146 Professional: Wieder neue Bilder

Just Flights regelmäßigen Screenshot-Previews gehen in die nächste Episode. Jetzt zeigen die Entwickler wieder neue Bilder der BAE 146 Professional, die sich durchaus sehen lassen können. Das Außenmodel profitiert von Physically Based Rendering und auch das Cockpit ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Wer den Release aus erster Hand mitbekommen möchte, kann sich für eine Benachrichtigungsemail auf der Just Flight-Website anmelden. Übrigens ein Angebot, das die Briten für jedes sich in Entwicklung befindendes Addon bieten. Hier geht’s zur Produktseite bei Just Flight.