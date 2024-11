Liegt der Airbus A350 von iniBuilds bald unter dem Weihnachtsbaum?

Alles zum Release, den wichtigsten Features und den geplanten Inhalten

In der Flugsimulator-Community herrscht Vorfreude – der Release des neuen iniBuilds Airbus A350 rückt immer näher. Exklusiv für den Microsoft Flight Simulator 2024 (MSFS2024) entwickelt, haben wir alle Informationen zum aktuellen Entwicklungsstand, den geplanten Features und was euch erwartet.

Wird der Airbus A350 das nächste Highlight im MSFS?

Im Dezember 2023 kündigte iniBuilds offiziell die Entwicklung des Airbus A350 für den Microsoft Flight Simulator an. Seitdem versorgt das Entwicklerteam die Community regelmäßig mit Updates und Teasern. Im Juli 2024 gab es einen ersten ausführlichen Blick auf das beeindruckende 3D-Modell und die realistischen Texturen des Flugzeugs.

Ein Teaser aus dem Juli 2024 – der erste Blick auf die detailreiche Umsetzung des iniBuilds A350 im Microsoft Flight Simulator, der hohe Erwartungen an das kommende Add-on weckt.

Exklusiv auf MSFS2024: Was steckt dahinter?

Im September 2024 bestätigte iniBuilds, dass der A350 ausschließlich für den MSFS2024 erscheinen wird. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Team, die erweiterten Funktionen und die verbesserte API des neuen Simulators voll auszuschöpfen. Zwei Versionen für MSFS2020 und MSFS2024 zu entwickeln, wäre zu aufwendig gewesen, daher konzentriert sich iniBuilds auf die neueste Plattform.



iniBuilds’ Community-Manager Eddie erklärte dazu im Discord-Chat:

“We made the decision to create a product that will be packed with features that FS2024 will allow us to integrate.”

Gemischte Reaktionen der Community Die Entscheidung, den Airbus A350 nur für den MSFS2024 zu veröffentlichen, führte zu gemischten Reaktionen. Insbesondere Nutzer, die nicht auf MSFS2024 umsteigen möchten oder können, äußerten ihren Unmut im Forum. Eddie erklärte hierzu im iniBuilds-Forum:

“We looked deeper into it and support two different versions of different spec on two different platforms is not feasible; we opted for the platform that will allow us to pack the product with new features that otherwise would not have been possible on the current platform.” Einfach erklärt: iniBuilds hat sich entschieden, den Airbus A350 nur für den MSFS2024 zu entwickeln, weil dieser viele neue Funktionen und eine bessere Technik (API) bietet. Eine Version für den älteren MSFS2020 hätte nicht die gleichen Features unterstützen können und wäre viel zu aufwendig gewesen. Daher konzentriert sich das Team lieber auf den MSFS2024, um ein voll ausgestattetes und modernes Flugzeug zu liefern.

Blick ins Cockpit des iniBuilds A350: Ein aktuelles “Work in Progress”-Bild zeigt das Cockpit des A350 mit beeindruckender Systemtiefe und realistischen Texturen. Die MCDU ist nahezu vollständig implementiert, und moderne Features wie das FLS Landing System und Heading Control Function (HCF) bieten präzise Anflüge und Navigation.

Kommt der A350 von iniBuilds auch auf die Xbox?

Gute Nachrichten für Nutzer der Xbox-Variante: Der iniBuilds A350 wird auch im Marketplace für die Xbox verfügbar sein. Allerdings erfolgt die Veröffentlichung auf der Xbox in der Regel später als auf dem PC, da der Freigabeprozess im MSFS Marketplace mehr Zeit in Anspruch nimmt.

iniBuilds’ Community-Manager Eddie schreibt dazu im offiziellen iniBuilds-Forum:

“The A350 will come to the Xbox yes. Usually marketplace releases take longer so the aircraft will initially release PC only until the marketplace version is cleared good to go by MS.”

Cockpit des iniBuilds A350 mit detaillierten Systemanzeigen. Ein weiteres aktuelles “Work in Progress”-Bild, das von iniBuilds bereitgestellt wurde.

Interessante Features im Überblick

Der Airbus A350 wird in den Varianten -900 und -1000 verfügbar sein, inklusive beider Winglet-Typen für die A350-900. Nach dem Release soll ein kostenloses Update für die Ultra Long Range (ULR) Variante folgen.



Highlights:

Detailgetreues Cockpit mit PBR-Texturen : Authentische Licht- und Schatteneffekte durch Physically Based Rendering.

: Authentische Licht- und Schatteneffekte durch Physically Based Rendering. Umfassende MCDU-Funktionen : Nahezu vollständige Implementierung.

: Nahezu vollständige Implementierung. Moderne Systeme wie FLS Landing System und Heading Control Function (HCF) : Für präzise Navigation.

: Für präzise Navigation. Öffnende Engine Cowlings mit detaillierten Triebwerken : Vollständig modellierte Trent XWB-Triebwerke .

: Vollständig modellierte . Dynamischer Verschleiß und Abnutzung : Realistische Alterungseffekte wie Lackabplatzer und Reifenverschleiß.

: Realistische Alterungseffekte wie Lackabplatzer und Reifenverschleiß. Reactive Windshield Rain und Ram Air Turbine (RAT) : Für mehr Realismus.

: Für mehr Realismus. Volle CPDLC-Funktionalität über Hoppie : Ein wichtiges Feature für VATSIM-Piloten .

: Ein wichtiges Feature für . Animiertes Bogie Movement beim Fahrwerk: Realistische Animationen bei Start und Landung.



Um höchste Realitätsnähe zu gewährleisten, arbeitet iniBuilds eng mit A350-Experten und Piloten zusammen. Zusätzlich wurden Stunden im Full-Motion-Simulator genutzt, um präzise Flugdaten zu sammeln.

Release-Zeitpunkt: Wann können wir abheben?

Das Team von iniBuilds arbeitet weiterhin intensiv daran, den Airbus A350 vor Ende 2024 zu veröffentlichen. Trotz dieser Zielsetzung gibt es bewusst keine feste Deadline, da Qualität an erster Stelle steht. Sollte es nötig sein, wird der Release auf Anfang 2025 verschoben, um sicherzustellen, dass das Add-on alle Erwartungen erfüllt.

In den kommenden Wochen ist mit weiteren Updates und Feature-Demonstrationen zu rechnen – es bleibt also spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Nahaufnahme des Overhead Panels des iniBuilds A350 mit Bedienelementen wie der Parking Brake und den Cockpit-Door-Controls. Ein weiteres “Work in Progress”-Bild, das die Detailtreue des Flugzeugs zeigt.

Preisgestaltung: Was wird der A350 kosten?

Der Preis des iniBuilds A350 steht noch nicht fest. Der aktuell teuerste Airliner von iniBuilds ist der A300-600, der etwa 42 Euro kostet. Angesichts der aufwendigen Entwicklung des A350 könnte der Preis höher ausfallen. Basierend auf bisherigen Preismodellen kann man jedoch mit einem fairen Preis rechnen.

Ein weiteres Highlight am Horizont

Neben dem Airbus A350 plant iniBuilds auch die Entwicklung des Airbus A380. Beide Flugzeuge haben ähnliche Systemlogiken, was die Entwicklung beschleunigen könnte. iniBuilds hat bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt, die einige Arbeitsschritte vereinfachen werden.

Eddie dazu im offiziellen Forum:

“(…) We are indeed still planning to release an A380. It is currently not our priority project as our focus is the A350 as well as the heaps of projects we have going on for MSFS2024. But unless otherwise communicated, we are still working on our A380!”

FlyByWire Airbus A380 in Lufthansa-Lackierung. Mit der Ankündigung von iniBuilds erhält der Superjumbo in naher Zukunft Konkurrenz – die Flugsimulator-Community kann sich auf eine weitere, detaillierte Umsetzung des ikonischen A380 freuen.

Fazit

Der Airbus A350 von iniBuilds wird ein spannendes Add-on für den Microsoft Flight Simulator 2024. Mit umfangreichen Systemen, hochwertigen Texturen und modernen Features legt iniBuilds großen Wert auf Qualität und Realismus. Die Entscheidung, den A350 exklusiv für den MSFS2024 zu entwickeln, erlaubt es dem Team, die erweiterten Funktionen des neuen Simulators bestmöglich zu nutzen, auch wenn das einige MSFS2020-Nutzer enttäuscht hat.

Nutzer der Xbox-Variante dürfen sich ebenfalls auf den A350 freuen, jedoch erfolgt die Veröffentlichung auf der Konsole in der Regel etwas später aufgrund des Freigabeprozesses im Marketplace.

Wir freuen uns auf weitere Previews, Demonstrationen und das offizielle Release-Datum. Die Flugsimulator-Community kann sich auf ein sorgfältig entwickeltes und detailreiches Add-on freuen, das den hohen Erwartungen der Community gerecht wird.

Diese Aufnahme zeigt den Entwicklungsstand im frühen Stadium von Dezember 2024.



