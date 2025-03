Schön, schöner, Schönhagen

Manche Designer mögen dem “Otto-Normal”-Simulanten” als (positiv gemeinte) “Verrückte” erscheinen angesichts des Realismus, der hohen Darstellungsqualtiäten und des Detailreichtums derer Szenerien.

Das es eine Steigerung in Richtung des (ebenfalls positiv gemeinten) “Irre” gibt, beweist Dennis Passolt mit seinem Label Aviation-Sim-Design (ASD) schon eine ganze Weile mit der Freeware “Fliegerhorst Holzdorf” sowie den Payware-Angeboten Airfield Emden (FS MAGAZIN 5/2022), dem Verkehrslandeplatz Kyritz (FS MAGAZIN 1/2023) und dann mit dem Airfield Norden-Norddeich (FS Reviews 1/2024).

In der Kalenderwoche 8/2025 kam ASD mit einem neuen Projekt steil aus der Kurve: Den Verkehrslandeplatz Schönhagen (ICAO-Code EDAZ), der mit gleich drei Gimmicks aufwertet wurde. Zunächst alles “nur” für den MSFS 2020, später auch für den MSFS 2024, denn der Designer muss sich noch in das neue Software Development Kit (SDK) einarbeiten. Ein nicht beneidenswertes Schicksal, das er mit vielen Kollegen teilt…

Schauen wir zunächst auf die Realität der im Add On enthaltenen Szenerien:

Verkehrslandeplatz Schönhagen

Der Flugplatz Schönhagen https://www.flugplatz-schoenhagen.aero liegt an der B246 am Trebbiner Ortsteil Schönhagen.

Die Geschichte von EDAZ beginnt als Segelfluggelände im Jahr 1928. Von 1937 bis 1945 war die Wehrmacht unter anderem mit He 126 und Me 163 aktiv. In der DDR-Zeit führte das Schulkombinat der staatlichen Gesellschaft für Sport und Technik „Ernst Schneller“ fliegerische Vorausbildungen späterer Piloten der Nationalen Volksarmee (NVA) durch. 1959 fanden in Schönhagen die ersten Segelflugmeisterschafter der DDR statt. Das einzige zweisitzige Sportflugzeug der DDR, die FSS-100 “Tourist” mit luftgekühltem 4-Zylinder-Motor des Typs “Walter Mikron III” wurde hier konstriert und zur Probe geflogen.

Nach der Wiedervereinigung wurde der Platz ausgebaut, die Bahnen 07/25 mit 1.510 mal 23 und die 12/30 mit 700 mal 18 Meter asphaltiert. Die 12/30 und die westlich davon liegende Graspiste 12/30 mit 760 mal 30 Metern sind nur ausnahmsweise in Betrieb. Eine Grasfläche für Segelflieger kann direkt südlich der 07/25 genutzt werden. Die 07/25 wurde beidseitig mit kurzen Anflugbefeuerungen ohne Laufblitzlichter versehen. Für die 25 wurde ein RNP-Anflugverfahren veröffentlicht. Auf und von der 07 sowie den beiden 12/30ern kann ausschließlich im Sichtflug operiert werden.

An die 40 Luftfahrt- und sonstige Unternehmen sowie eine Flugschule sind am Platz im “Luftfahrt-Technologiepark” aktiv und stellen um die 300 Arbeitsplätze. Hier wird auch geforscht, etwa an “Innovativen Treibstoffen für den emissionsarmen Luftverkehr” (ITEAL) oder am “Advanced Low Altitude Data Information System” (ALADIN). Die Webseite des Platzes gibt Auskunft darüber.

Am Platz wurde eine Do-27 mit der Kennung D-EDAZ in der Bemalung “aufgebockt”. Ein Flugzeug dieser Art verwendete der Veterinär und Zoologe Bernhard Grzimek mit der Kennung D-ENTE für Flüge über der Serengeti in Afrika. Mit dieser Maschine stürzte sein Sohn Michael 1959 bei den Dreharbeiten zum Kinoflim “Serengeti darf nicht sterben” (der erst Film, der nach dem zweiten Weltkrieg 1960 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde) tödlich ab. Die aufgestellte Maschine wurde in ihrer damals originalen Bemalung und der Kennung D-ELVK am 23. September 2003 von Saarmund aus nach Schönhagen überführt und später wie die D-ENTE lackiert. Übrigens: Ein Modell der D-ENTE steht immer noch auf einem der Primatenhäuser des Frankfurter Zoos. Außerdem ist ein Segler des Typs Blanick L-13 zu sehen, der in der DDR zum Segelflug benutzt wurde.

Seit dem 5. August 2023, ihrem 80. Todestag, wird per Gedenkstein an Cato Bontjes van Beek gedacht: Die leidenschaftliche Segelfliegerin und Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime wurde am 5. August 1943 im damaligen Strafgefängnis Plötzensee per Fallbeil hingerichtet. Sie lernte im Bereich von Trebbin das Segelfliegen.

Vor dem Terminal steht auf der Landseite ein Hubschrauber des Typs Bo-105 der heutigen Airbus-Tochter Motorflug Baden-Baden https://motorflug.com. Die Maschine wurde im Jahr 1996 bei einem Tief(st)flug beschädigt, als die Rotoren ein Verkehrsschild berührten. Ihrer Flugfähigkeit beraubt wurde sie anschließend zum “Trockentraining” für Bordwarte verwendet. 2002 eröffnete Motorflug Baden-Baden eine Dependance am Flugplatz Schönhagen und markierte dieses Ereigns prominent mit dem Aufstellen der besagten Bo-105 mit einer neuen Lackierung.

Hubschrauber-Landeplatz am KMG Klinikum Luckenwalde

Der Hubschrauber-Landeplatz des KMG Klinikums Luckenwalde https://kmg-kliniken.de/kmg-klinikum-luckenwalde wird vor allem von Intensivtransport-Hubschraubern zur Verlegung von schwer verletzten oder erkrankten Patienten von und in Krankenhäuser der Maximalversorgung genutzt. Der beleuchtete Landeplatz liegt 300 Meter östlich des Klinikums im Grünen. RTW dienen als Zubringer vom und zum Hubschrauber. Diese nutzen EDAZ oft zum Auftanken.

Hubschrauber-Landeplatz Groß-Kreutz

Der DHD-Heliservive GmbH https://www.dhd-heliservice.com, die Passagier- und Materialtransporte anbietet, eine Flugschule unterhält und Rundflüge anbietet, unterhält im brandenburgischen Ort Groß-Kreutz einen Hubschrauber-Standort direkt an einer zweigleisigen Bahnstrecke. Hier verkehrt der Regionalexpress (RE) 1 Magdeburg – Werder – Potsdam – Berlin – Fürstenwalde – Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt – Guben – Cottbus. Zusätzlich gibt es regen Rangier- und Frachtverkehr.

Hubschrauber-Betrieb am BER

Vom Hubschrauber-Landeplatz am BER (südlich der Kreuzung der Taxiways K, K1 und N1 am alten Flughafen-Areal) kann mit dem Hubschrauber von Air Service Berlin https://berlinhelicopter.de mit der Kennung D-HERZ Sightseeing über Berlin unternommen werden.

Weltballon

Am ehemaligen “Checkpoint Charlie” bietet der oben erwähnte Air Service Berlin den “Weltballon” an: Für 30 Euro können schwindelfreie Entdecker 15 Minuten 150 Meter hoch über Berlin schweben und die Aussicht genießen.

Simulation

Schönhagen wurde der Gemeinde der virtuellen Piloten durch die ordentlichen Umsetzungen von Rainer Kunst https://forum.simmershome.de bekannt. Seine Arbeiten wurden mehrfach mit dem “Tipp der Redaktion” des FS MAGAZINs ausgezeichnet. Sein EDAZ kam als Freeware mehrfach heraus: Für FS X, Prepar3D, MSFS und X-Plane.

ASD hat sich auf die Fahne geschrieben, zu jeder Airport-Szenerie mindestens einen Heliport zu liefern. Und eine Bahnstrecke. Das hat er mit EDAZ eingehalten, denn alle oben beschriebenen Teilszenarien sind im Paket für rund 18 Euro enthalten.

Highlights sind fraglos der hochdetaillierte Flugplatz und der Hubschrauber-Landeplatz Groß-Kreutz mitsamt Bahnlinie und dynamisch animiert beschranktem Bahnhof. Der weithin sichtbare “Weltballon” ist zu den “German Landmarks: Berlin & Brandenburg” von FSDG https://fsdg-online.com kompatibel. Der Hubschrauber D-HERZ dreht regelmässig seine Runden über dem simulierten Berlin.

Am Flugplatz Schönhagen bestechen die diversen Bauten auf der Land- und Luftseite durch ihre hohe Designqualität. Besonders hervorsticht der Tower und das kleine Terminal mit jeweils detaillierter Inneneinrichtung, sich bewegendem Aufzug und sich öffnenden und schließenden Glastüren. Unterhalb des Towers steht ein Flugfeldlöschfahrzug älterer Bauart in einer Halle. Dessen Tor fährt mehrmals am Tag hoch und runter – das Löschfahrzugzeug fährt hinaus und wieder hinein.

Für alle ausgestellten, oben erwähnten Fluggeräte und den Gedenkstein wurden – in der Szenerie gut lesbare – Hinweistafeln aufgestellt.

Bei der Fototour über den Platz fiel zunächst auf, dass das laut Karte der Deutschen Flugsicherung (DFS) www.dfs.de weiß-weiß-leuchtende Drehfeuer auf dem Towerdach sich nicht bewegte. Der Designer ließ daraufhin wissen, das die aktive COM1-Frequenz des verwendeten Fliegers auf 131,115 MHz und die Standby-COM1-Frequenz auf 127,900 MHz gestellt werden muss: Dann bewegt es sich flüssig animiert im Kreis, das Beacon!

Im Anflug auf den EDAZ von Osten her ist der Sendeturm “Hinterer Löwendorfer Berg” gut zu sehen. Der knapp 560 Meter nördlich davon errichtete “Aussichtsturm auf dem Löwenberger Berg” mit seiner interessanten Holzkonstruktion fehlt noch – er wird per Update nachgereicht, wie der Designer versprach.

Fazit

Die Kernszenerie Flugplatz Schönhagen ist allein schon jeden Cent des Kaufpreises wert. Durch die “Nebenschauplätze” wird sie noch besser und interessanter für virtuelle VFR-Flächen- und Drehflügel-Piloten.

Kurzum: Anschaffungsempfehlung und die Goldmedaille von FS Reviews dafür!

Bert Groner/FS Reviews

Verfügbarkeit:

https://secure.simmarket.com/aviation-sim-design-edaz-schoenhagen-airport-msfs20.phtml

Informationen:

Flugnavigationskarten:

Freeware

Deutsche Flugsicherung (DFS)

https://aip.dfs.de/…/b9b09e83d719d5de76467ec859bcb22e.html

Payware

Navigraph

https://navigraph.com

https://charts.navigraph.com