindungsflächen am KJFK. Es gibt viele Inseln, die bei der Gestaltung der Asphaltflächen berücksichtigt werden mussten, und diese sind alle schön umgesetzt. Taxiways Alpha und Bravo führen über den Van Wyck Expressway, und der Entwickler hat sich entschieden, dies mit den Bildern darzustellen, anstatt Brücken zu modellieren. Die aufgemalten Linien sind klar und genau und erleichtern die Bewegung durch das komplexe Netzwerk. Nach Einbruch der Dunkelheit übernehmen die korrekten Beleuchtungen diese Aufgabe, obwohl die Markierungen im Schein von Lande- und Taxi-Lichtern sichtbar bleiben.

Die Taxiways dienen natürlich einem einzigen Zweck, nämlich die Landebahnen mit den Aprons zu verbinden. Der größte zusammenhängende Apron-Bereich befindet sich rund um die Terminals 5 und 7. Dies ist ein langer Betonstreifen, der parallel zu 13L/31R verläuft. Ein kleiner Bereich des Terminal-5-Apron liegt auf der Südseite des vorspringenden Concourses und der Gates. Daran schließt sich südlich der segmentierte Apron des Terminals 4 an, das sich in die Ecke schmiegt, die durch die Kreuzungen von 4L und 31L entsteht.

Ein fünfter Bereich wäre der Bereich neben dem General Aviation Terminal in der Nähe des Endes der Landebahn 13. Dieser Apron ist ein Potpourri aus Beton und verschiedenen Asphaltbelägen, durchzogen von einem Netzwerk von Bodenverkehrsrouten.

Vom Terminal 4 aus, nach Westen gehend, kommen wir zu dem Baugebiet, das war und wieder sein wird, Terminal 1. Das funktionale Terminal 1 liegt daneben und hat die kleinste Apron-Fläche der fünf kommerziellen Terminals. Nordwestlich davon befindet sich Terminal 8 mit seinem geteilten Concourse-Design, das durch unterirdische Tunnel verbunden ist, die Laufbänder beinhalten.

Was als General Aviation Apron markiert ist, ist der frühere Standort von Hangar 12 und der TWA-Kantine. Ein Foto des Flughafens, das 2009 aufgenommen wurde, zeigt die Gebäude, wie sie in unserem aktuellen Modell präsentiert werden, wobei das abgerundete Hangar-Gebäude erst auf einem Foto von 2019 entfernt wurde. Neben diesem Bereich, in Richtung des Endes der Landebahn 13R, wird der aktuelle General Aviation Apron mit einem Helipad korrekt platziert dargestellt, das jedoch von den richtigen Markierungen profitieren würde, sowie einem FBO-Gebäude, das besser als Bürogebäude anstatt als Lagerhaus dargestellt wäre.

Die Aprons sind in einer korrekten Konfiguration angelegt, und die modellierten Richtlinienlinien sind klare, zuverlässige Führungen, denen man zu seinem Ziel am Flughafen folgen kann. Die Linien, die nur durch die Bilder dargestellt werden, sind nicht so klar. Die Parkrichtlinien an den Gates sind klar und genau, zeigen jedoch keine Flugzeugtypen an.

Der Flughafen hat eine ausgewogene Menge an Bodenverkehr und verfügt an verschiedenen Standorten über dreidimensionales Flughafenpersonal mit stationären Fahrzeugen. Wo Unordnung modelliert wird, ist sie passend zur Umgebung und in einer glaubwürdigen Weise platziert. Die Jetways sind betriebsbereit, und ich begrüße die Entscheidung, die nativen X-Plane-Jetways zu verwenden, anstatt sich auf ein Add-In zu verlassen.

Die Verwendung von Bildern für Teile des Aprons bringt ein schönes Maß an Realität, während man über den Flughafen fliegt. Aber, nochmals, im Hinterkopf behaltend, dass der Entwickler darauf keinen Einfluss hat, führt die niedrige Auflösung zu Anomalien, wenn sich Ihr Flugzeug am Boden befindet. Diese Teile der Aprons haben keine PBR-lichtempfindliche Eigenschaft und reflektieren keine nassen Wetterbedingungen.

Die in den Fotos eingebettete Unordnung, die das Realitätserlebnis aus der Luft bietet, ist aus dem Cockpit eine mehrfarbige Unschärfe, die der Entwickler zu mindern versucht, indem dreidimensionale Objekte über diesen Bereichen positioniert werden. Es gibt Stellen, an denen die Markierungen nicht mit den darunterliegenden Markierungen in den Fotos übereinstimmen.

Terminals

JFK hat derzeit fünf betriebsfähige Terminals, nummeriert 1, 4, 5, 7 und 8. Terminal 2 ist in dieser Darstellung des Flughafens modelliert, wurde jedoch im Januar 2023 geschlossen und anschließend abgerissen. Das neue Terminal 1 wird die Bereiche einnehmen, die zuvor von Terminal 1, 2 und 3 genutzt wurden. Die Terminals befinden sich auf der Außenseite einer rechteckigen Schleife, die durch die AirTrain-Gleise definiert wird, die genutzt werden, um von einem Terminal zum anderen zu gelangen.

Terminal 1

Partnerfluggesellschaften sind Air France, Korean Air und Lufthansa. Als es 1998 eröffnet wurde, war Japan Airlines Teil des Konsortiums. Terminal 1 hat 23 Vertragsfluggesellschaften und ist das primäre internationale Terminal am KJFK. Es hat die Kapazität, große Flugzeuge wie den Airbus A380 zu bedienen, der von Lufthansa und Korean Air für begrenzte spezifische Strecken betrieben wird.

Terminal 1 ist mit den richtigen architektonischen Formen modelliert, die in Bezug aufeinander korrekt platziert sind. Es ist eine komplexe Struktur, die gut modelliert und hinsichtlich der Texturplatzierung und Konstruktion schön detailliert ist. Die Glasflächen sind gut ausgeführt und reflektierend, wie erwartet, und bieten einen sehr schönen Lichteffekt während der Nachtstunden. Die Oberflächentextur ist eine gute Übereinstimmung mit der des tatsächlichen Gebäudes, aber die Verwendung von Texturen mit niedriger Auflösung, die wie fotografische Texturen erscheinen, anstelle von PBR-Texturen, schafft einen flachen Effekt, der nicht auf die photometrische Licht-Engine von X-Plane reagiert. Diese Art von Textur wird im gesamten Projekt für alle individuell texturierten Gebäude verwendet.

Die zentrale Green Garage, die an Terminal 1 angeschlossen ist, ist jetzt außer Betrieb, ebenso wie die AirTrain-Station des Terminals, die die Station ist, die am nordöstlichen Ende der Garage modelliert ist und nicht an ein Terminal angeschlossen ist. Es wäre ein Pluspunkt, wenn die Stationen die erhöhten Bahngleise zeigen würden.

Das 60 Jahre alte Terminal 2, das am 18. November 1962 in Betrieb genommen wurde, war das älteste betriebsfähige Terminal am KJFK vor seiner Schließung. Hier ist es schön dargestellt, und der Entwickler hat eine bewundernswerte Arbeit geleistet, das Gefühl eines verlassenen Gebäudes innerhalb eines geschäftigen Flughafens zu erzeugen, indem zusätzliche Apron-Unordnung oder Maschinen ausgeschlossen und das Gebiet mit einem hellorangefarbenen Bauzaun eingezäunt wurden.

Es sieht aus, als würde es dem Schicksal des alten Terminals 3 folgen, auch bekannt als Pan Am’s Worldport, das der mit Baumaterialien gefüllte Erdhügel nebenan ist. Dies ist ein Bereich, der von den Fotoszenen profitiert, da er viel Detail in einem Bereich hinzufügt, der größtenteils nur aus der Höhe gesehen wird. Die Hügelarbeit ist eine bewundernswerte stilistische Entscheidung, um dem Bereich ein dreidimensionales Gefühl zu geben, anstatt ihn flach zu lassen.

Terminal 4

ist das größte Terminal am KJFK und auch das einzige privatbetriebene Terminal in den Vereinigten Staaten. Das Terminal umfasst fast zwei Millionen Quadratfuß. Es ist die Heimat von 22 Fluggesellschaften, hat über 12.000 Mitarbeiter und bedient jährlich über 25 Millionen Passagiere. Es wird von JFK International Air Terminal, LLC (JFKIAT) betrieben und das seit 1997. JFKIAT gehört Schiphol USA Inc., einem Tochterunternehmen der Royal Schiphol Group mit Sitz in Amsterdam. Das Terminal war das erste, das eine Lounge mit einem Jetbridge-Anschluss für den Airbus A380 verband, der es Passagieren ermöglicht, direkt von der Emirates-Lounge an Bord zu gehen. Das Terminal hat 38 Gates, die sich auf zwei Concourses verteilen.

Das Modell, das wir in diesem Szeneriepaket sehen, fängt diese riesige Struktur in Bezug auf Layout und Struktur ziemlich gut ein. Die Glasflächen in diesem Terminal haben eine schöne reflektierende Oberfläche und sorgen für eine realistische Nachtbeleuchtung des Gebäudes. Wie bei den AirTrain-Stationen würden die Öffnungen an den Enden des Terminals leichter zu verstehen sein, wenn erhöhte Bahngleise ein- und ausfahren würden. Angesichts der Größe der Struktur und der Einschränkungen von X-Plane ist es nicht überraschend, dass Bereiche dieser riesigen Einrichtung in der Darstellung leicht über dem Boden schwebend erscheinen.

Terminal 5

ist JetBlues Hauptdrehkreuz für sowohl Inlands- als auch internationale Flüge. Es gibt im Terminal Verbindungen zu Partnerfluggesellschaften wie Cape Air und Aer Lingus. Terminal 5 hat 30 Gates, die als ein einziger Concourse gelten. Es befindet sich hinter und ist mit dem TWA-Hotel verbunden. Das von Eero Saarinen entworfene TWA Flight Center wurde 1994 zu einem New Yorker Wahrzeichen erklärt, was es vor jeder Diskussion über einen Abriss bewahrte. Es ist auch im National Register of Historic Places gelistet. Das aktuelle Terminal wurde um das Saarinen-Wahrzeichen herum gebaut und im Oktober 2008 fertiggestellt. Das Hotel wurde 2018 fertiggestellt und eröffnet.

Das auffälligste und ikonischste Merkmal dieses Terminals ist das Hoteldach und die Flugröhren, die das Hotel mit Terminal 5 verbinden. (Die Flugröhren wurden in einer Szene des Films „Catch Me If You Can“ mit DiCaprio und Hanks gezeigt.)

Die Erstellung dieses ikonischen Gebäudes für X-Plane war wahrscheinlich keine leichte Aufgabe, und es wurde unglaublich gut eingefangen. Dieses Gebäude ist der Überrest des TWA Flight Center und beherbergt verschiedene Lounges und andere Einrichtungen, während sich die eigentlichen Hotelzimmer in zwei „Flügel“-Gebäuden befinden, die links und rechts liegen und nicht in dem Modell dargestellt sind, das wir hier haben. Vielleicht könnten sie in einem zukünftigen Update hinzugefügt werden.

Es wäre auch eine erstaunliche optische Bereicherung, wenn der Entwickler den Platz hinzufügen könnte, auf dem eine Lockheed Constellation aus dem Jahr 1958 mit Einstiegsleitern steht, die zu einer sehr einzigartigen Cocktail-Lounge führen. Der vordere Eingangsbereich des Gehwegs wird mit einer Betonstruktur nachgebildet, die der Entwickler so geformt hat, dass sie das eingebettete Bild des ikonischen Dachs abdeckt, wodurch eine Ablenkung vermieden wird, die sonst entstehen würde.

Das Terminal, obwohl es kein exakter Nachbau ist, ist eine sehr nahe Darstellung des echten Gebäudes, einschließlich des breit geschwungenen „Y“-Concourses. Details umfassen die große Anzahl verschiedener Objekte auf dem Dach sowie die überdachten Treppen, die sich an jedem Gate befinden. Es ist schön konstruiert und mit ordnungsgemäß platzierten Texturen versehen. Die geringfügigen Abweichungen vom tatsächlichen Gebäude sind minimal wahrnehmbar. Der Bau des Concourses, einschließlich der Skywalk-Verbindung zur AirTrain-Station und der Gates 27–30 am nordwestlichen Ende des Terminals, wurde in diesem Modell nicht berücksichtigt.

Neben Terminal 5 befindet sich das Baugebiet, das in die Zeit zwischen dem Abriss des alten Terminals 6 und dem Beginn des Baus des neuen Terminals 6 datiert wird. Nach Fertigstellung im Jahr 2028 wird es zehn Gates umfassen, von denen neun in der Lage sein werden, Großraumflugzeuge zu bedienen. JetBlue wird einige Dienste von diesem Terminal aus betreiben, aber die primäre Fluggesellschaft wird die Lufthansa Group sein. Es wird sowohl landside- als auch airside-Verbindungen zu Terminal 5 geben.

Terminal 7, früher bekannt als das BOAC-Terminal, wird von JFK Millennium Partners betrieben, die das neue Terminal 6 bauen. Es soll im Rahmen der zweiten Phase des Terminal-6-Projekts im Jahr 2026 geschlossen und abgerissen werden. Bis dahin wird es für sowohl Inlands- als auch internationale Flüge genutzt, die von Alaska Airlines, Icelandair, Frontier und mehreren anderen Fluggesellschaften betrieben werden.

Das Terminal wurde am 30. Juni 1970 eröffnet und am 24. September vom britischen Royal Princess Alexandra eingeweiht. Eine Inschrift auf einer Gedenktafel, die von der Prinzessin enthüllt wurde, lautet:

„Diese Steine aus drei berühmten Wahrzeichen symbolisieren die Luftbrücke zwischen Europa und Nordamerika. Die unteren Steine wurden aus der London Bridge und der Brooklyn Bridge genommen, während dieses Querstück aus Signal Hill, Neufundland, stammt, dem Ort, von dem Marconi das erste transatlantische Funksignal übermittelte, und in der Nähe des Punktes, von dem Alcock und Brown ihren historischen ersten transatlantischen Flug begannen.“

Gollins, Melvin, Ward & Partners wurden von der British Overseas Airways Corporation (BOAC) beauftragt, die Einrichtung zu entwerfen, und verpflichteten Air Canada als Untermieter des Terminals. Im Jahr 1971 erhielten die Designer den jährlichen Preis des US Concrete Industry Board für das Terminal für die Originalität und Anwendung von Beton in Konstruktion und Design.

Die nachgebildete Version von Terminal 7 fängt das sehr segmentierte Erscheinungsbild des Gebäudes mit all seinen unterschiedlichen Formen, Höhen und Nischen ein. Obwohl es sich von dem tatsächlichen Gebäude unterscheidet, fängt der landside-Eingang des Terminals das Wesen des Gebäudes durch die Anwendung des überhängenden Dachs, der Glasflächen und der äußeren Strukturen über der Straße ein. Die Vorderseite wird mit der Verkehrsinsel und den Verbindungen zur Garage vervollständigt.

Auf der airside des Terminals 7 wurden viele Details erfasst und in zufriedenstellender Weise präsentiert. Ein ziemlich cleveres Detail war das Einfügen von Verkehrswegen für Bodenfahrzeuge, einschließlich einer Route, die unter dem Terminal verläuft. Während alle Gates vorhanden und modelliert sind, könnten Gates 9 und 12 (Gates 5 und 1 im Flugkonfigurationsfenster von X-Plane 12, wo die Gate-Nummern umgekehrt sind) von einer leichten Neuausrichtung profitieren, um zu verhindern, dass Flugzeuge sich überschneiden. Diese beiden Gates, zufälligerweise, sind nicht für die Verwendung mit der Gate-Steuerungsfunktion von X-Plane konfiguriert, wie durch die ausgegraute Option im Ground-Control-Dialogfenster angezeigt wird.

Terminal 8 ist die Heimat von American Airlines und begrüßte British Airways aus Terminal 7, als ein Terminal-Update-Projekt 2022 abgeschlossen wurde. Die beiden Abschnitte sind durch unterirdische Passagen verbunden, die ein Laufband enthalten. Es ist derzeit das größte Terminal in Kennedy und wird es auch bleiben, bis das neue Terminal 1 fertiggestellt ist.

Das Modell, das wir vor uns haben, hat eine genaue Form für das Terminal, wie es vor der Fertigstellung des Upgrade-Projekts 2019–2022 erschien. Der gut konstruierte Hauptabschnitt des Terminals ermöglicht es dem reflektierenden Dach, sich elegant darüber zu legen, mit einem Aussehen, das an eine Flugzeugtragfläche erinnert. Dieser Abschnitt verbindet sich nahtlos mit dem Abschnitt des Concourses des Gebäudes.

Die Dächer der Concourses scheinen Darstellungen von Flugzeugtragflächenabschnitten zu sein. Das Modell wird mit grauen Blockwänden und reflektierenden Glasarbeiten vervollständigt. Details umfassen das Gitterwerk am Ende des Gebäudes und die „Nieten“ um jedes Dachsegment.

Die Platzierung der Gates ist akkurat. Gates 37 und 39 sind keine betriebsfähigen Jetways, da diese Option im Fenster der Bodensteuerung ausgegraut ist.

Der Tower

Der 320 Fuß hohe KJFK-Tower ist an die airside von Terminal 4 angeschlossen und nahm 1994 den Betrieb auf. Zusätzlich zu der üblichen Tower-Ausrüstung befindet sich auf der Spitze des Towers ein Airport Surface Detection Equipment (ASDE)-Radar. Dies erfordert, dass alle Flugzeuge am Boden aktive Transponder und, falls vorhanden, aktivierte ADS-B haben.

Die Struktur des Modells, das wir hier haben, ist eine gut modellierte und genaue Darstellung des KJFK-Towers, einschließlich des ASDE-Radars. Die Sammlung von Antennen mit funktionierenden Warnleuchten auf der Spitze des Towers ist ein schön hinzugefügtes Detail. Jede hervorstehende Ebene des Towers ist dargestellt und verbindet sich ordentlich mit der zentralen Towerstruktur. Er ist mit verschiedenen reflektierenden Texturen und Glaselementen versehen, die an den echten Tower erinnern.

Umgebung

Außerhalb der Passagierterminals am KJFK hat der Entwickler mehrere umliegende und Nebengebäude modelliert. Jedes Passagierterminal hat eine angeschlossene Parkgarage. Die große Fläche, die sich südwestlich des Terminals 8 erstreckt, um das Ende der Landebahn 13L herumführt und dann parallel bis zur Schwelle von 22R verläuft, ist gefüllt mit verschiedenen Frachtgebäuden, Lagerhäusern und Terminals. Diese Gebäude sind mit unterschiedlichen Texturen dargestellt, die zu jedem passen. Viele der Gebäude sind relativ einfach konstruiert, während andere viel mehr Arbeit erforderten, um die Details einzufangen.

Der Rest der umliegenden Umgebung besteht aus benutzerdefinierten Bäumen und den Satellitenbildern, die für den Boden verwendet werden. Obwohl dies nicht unbedingt ein Problem darstellt, wäre es ein Pluspunkt, wenn die Bäume dreidimensional wären und von saisonalen Einflüssen betroffen wären.

Die begrenzten verfügbaren Optionen für Satellitendeckung für das Gebiet bedeuten, dass die Szenerie, die verwendet werden musste, nicht neuer als 2021 ist, wie durch den Bereich am Ende von Terminal 8 deutlich wird, wo die Gates fehlen, und durch die Taxiway-Konfiguration am Ende der Landebahn 22R. Satellitenbilder können in Bezug auf die Farbe stark variieren, und diese Bilder schwingen definitiv am helleren und überbelichteten Ende des Spektrums.

Hier und da, wenn Sie sehr niedrig und sehr langsam fliegen, werden Sie Beweise für den Sinn für Humor des Entwicklers finden, da verschiedene Nutztiere auf dem Flughafengelände auftauchen.

Just Flight Traffic Global

Traffic Global ist ein verfügbares Plug-in für X-Plane, das Ihren Luftraum und Ihre Flughäfen mit KI-Flugzeugen füllt, bei sehr geringen Auswirkungen auf die Bildrate. Die Windows-Version ist über diesen Link verfügbar, während hier der macOS-Link von Traffic Global ist.

Die Screenshots in dieser Bewertung beinhalten KI-Flugzeuge, die durch Traffic Global in die Simulation integriert wurden.

Die KI-Flugzeuge, die sich am KJFK bewegen, tun dies auf realistische und genaue Weise. Dies wird nicht vollständig durch das Plug-in gesteuert und erreicht nur dieses Funktionsniveau, wenn der Szenerieentwickler die Zeit investiert, um genaue Taxi-Routen zu erstellen und präzise Richtlinien für die Nutzung der Landebahnen für den Flughafen zu definieren. Die Bemühungen, die in diese Arbeit investiert wurden, ermöglichen es Traffic Global, zusammen mit der Verwendung von Laminar-Bodenverkehr, diese Szenerie wirklich zum Leben zu erwecken.

Zusammenfassung

John F. Kennedy International Airport ist einer dieser Flughäfen, die das Potenzial haben, ein echtes Juwel im Simulator-Universum zu sein, mit seiner enormen Größe, mehreren Terminalgebäuden mit unterschiedlichen architektonischen Stilen, komplexen und herausfordernden Taxiways, dicht umliegenden Gewerbegebieten und seiner Lage im Schatten der Skyline von New York City.

Der Flughafen ist auch ein Ende der längsten Nonstop-Flugroute der Welt: Singapore Airlines‘ Route von Singapur (SIN) nach New York (JFK), die 9537 Meilen in etwa 18 Stunden und 50 Minuten abdeckt. FunnerFlight hat mutig versucht, dies zu erreichen, und hat dies auf eine zufriedenstellende Weise getan, die der Realität von KJFK deutlich näher kommt als der Standardflughafen.

Jeder Teil dieses Flughafens macht einen Schritt in Richtung der Annäherung des virtuellen Piloten an eine reale Erfahrung dieser großen Einrichtung. Beim Anflug schaffen die Fotobilder einen realistischen Empfang in der Region. Bei der Landung tauchen präzise Landebahnen und ein komplexes Taxiway-System den Piloten ein, sodass die Nachteile der Verwendung von Fotoszenen nicht ablenken.

Wenn Sie Traffic Global haben, werden diese Taxiways und Regeln für die Nutzung der Landebahnen manchmal eine Herausforderung darstellen, erfolgreich Ihren Weg zu einem der modellierten Terminal-Gates zu navigieren, wo die Bodensteuerungen an fast allen Gates Sie mit den Jetways verbinden werden.

Während jedes der fünf aktiven Terminalgebäude und das eine geschlossene Terminalgebäude nahe genug an den realen Gebäuden sind, um eine überzeugende Erfahrung zu bieten, wäre es ein echter Vorteil für dieses Paket, wenn diese Gebäude jemals auf PBR-Texturen aktualisiert werden könnten. Außerdem wäre es in einer perfekten Welt großartig, wenn hochauflösende Satellitenbilder kleinen Entwicklern zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung gestellt würden, was einige der Probleme durch niedrige Auflösungen lösen würde. In der Zwischenzeit könnte ein zukünftiges Update vollständig modellierte Aprons enthalten, sodass Satellitenbilder eine Option basierend auf der Benutzerpräferenz sein könnten.

Alles in allem ist dies ein bewundernswerter Versuch, einen großen und komplexen Flughafen nachzubilden. Der Grad seiner Attraktivität wird nur durch das Ausmaß begrenzt, in dem virtuelle Piloten auf echte Realität in ihrer Szenerie bestehen.

Sie können das FunnerFlight KJFK Version 3 für X-Plane 12 Add-on-Paket über die dedizierte Aerosoft-Webseite oder vom X-Plane.org Store und schließlich auch über simMarket kaufen.

Bis zum nächsten Mal, Cheers und blauer Himmel!

